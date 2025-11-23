Lionel Messi en Cincinnati vs. Inter Miami, en vivo

Del medio campo hacia arriba, Javier Mascherano dispuso una formación con mayoría de presencia argentina. En la línea de volantes aparecen Allende, De Paul y Baltasar Rodríguez, mientras que Messi estará acompañado en el ataque por Silvetti, el juvenil formado en Newell’s que viene de ser subcampeón en el Mundial Sub 20. Luis Suárez, que no se encuentra en las mejores condiciones físicas, ocupará un lugar en el banco, como viene ocurriendo últimamente.

Equipo listo para la batalla 📋✅ pic.twitter.com/Wx2fgpvZ3M — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025