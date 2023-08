escuchar

Veinticinco días desde el primero de sus seis partidos le alcanzaron a Lionel Messi para llevar a Inter Miami a la final de la Leagues Cup. Su fulgor futbolístico iluminó a un equipo que en la MLS transita por la oscuridad del último puesto, en una era que ya puede catalogarse como antes y después de Messi. Rescatarlo de esa catacumba será una misión a futuro para Leo y una formación renovada y fortalecida, con Gerardo Martino en el banco y Sergio Busquest y Jordi Alba como escuderos del número 10 dentro del campo.

El show del argentino continuó anoche con más destellos en la función en Philadelphia, en el Subaru Park, un estadio completo en sus 18.000 ubicaciones, enclavado en un bonito paisaje, con el puente Commodore sobre un río. La postal futbolística estuvo en la zurda de Messi, con un gol desde 32 metros para el triunfo por 4-1. Pasaje directo para la final del sábado próximo, contra el ganador de Monterrey-Nashville.

Noveno gol en seis encuentros para Leo. En todos dejó su selló. Su velocidad crucero es la de la eficacia, el preciosismo técnico, la contundencia. Un presente que lo muestra feliz, satisfecho, con la sonrisa que rubrica varias de sus intervenciones.

Hace menos de dos meses, Inter había perdido 4-1 ante Philadelphia por la MLS. El conjunto que cuenta con el argentino Julián Carranza -fue suplente- llevaba un invicto de 15 partidos de local. Pero desde Messi y la reconstrucción del resto de la formación de Miami, la historia se reescribe, tiene otro tono y espesor. A los 36 años, Messi es un veterano que se mueve con sapiencia en un medio que todavía debe varias materias en la carrera del fútbol.

En un contexto más relajado, Messi se permite disfrutar en otra etapa de su carrera, ya lejos del primer nivel europeo. Lo que no cambia es su influencia y capacidad de contagio dentro de una cancha. Ahí lo tienen, en otra final.

Siempre tiene un recurso diferente para sorprender, un truco que el rival de turno no había previsto. Las variantes de Messi parecen inagotables. Su sabiduría sigue haciendo diferencia en un fútbol que todavía no tiene su ilustración futbolística. Como en cada uno de los cinco partidos anteriores, Messi volvió a marcar.

Un clásico: Messi intercambia camiseta con un compatriota

Esta vez, con un registro que hasta ahora no había desempolvado: de larga distancia, desde 32 metros, con un zurdazo rasante y cruzado, que se metió junto a un poste. Al arquero jamaiquino Andre Blake, a quien Messi ya le había convertido en un amistoso con el seleccionado argentino, el remate lo encontró retrocediendo, preso de una impotencia que no conjuró ni con una estirada.

La clase de Messi ampliaba la diferencia en el marcador de un partido que era parejo en el desarrollo. Philadelphia, que llegaba con la consideración de ser sólido y compacto, entró dormido, no refrendó esos supuestos atributos. A los dos minutos, el zaguero ucraniano Krivtsov lanzó un pelotazo frontal, controlable para una defensa atenta y bien posicionada. Pero un zaguero dudó y el otro se dejó madrugar por el venezolano Josef Martínez, el socio ofensivo de Leo y el primero en intentar ganarse su afecto y complicidad desde que puso un pie en Miami. El derechazo cruzado abrió el partido y retrató una endeblez que Philadelphia no corrigió en el resto del primer tiempo.

Messi festeja su gol, el noveno en seis partidos Chris Szagola - FR170982 AP

El partido tuvo las características habituales del soccer: de ida y vuelta, sin rigideces tácticas, con errores que facilitan los ataques. Hay poca especulación, los esfuerzos están puestos en el ataque. El resultado puede considerarse exagerado, ya que Philadelphia generó varias llegadas. Contabilizó 16 remates, pero falló reiteradamente en la definición por imprecisiones o apresuramiento. También se lleva méritos el arquero Drake Callender, que en otros partidos ya había mostrado buenos reflejos.

El encuentro se definió en la primera etapa, con el tercer gol, marcado por Jordi Alba, el primero del español con Inter Miami. Especialista para encontrar los momentos y los lugares para proyectarse, Alba picó al vacío para recibir la asistencia de Taylor -el finlandés también demuestra criterio y es incisivo- y definir de zurda.

Philadelphia no se rindió, nunca tiró la toalla, a pesar de que iba una y otra vez sin obtener rédito. La insistencia finalmente tuvo recompensa con el descuento del veterano Alejandro Bedoya. La incipiente reacción fue sofocada enseguida por Inter Miami con el gol del juvenil David Ruiz para el 4-1.

El abrazo con un viejo socio, Jordi Alba TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el segundo tiempo, Messi tuvo apariciones aisladas. Reguló ritmo y despliegue, algo necesario con el sexto partido en sus piernas en menos de un mes. De todas maneras, cuando la pelota llegaba a sus pies, en el estadio se vivía la sensación de que algo importante podía pasar. Su magnetismo no distingue de pausas.

Finalmente no debutó Facundo Farías, el gambeteador media-punta que llegó de Colón. Tomás Avilés, el ex zaguero de Racing, no viajó con la delegación. Inter se arma cada vez más.

La final ya le aseguró al club de la Florida participar en la próxima Concachampions, que da pasaje para el Mundial de Clubes. Para eso todavía falta, aunque desde que llegó Messi, todo se aceleró, las perspectivas cambiaron por completo. Goleadas, triunfos en serie, una final. Con Messi todo fue posible.