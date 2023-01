La sentencia de Boris Becker sobre Rafael Nadal, a quien el cuerpo lo traicionó en el Australian Open: “Sus días en el tenis están contados”

escuchar

Luego de pasar ocho meses en dos prisiones del Reino Unido tras ser condenado a dos años y medio de cárcel por ocultar su patrimonio monetario e inmobiliario para declararse en bancarrota y no pagar sus deudas, el alemán Boris Becker , leyenda del tenis, fue deportado a su país de origen y está comentando el Australian Open por la cadena Eurosport. Sus palabras no pasan inadvertidas. Y en las últimas horas realizó una sentencia vinculada a Rafael Nadal que hace mucho ruido.

“Si la pregunta es si Rafa jugará hasta los 40 años [NdR: en junio cumplirá 37], la respuesta es que no lo creo. La derrota ante (Mackenzie) McDonald fue el primer paso a la retirada porque una lesión así toma tiempo de recuperación y él ya tiene una edad. Sus días en el tenis están contados”, afirmó el tres veces campeón de Wimbledon y número 1 del ranking mundial en 1991.

La tristeza de Rafael Nadal al padecer una nueva lesión: fue en el Abierto de Australia, ante Mackenzie McDonald, en la segunda ronda

Rafa llegó al Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada, como el primer preclasificado y el campeón defensor; sin embargo, se marchó apenas en el tercer día de competencia, al caer en la segunda ronda con McDonald (63°) por 6-4, 6-4 y 7-5, pero sobre todo al sucumbir ante una nueva lesión. El própio mallorquín confirmó que durante el segundo set del partido sufrió “una lesión grado 2 en el psoas iliaco” de su pierna izquierda y que permanecerá de seis a ocho semanas fuera del tour. “Estoy cansado, triste, decepcionado. A partir de aquí, supongo que cuando las cosas avancen, se tomarán las decisiones adecuadas, porque quiero seguir jugando al tenis”, expresó Nadal en Melbourne.

El cuerpo de Nadal, el máximo ganador de trofeos individuales de Grand Slam (22), que tanto lo encumbró durante más de una década y media, también lo traicionó con una frecuencia muy poco saludable e inaguantable para la mayoría de los mortales. El 2022 fue un subibaja de emociones para el Matador. Fue padre por primera vez (en octubre, tras un embarazo complicado de Xisca, su esposa) y alcanzó el récord de trofeos de Grand Slam. Pero las lesiones lo azotaron. Sufrió una fisura costal en Indian Wells, se resintió de una lesión en el pie izquierdo en Roma, jugó en Roland Garros infiltrado de principio a fin, en julio se rompió el abdominal en Wimbledon y ese mismo grupo muscular volvió a dañarse en el US Open. Hasta llegó a plantearse el retiro durante la primavera europea.

Buenas tardes. He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el Psoas Iliaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas. pic.twitter.com/xwcKSyTzhp — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 19, 2023

“Creo que querrá jugar en París una vez más. No sé si volverá a Australia. Por eso hay que disfrutar de su presencia mientras esté en competición”, añadió, en Eurosport, quien fuera en su momento entrenador del serbio Novak Djokovic, quien aspira a coronarse el domingo en el Melbourne Park e igualar a Rafa en la cima de los trofeos grandes.

Boom Boom Becker también le dedicó elogios a Nadal: “No es una leyenda del tenis, es una leyenda del deporte, es uno de los deportistas más importantes de los últimos 25 años. Ha hecho aún más popular, puede convertirse en presidente de España si quiere, pero creo que volverá a coger una raqueta. Si está en forma, para mí sigue siendo el favorito para Roland Garros”.

Becker y Nadal, junto con otras figuras del tenis (Mats Wilander, John McEnroe, el expresidente de la ATP Chris Kermode y Lleyton Hewitt), en el ATP Finals de Londres, en 2015 Clive Brunskill - Getty Images Europe

Becker no es el único que sospecha una despedida inminente de Nadal. Otro alemán, Alexander Zverev , actual 13° del mundo (perdió terreno en el ranking tras estar inactivo durante los últimos seis meses por una severa lesión de tobillo), hizo una predicción estando en Australia: “Lamentablemente, creo que Rafa se retirará en Roland Garros. No quiero que ocurra, pero creo que tendrá un gran torneo, potencialmente lo ganará y aprovechará para decir adiós”. Al enterarse del pronóstico del jugador nacido en Hamburgo, Nadal sonrió, lo desmintió e irónicamente dijo no tener tanta relación con Zverev como para confesarle semejante noticia.

El Abierto de Francia, ganado 14 veces por Nadal, comenzará el 22 de mayo próximo. Y lo cierto, más allá de cuánto más competirá el actual número 2 del ranking, es que las lesiones lo están poniendo a prueba nuevamente y sus fuerzas y objetivos (en la vida) ya no son las de antes. ¿Intentará seguir jugando? Sin dudas que sí. Pero será su cuerpo el que le marcará la cancha.

