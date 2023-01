Liga Profesional: cuándo comenzará, cómo se jugará, qué va a pasar con los descensos y qué será de los suspendidos

escuchar

La Argentina es un país… especial. El fútbol está en esa órbita, no escapa de sus normas. Una de ellas es la desorganización. A veces, parece que todo pudiera suceder. Lo llamativo es que esta vez, a diferencia de en los últimos años, el mundo del fútbol posa su mirada en nuestro territorio, luego del Mundial conseguido en Qatar. El torneo argentino, de algún modo, nos representa.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) empezará este viernes, a las 19.15, con Rosario Central vs. Argentinos Juniors; lo seguirán, a las 21.30, Defensa y Justicia vs. Huracán y Vélez vs. Gimnasia, en el amanecer de un certamen que integran 28 equipos, que se enfrentarán todos entre sí, en una rueda. Habrá tres cupos para la Copa Libertadores 2024 y seis plazas para la Copa Sudamericana y descenderán el último de la clasificación anual y los dos últimos de la tabla de los promedios. Los últimos ascendidos provienen de Córdoba. Belgrano e Instituto toman los lugares que perdieron Aldosivi y Patronato en la Liga 2022.

La Copa Libertadores comenzará el 7 de febrero con sus primeras etapas clasificatorias, cuyos cruces serán sorteados el 22, y durarán hasta el 16 de marzo. Los equipos argentinos que participarán son Boca, Racing, Patronato, River, Argentinos (todos, desde la rueda de grupos) y Huracán (a partir de la etapa 2 de los repechajes, que tienen tres instancias). La primera vuelta de la Sudamericana empezará el 8 de marzo. Gimnasia, Defensa y Justicia, Tigre, Newell’s, Estudiantes y San Lorenzo serán los conjuntos de nuestro país.

En realidad, a los datos duros del ámbito doméstico, que cambian casi todas las temporadas, hay que copiarlos y pegarlos en un lugar bien visible, porque pueden ser modificados en el transcurrir del tiempo. El orden y la previsión que tuvo en los últimos años llevaron –entre otros factores– a Lionel Scaloni a ganar la Copa América y después la Copa del Mundo. Un logro, también, de Claudio “Chiqui” Tapia: nadie lo tenía en los planes. Al mismo tiempo, por diversos elementos, el presidente de AFA, y las autoridades de la Liga Profesional, son incapaces de replicar un formato universal, de 20 equipos, todos enfrentados entre sí, ida y vuelta y sin promedios.

Tanta es la imprevisión que, a esta hora, no se sabe si los suspendidos del tramo final de la competencia anterior (similar a ésta) y del Trofeo de Campeones pueden ser parte del inicio de este campeonato. Si los suspendidos por el escándalo de aquella final de San Luis entre Boca y Racing disputaron la Supercopa Internacional, en Abu Dhabi, ¿por qué no habrían de hacerlo todos los demás en la inminente Liga? Este miércoles se resolverá en la reunión del Comité Ejecutivo de la LPF. El Tribunal de Disciplina tendrá la última palabra, pero la idea es algo así como un indulto general. Resulta un problema para los entrenadores en estos días: ¿ensayan con los titulares suspendidos o con los suplentes probables, a pocas horas de la largada?

Los desbarajustes son tan profundos que, a esta hora, Racing puede jugar a puertas cerradas por un conflicto de su barra brava (otro problema sin solución...) el partido de este domingo, desde las 19.15, frente a Belgrano, mientras que los hinchas de Independiente, un día antes, en el mismo horario y en Córdoba, podrán ir a la popular Sur en el encuentro con Talleres. Por regla general no hay afición visitante en el fútbol argentino, pero suele haber excepciones, con el público “neutral”, con arreglos particulares (y según la jurisdicción). Distinto es el caso de la Copa Argentina, que carece de localías y reúne hinchas de cada bando. Este martes tuvo su apertura, con el triunfo de Patronato, el vigente campeón y ahora participante en la Primera Nacional, sobre Gimnasia y Tiro, de Salta, por 2 a 0 en la cancha de Colón.

La última jornada de la Liga Profesional se desarrollará el primer fin de semana de agosto, por lo que incluirá poco más de siete meses de competencia. Entre los 28 clubes del certamen, Buenos Aires es la provincia más equipos representada, con 11, por encima de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 7. Santa Fe suma 4, y Córdoba, ahora, 3.

Al igual que en la temporada pasada, los partidos serán transmitidos por ESPN Premium y TNT Sports. En ambos casos se requiere contratar el “pack fútbol”, que permite acceder a todos los encuentros del certamen por televisión o mediante la plataforma digital Star+. Luego de 27 fechas, un rapto de normalidad: el conjunto que más puntos sume será el campeón.

Para conformar el fixture fueron tenidos en cuenta algunos factores: los clásicos tendrán lugar entre las jornadas 3 y 25, es decir que no habrá duelos históricos en las dos primeras ni en las dos últimas; River y Boca se citarán en la 15ª en el Monumental, el domingo 15 de mayo, ya en la segunda mitad del torneo, por pedido de la televisión; Huracán, Newell’s y Unión serán locales en sus tradicionales cruces con San Lorenzo, Rosario Central y Colón en el primer semestre, en compensación con los que afrontaron como visitantes en la temporada anterior.

En 2022 se desarrolló la Copa de la Liga Profesional en primer lugar, y luego, la Liga. El cambio en el orden de los torneos para 2023 fue dispuesto, en teoría, para que los equipos que lleguen a instancias avanzadas de las copas Libertadores y Sudamericana este año compitan con menos exigencias de calendario.

Ahora, entonces, después de la Liga Profesional se disputará la Copa de la Liga Profesional. En ambos certámenes los equipos suman puntos para una tabla anual cuyos tres primeros disputarán la Libertadores el próximo año, y los ubicados entre cuarto y noveno pugnarán por la Sudamericana. El último de esa clasificación global descenderá junto a los dos clubes de peores promedios. La tabla de “abajo” en esta temporada sumará los puntos logrados por cada equipo en las de 2021 y 2022 y los dividirá por la cantidad de partidos jugados en esos tres cursos. La intención de AFA es llegar a tener –hipótesis para dentro de cinco temporadas– 22 clubes en la máxima categoría.

En cuanto a lo deportivo, dos grandes cambiaron de entrenador: Martín Demichelis reemplazó a Marcelo Gallardo en River y Leandro Gabriel Stillitano ocupa el lugar de Julio Falcioni en Independiente. El mercado de pases tuvo sus movimientos; el regreso de Nacho Fernández a River y la salida de Agustín Rossi de Boca son las principales novedades.

Boca es el último campeón de la Liga Profesional. Tras ella perdió dos definiciones domésticas frente a Racing. Ambas, por 2 a 1, luego de estar en ventaja y entre polémicas.

Fútbol argentino. Campeón del mundo. Cambiante, desorganizado, también. Alguien diría “no lo entenderías”.