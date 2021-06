Lionel Messi: el primer partido de la selección sin Maradona y el triunfo que se escapó

Tras el empate 1 a 1 entre Chile y Argentina disputado en Santiago del Estero, Lionel Messi fue el primero de los futbolistas argentinos en dialogar con la prensa. El autor del único tanto del equipo de Scaloni, se refirió a lo difícil que fue volver a encontrarse con sus compañeros luego de tanto tiempo, también comentó lo que dejó el equipo con los jugadores que debutaron y además habló sobre lo que significó jugar tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona.

Con respecto a cómo se sintió él durante el partido y a lo que brindó el equipo en la igualdad, el capitán expresó: “Hacía mucho que no nos juntábamos para jugar con la selección, no es fácil volver con tan poco trabajo. Creo que estuvimos bien, por momentos hicimos buen partido, estuvimos bien en la presión y recuperación, ellos casi no tuvieron situaciones de gol, pero tuvimos mala suerte en la pelota parada que nos convirtieron”. Además, contó qué le pareció el rival: “Chile es un gran equipo”.

El capitan del combinado nacional habló de cómo es el crecimiento del equipo y de la importancia de la presentación de varios futbolistas: “Desde que empezaron las eliminatorias es lo que buscamos, seguir en crecimiento. Hoy jugaron chicos nuevos que debutaron, de a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes y como te dije recién, la dinámica del equipo es buena, no es fácil volver después de tanto tiempo”.

Leo Messi, tras el empate de la #SelecciónArgentina: "La dinámica del equipo es buena, no era fácil volver después de tanto tiempo"#EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/Z4CcxvyGo7 — TyC Sports (@TyCSports) June 4, 2021

En la previa del partido de realizó un homenaje a Diego Maradona a poco más de seis meses de su fallecimiento y por eso destacó que este duelo ante Chile se trataba de un partido especial: “Es el primero de la selección sin Diego, sabemos lo que significaba. Él por más que no estaba presente en los estadios, siempre estaba de alguna un otra manera apoyando”. Sobre su gol, reveló: “Queríamos dedicarle el gol a Diego

Messi también agregó lo particular que significó el partido por la pandemia: “También fue muy especial por todo lo que está pasando el país y el mundo. Fue un partido diferente, una lástima que en un estadio tan lindo no haya gente, es una pena, pero es lo que nos toca vivir”, concluyó.

