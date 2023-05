Liga Profesional 2023: cómo quedó la tabla de posiciones tras completarse la fecha 18

escuchar

En la noche del lunes, en Liniers, a River se le escapó la posibilidad de tomar una ventaja decisiva al frente de la Liga Profesional 2023. El líder estuvo por dos veces al frente, pero debió conformarse con un electrizante empate 2-2 frente a un Vélez entusiasmado, que a pesar de atravesar un momento escaso de triunfos y de confianza, le jugó al puntero de igual a igual. Con esta igualdad, River estiró a seis puntos su ventaja en lo más alto de la tabla, ayudado también por la inesperada derrota de San Lorenzo ante Barracas Central, cuando faltan nueve jornadas para el final del campeonato. El Millonario suma 41 puntos, seis más que el Ciclón.

Robert Rojas abrió la cuenta tras una serie de rebotes en el área velezana. En la segunda mitad, Lucas Pratto empató con un toque esquinado; Beltrán, de cabeza, anotó el 2-1 a ocho minutos del final para River, pero el líder no logró consolidar el triunfo porque enseguida Francisco Ortega estampó el 2-2 final con un zurdazo que sorprendió a Armani.

El próximo examen para River será el sábado, en el Monumental, frente a Defensa y Justicia. Vélez, que no gana desde el 21 de marzo pasado y suma nueve cotejos sin sonrisas, acudirá a Córdoba para visitar a Belgrano.

Otro que aprovechó el tropiezo de San Lorenzo fue Talleres, que derrotó 1 a 0 a Argentinos y completa el podio con 34 unidades. Estudiantes podría haberse sumado a este grupo, pero debió conformarse con un empate sin goles en su visita a Instituto, en Córdoba.

Impensada caída de San Lorenzo

Una derrota que duele para San Lorenzo. Porque en el fondo sabe que desaprovechó una situación clara en sus aspiraciones a ganar el campeonato. Pero además, la caída dejó en evidencia un factor con el que ya comenzó a lidiar: el estado físico de sus jugadores atravesando este momento de la temporada con la triple competencia. En el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga Profesional Barracas Central le ganó al Ciclón por 1 a 0. Alexis Domínguez fue el autor del único tanto del partido para los dirigidos por Sergio Rondina, que hasta utilizaron algunos artilugios del Cuervo para quedarse con los tres puntos.

Y Boca va

Por su parte, Boca derrotó 1 a 0 a Tigre, logró su tercer triunfo consecutivo (y con valla invicta) y escaló a la octava posición. Fue un partido en el que el resultado no se condice con el desarrollo. El equipo xeneize fue muy superior al Matador y debió definirlo antes. Sin embargo, malogró varias ocasiones y terminó apretado ante un rival que, con más ganas que ideas, estuvo cerca de lograr un empate que hubiera sido muy injusto.

El León no pudo

Desde Córdoba, Estudiantes regresó con un punto: el equipo de Eduardo Domínguez empató 0-0 en su visita a Instituto y se consolidó en el cuarto escalón de la tabla, pero también dejó para la oportunidad de alcanzar a Talleres y quedar apenas un punto por debajo de San Lorenzo. De todos modos, Estudiantes prolongó una muy buena racha: lleva 10 partidos sin perder, con 7 triunfos y 3 empates.

Tropezó el Canalla

Otro que buscaba acomodarse era Rosario Central, de campaña ascendente. Pero el elenco de Miguel Ángel Russo encontró su freno en la cancha de Banfield: el Taladro le ganó por 2-0 con un doblete de Milton Giménez, cortó una racha negativa de tres derrotas, y celebró por primera vez en el quinto ciclo de Julio Falcioni.

El sube y baja emocional de Independiente

No hay manera. Independiente no logra torcer su mufa frente a Lanús. No puede ganarle desde 2016, ni siquiera cuando tiene todo a favor. Esta vez se puso pronto en ventaja y jugó el segundo tiempo con un jugador más, pero fue incapaz de manejar esa superioridad y en tiempo de descuento el infalible José Sand logró su gol número 16 ante el Rojo y le aguó el festejo. Fue 1 a 1, y tampoco estuvo mal.

