Los jugadores de Lens, con el argentino Facundo Medina (ex Talleres), festejan el gol de Ignatius Ganago, que les dio el triunfo frente a PSG, por la Liga de Francia. Fuente: AFP

PSG, monarca francés y subcampeón de la última Champions League, cayó en el debut por la Liga de Francia. Fue 1-0 con Lens, equipo que contó con el defensor argentino Facundo Medina, ex River y Talleres de Córdoba. Los parisinos usaron una formación con mayoría de suplentes, debido al brote de coronavirus que afectó a su plantel. El brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappé y los argentinos Leandro Paredes, Mauro Icardi y Ángel Di María dieron positivo al test una semana atrás y, obviamente, no forman parte del plantel.

Apenas tres jugadores del equipo titular de PSG que perdió la final de la Champions frente a Bayern Munich disputaron el encuentro ante Lens, que se decidió por un gol de Ignatius Ganago tras un error del joven arquero polaco Marcin Bulka. Ellos fueron el alemán Thilo Kehrer, el francés Presnel Kimpembe y el español Ander Herrera.

Además de los tres argentinos y Neymar, también dieron positivo el arquero costarricense Keylor Navas y el zaguero brasileño Marquinos. El alemán Julian Draxler, pretendido por Leeds, que dirige el argentino Marcelo Bielsa, no jugó por una contractura en el aductor derecho.

El resumen de Lens 1 vs. PSG 0

Incluso tuvo minutos en cancha el español Jesé, recién regresado de su préstamo en Sporting de Lisboa (Portugal). El último partido del ex Real Madrid con la camiseta del equipo parisino había sido el 30 de agosto de 2019. "Tengo que hablar con los jugadores y con los médicos. Si Neymar o Di María juegan será luego de que sus piernas pasen por los entrenamientos, y después de dos semanas de descanso", anticipó el alemán Thomas Tuchel, entrenador de PSG, tras la derrota como visitante en el debut liguero de su equipo.

El italiano Marco Verratti, de PSG, intenta llevarse la pelota ante la marca de un rival de Lens. Los campeones de Francia perdieron en el debut por 1 a 0. Crédito: dpa

La caída por 1-0 no parece ser el mejor escenario de cara al clásico del fútbol galo, que se jugará el domingo próximo entre PSG y Olympique de Marsella. "Se necesitan varias semanas de adaptación. Si hablamos de nuestra preparación de hoy, estábamos como si fuera un partido amistoso. Pero no lo era. Lens, por su parte, estaba preparado físicamente. No hay que ser crítico con los jugadores. Un 0-0 era posible y hubo algunas cosas positivas. Después, si tenemos que jugar con el mismo equipo contra el Marsella, lo haremos", analizó Tuchel de cara a lo que se viene.

Marco Verratti, uno de los habituales titulares de PSG que estuvo presente en el debut en la liga francesa Fuente: Reuters

