Independiente: insultos a Hugo Moyano luego de la derrota en el clásico ante Racing

La situación en Independiente va de mal en peor. Sumido en una de las crisis institucionales más graves de su historia, lo futbolístico marca el termómetro y los socios e hinchas hace rato vienen mostrando su descontento, sobre todo con cánticos durante los partidos en los que piden que se vaya la actual comisión directiva. Esta vez, la derrota en el final ante Racing, por 2 a 1, desencadenó la furia de muchos simpatizantes contra los dirigentes rojos, sobre todo con quienes desde hace más de ocho años están en la primera línea de conducción.

El presidente, Hugo Moyano, fue el principal apuntado. Corrido desde hace rato del día a día del club, se lo vio sin embargo anoche en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. También lo vieron muchos plateístas, que durante el partido comenzaron a increparlo con gritos e insultos hacia el palco en el que estaba ubicado. A la salida, el máximo dirigente de Camioneros se tuvo que ir escoltado y de manera rauda, ya que había algunos hinchas que lo insultaban y amenazaban.

Luego de que terminó el partido Héctor Maldonado y Hugo Moyano se cruzaron con unos socios de #Independiente que le reclamaron por la situación del club. pic.twitter.com/zXHJBJAANK — De La Cuna Al Infierno (@DeLaCunaAlInf) March 20, 2022

Otro de los que pasó un mal momento fue Héctor Yoyo Maldonado. El secretario general del club de Avellaneda y últimamente la cara responsable de todo lo que ocurre en la institución se fue con paso rápido bajo una catarata de insultos. “Nada, nada... Algunos gritos”, solo atinó a decir el dirigente cuando algunos medios le preguntaron qué sucedía. Esos gritos fueron in crescendo hasta que Maldonado tuvo que subir rápidamente a un auto que lo sacara del playón.

ELECCIONES YA! 🗳🤯🤬 La gente enfrento a Hugo Moyano y exigio que se abran las urnas. pic.twitter.com/dWEE984fwx — InfiernoRojo.com (@InfiernoRojo) March 20, 2022

Son cuatro gansos

No es la primera vez que Moyano se va insultado luego de un partido en Avellaneda. El antecedente más resonante fue el 18 de febrero de 2020, tras un agónico empate frente a Arsenal. En aquellas circunstancias, Moyano, visiblemente molesto se mostró despectivo contra los socios que lo habían cuestionado. “¿Quién reprobó? Son cuatro gansos los que gritan”, dijo en tono fastidioso ante la consulta de los periodistas que estaban en el playón. Y continuó: “Estoy acostumbrado, hermano, yo estuve tres veces en cana en la dictadura, no me achico con nada”.

El 5 de diciembre último, luego del empate 1 a 1 contra San Lorenzo, se produjo otro incidente en el playón por el que salen las autoridades y también los plateístas. Un hincha se acercó a reprocharle algo a Yoyo Maldonado y este, rodeado de allegados, contestó agrediendo al simpatizante con un cabezazo. Los hombres que acompañaban a Maldonado se encargaron de empujar e insultar al hincha hasta que este se fue corriendo.

Un hincha de #Independiente 🇦🇹 se acercó a increpar a Héctor Maldonado al término del partido en el playón, el Secretario General y las personas que lo acompañaban respondieron como se ve en el video 🔥



Fue perseguido por la seguridad del club y detenido por la policía 🚓 pic.twitter.com/L79zRL9fzn — Independiente (LXR) (@locoxelrojoweb) December 6, 2021

92 días sin elecciones

Cabe recordar que en Independiente están en suspenso las elecciones de renovación de autoridades que debieron realizarse el 19 de diciembre último. En aquella oportunidad, a pocos días de los comicios, la Junta Electoral impugnó Unidad Independiente, a la principal lista opositora, comandada por el periodista Fabián Doman. Finalmente, por una presentación dicha agrupación ante la Justicia, las elecciones quedaron suspendidas sin fecha cierta de realización. Además del oficialismo, que buscaba la reelección de la mano de Hugo Moyano, participaba también la agrupación Gente de Independiente, encabezada por Claudio Rudecindo.

Comunicado de la agrupación Gente de Independiente sobre los incidentes en el estadio por barras que responden a Hugo Moyano

El mal clima se palpa cada vez que Independiente juega como local. Días atrás, en ocasión del encuentro frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, circularon en las redes sociales varios videos en los que se veían a algunas personas quitándoles a los hinchas, en el ingreso al estadio, unos globos con leyendas contra Moyano que integrantes de Gente de Independiente les daba a metros de los ingresos. La agrupación emitió al otro día un comunicado en repudio a este accionar y acusó a “un grupo de barras que se ocupa sistemáticamente de acallar la voz de los hinchas”. Este grupo, según la denuncia, “decidió aumentar su accionar violento abocándose, por medio de intimidaciones y amenazas, a controlar e impedir que los hinchas puedan manifestarse democráticamente quitándoles los globos partidarios y rompiendo los mismos”.

Desde Gente de Independiente repudiamos el accionar de la Barrabrava que conforma parte de la hinchada. pic.twitter.com/X71FUBkyKu — Gente de Independiente (@GenteCai) March 15, 2022

Mientras la Justicia tiene en sus manos darle curso a las elecciones, los socios de Independiente se impacientan. Con Pablo Moyano fuera del club y Hugo con escasa participación, aparece Hugo Yoyo Maldonado como máximo responsable en el día a día. Sumido en una profunda crisis financiera y económica, con deudas millonarias, embargos e inhibiciones, ahora el aspecto deportivo también golpea duro al club de Avellaneda.