Racing volvió a dar ventajas y no reacciona

En Florencio Varela, Racing cortó su racha de derrotas consecutivas en el campeonato local, con un 1 a 1 ante Defensa y Justicia. Apenas un alivio para el equipo de Fernando Gago, que todavía anda buscando el camino para salir de un muy flojo presente. Después de la gran victoria conseguida en Ecuador, ante Aucas, la expectativa pasaba por conocer si también la Academia había cambiado su cara en el torneo local.

Las posiciones

La próxima fecha se disputará entre el jueves 1 y el domingo 4 de junio. Sobresalen Arsenal vs. Boca, River vs. Defensa y Justicia, Racing vs. Banfield, San Lorenzo vs. Colón, Estudiantes vs. Barracas, Tigre vs. Talleres y Godoy Cruz ante Independiente.

Así se juega la Liga Profesional 2023

Del campeonato participan 28 clubes, entre ellos Belgrano e Instituto de Córdoba que ascendieron recientemente desde la Primera Nacional y se sumaron a Boca, River, Racing, San Lorenzo, Independiente, Vélez, Argentinos Juniors, Rosario Central, Defensa y Justicia, Huracán, Gimnasia y Estudiantes de La Plata; Arsenal, Tigre, Talleres, Central Córdoba de Santiago del Estero, Platense, Newell’s, Colón y Unión de Santa Fe; Lanús, Sarmiento de Junín, Atlético Tucumán, Barracas Central, Godoy Cruz y Banfield. Buenos Aires es la provincia que más equipos presenta con 11, por encima de la Ciudad de Buenos Aires que tiene siete. Santa Fe suma cuatro y Córdoba, 3.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y, tras 27 partidos, quien más puntos sume será el campeón y clasificará a la Copa Libertadores 2024. Teniendo en cuenta que la última jornada se jugará el primer fin de semana de agosto, son poco más de siete meses de competencia.

Para conformar el fixture se tuvieron en cuenta diversos factores: todos los clásicos son entre las fechas 3 y 25, es decir que no hubo duelos históricos en las dos primeras ni los habrá en las dos últimas jornadas. River y Boca se cruzaron en la 15, tras la primera mitad del torneo, por pedido de la televisión; y tanto Huracán, Newell’s como Unión fueron locales en sus clásicos contra San Lorenzo, Rosario Central y Colón en el primer semestre para compensar que los disputaron de visitante la temporada anterior.

Los partidos se transmiten en vivo por ESPN Premium y TNT Sports. En ambos casos se requiere contratar el ‘pack fútbol’ para acceder a todos los encuentros del certamen por televisión. Ambos canales también se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, aunque ello también exige ser cliente del cableoperador.

Ante Tigre, Merentiel marcó su quinto gol con la camiseta de Boca Gonzalo Colini - LA NACIÓN

Luego de la Liga Profesional se disputará la Copa de la Liga Profesional. En los dos torneos los equipos suman puntos para una tabla anual de la que los tres primeros irán a la Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto con los dos planteles con peor promedio. En la tabla de “abajo” esta temporada se suman a los puntos logrados en las de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.

La inversión en el orden de los torneos -en 2022 primero se desarrolló la Copa de la Liga Profesional y luego la Liga Profesional- es para facilitarle a los equipos que lleguen a instancias avanzadas de las Copas Libertadores y Sudamericana 2023 competir con menos exigencias de calendario. El máximo campeonato continental lo disputan desde la etapa de grupos Boca, Racing, River, Argentinos Juniors y Patronato de Paraná como campeón de la Copa Argentina (pese a haber caído a la Primera Nacional). La Sudamericana, en tanto, tiene a Gimnasia y Estudiantes de La Plata; Huracán, Defensa y Justicia, Tigre, Newell’s y San Lorenzo.

La intención de la AFA es llegar, en cinco años, a contar con 22 equipos en la máxima categoría del fútbol argentino y entregar dos ascensos por temporada desde la Primera Nacional, la segunda división.

El más ganador de la historia de las ligas nacionales, que se juegan desde 1891, es el Millonario con 37 estrellas, dos más que el Xeneize que tiene 35. Les siguen Racing con 18, Independiente (16), San Lorenzo (15), Vélez (10), Newell’s y Estudiantes de La Plata (6); Huracán (5), Rosario Central (4), Argentinos Juniors (3) y Lanús (2).

LA NACION