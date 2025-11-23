Lionel Messi en Cincinnati vs. Inter Miami, en vivo
El partido define al primer finalista de la Conferencia Este de la MLS
PT '23
Busquets lanza una larga habilitación para la corrida de Messi, increíblemente descuidado por la defensa local. Leo define cruzado y la pelota sale junto a un poste. En la reiteración se observa que en caso de gol, la jugaba habría sido revisada por el VAR por un posible off-side.
PT '21
Cincinnati acusó el gol de Inter Miami, se desordena fácilmente y Messi maneja los tiempos y distribuye el juego. El ex Racing Baltasar Rodríguez, sobre la izquierda, define abierto con la pierna derecha, sin mucha potencia, y la pelota es bloqueada por el arquero Celentano.
PT '20
El partido es de ida y vuelta, típico de la MLS. La defensa de Inter Miami no da muchas garantías. Ender Echenique encuentra espacios dentro del área y define con un remate que sale junto a un poste.
PT '18
No había aparecido mucho Messi. Unos instantes antes había provocado una falta sobre la izquierda para frenar el ritmo intenso de Cincinnati. Cuando Messi se activa, pasan cosas. Abrió la asistencia hacia la izquierda para Silvetti, que envió el centro que Messi conectó de pique al piso. Inter Miami gana 1-0 y se acerca a la final.
¡GOOOOOOL DEL 🐐!— MLS Español (@MLSes) November 23, 2025
GOOOL DE LEO MESSI PARA ABRIR EL MARCADOR EN CINCINNATI.
La conexión rosarina se vuelve a dar, con Mateo Silvetti asistiendo al 10 del @InterMiamiCF para el 0-1 en el TQL Stadium: pic.twitter.com/QbfnPlzERg
PT '11
Cincinnati toma la iniciativa, es más incisivo que Inter Miami. Un cabezazo de Brenner es controlado por el arquero Ríos Novo.
PT '9
El partido se interrumpe. Alba choca con un adversario y queda dolorido en el rostro. Sale para ser atendido.
PT '5
Empujado por una hinchada que completó la capacidad del estadio, Cincinnati genera la primera situación. Evander, dentro del área, remate en posición incómoda por encima del travesaño.
PT '4
Segunda llegada de Inter Miami, con un córner desde la izquierda. Se paran De Paul y Messi para ejecutarlo y es Leo el que envía el centro que cabecea Silvetti por encima del travesaño.
PT '2
El juvenil Silvetti protagoniza el primer ataque profundo de Inter Miami por la izquierda, con una llegada al fondo que controla el arquero.
Campañas similares en la etapa regular
Inter Miami y Cincinnati finalizaron segundos en la etapa regular de la MLS, ambos con 65 puntos, a uno del líder Philadelphia, que más tarde disputará la otra semifinal contra New York City. Hasta el partido de hoy, Messi suma 34 goles en 31 encuentros de la temporada de la MLS.
Presencia argentina en Inter Miami
Del medio campo hacia arriba, Javier Mascherano dispuso una formación con mayoría de presencia argentina. En la línea de volantes aparecen Allende, De Paul y Baltasar Rodríguez, mientras que Messi estará acompañado en el ataque por Silvetti, el juvenil formado en Newell’s que viene de ser subcampeón en el Mundial Sub 20. Luis Suárez, que no se encuentra en las mejores condiciones físicas, ocupará un lugar en el banco, como viene ocurriendo últimamente.
Equipo listo para la batalla 📋✅ pic.twitter.com/Wx2fgpvZ3M— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025
Orellano, suplente en Cincinnati
El delantero formado en Vélez y con un paso posterior por el fútbol brasileño, Luca Orellano, ocupará un lugar en el banco de los suplentes. Cincinnati viene de eliminar en los cuartos de final a Columbus Crew, en una serie que necesitó de un tercer partido.
Tonight's #AllForCincy Starting XI vs Miami. 🦁 pic.twitter.com/9hfxaneAj5— FC Cincinnati (@fccincinnati) November 23, 2025
El buen momento de Messi
En los tres partidos por los cuartos de final frente a Nashville, Messi marcó cinco goles y dio una asistencia. Leo busca llegar a la 52a final de su carrera.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Cincinnati vs. Inter Miami
Los invitamos a seguir en vivo una instancia definitoria de la MLS. Inter Miami, liderado futbolísticamente por Lionel Messi, enfrenta de visitante a Cincinnati por la semifinal a único partido de la Conferencia Este. Estaremos haciendo un seguimiento minuto a minuto, con texto, fotos y videos, de las alternativas del encuentro que se disputa en el TQL Stadium.
