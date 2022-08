Lionel Messi, en modo Paris Saint Germain: comprometido para llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar

La última aproximación de Lionel Messi al Mundial de Qatar será a través del club que está bajo los designios del Qatar Sport Investments, el fondo soberano que controla a Paris Saint Germain desde 2011. En la monarquía que tiene entronizada a la familia Al Thani hay vasos comunicantes entre el primer mundial en suelo árabe y el equipo de la capital francesa. Sin ser los mismos, los intereses son compartidos.

Lo que será bueno para Messi en PSG, también redundará en beneficios para que llegue en las mejores condiciones, anímicas y futbolísticas, a la competencia que se disputará entre noviembre y diciembre, con la capital Doha como centro neurálgico. Qatar quiere recibir al Messi más en forma posible por el impacto positivo que representaría para el Mundial. Y el rosarino tiene más que asumido que a los 35 años está ante la que probablemente sea la última oportunidad.

Messi está más integrado en su segundo año en PSG; su amigo Neymar, Vitinha y Hakimi lo van a abrazar tras el gol a Nantes Ariel Schalit - AP

Messi empieza a desandar su segunda temporada en PSG, tras la conmoción que le provocó hace un año su inesperada salida de Barcelona. Un shock por el que pagó un costo de adaptación a un entorno diferente al de sus 20 años anteriores, tanto en lo futbolístico como en lo familiar.

Quedan tres meses y medio para que Leo se incorpore al seleccionado argentino. Para que mantenga y potencie un estado general que por estas horas se puede considerar óptimo. De luna de miel con el seleccionado y, especialmente, con el hincha argentino, y de mayor complicidad y entendimiento con el mundo PSG. Puede resistir sin doblarse por la nostalgia cuando en los últimos días escuchó el arrepentimiento del presidente Joan Laporta por la forma en que lo despachó de Barcelona. O el deseo público de Xavi de dirigirlo después de tenerlo tantos años de compañero.

Le llevó un año, pero Messi ya está en modo PSG. Un indicio lo dio el último domingo, en la Supercopa de Francia, con un gol para inaugurar el 4-0 sobre Nantes. Lo celebró con un mensaje en sus redes sociales: “Felices porque queríamos arrancar la temporada ganando esta copa, vamos!!!”. Este viernes se pone en marcha la Ligue 1, con Lyon (contrató a Nicolás Tagliafico) frente a Ajaccio. PSG debutará el sábado, en la visita a Clermont.

Messi jugará un torneo que ya obtuvo la temporada pasada, con una influencia apenas significativa en un equipo que iba a hombros del imparable Kylian Mbappé (28 goles, 17 asistencias). El rosarino marcó seis goles –su cifra más baja en 16 años de campeonatos de liga- en 26 partidos. Más se destacó en el rubro asistencias, con 14, y un promedio superior al de Mbappé, ya que dio un pase-gol cada 154 minutos (uno cada 178′ del francés). Y se adueñó de un curioso récord: 11 remates en los palos, la cifra más alta de un jugador en una temporada desde que Opta empezó a recopilar datos en 2006/07.

Nicolás Tagliafico, otro jugador del seleccionado que irá al Mundial, dejó Ajax y se incorporó a Lyon twitter

Hace un año, no había hecho pretemporada con sus nuevos compañeros y debutó en la cuarta fecha. Hoy, todo fluye más naturalmente. Seguirá compartiendo la delantera con Mbappé, retenido por PSG con una estrategia que incluyó presiones del Gobierno francés cuando tenía un pie y medio en Real Madrid, y su amigo Neymar. Por el costado derecho ya no tendrá las corridas electrizantes de Ángel Di María y está en duda que desde atrás le lleguen pases de Leandro Paredes, tapado porque PSG acaba de contratar al portugués Renato Sanches, por lo cual el ex Boca está a punto de ser transferido a Juventus en un cifra cercana a los 15 millones de euros (el libro de pases en Europa está abierto hasta el 31 de agosto).

Messi no lamentó el despido de Mauricio Pochettino más allá del afecto que podía tenerle. El entrenador argentino nunca consiguió darle un estilo y una identidad al equipo. El mismo Messi en muchos partidos parecía buscar su lugar en una estructura más dependiente de las individualidades que de lo colectivo. El título de la Ligue 1 no redimió a Pochettino de la dura eliminación ante Real Madrid en la Champions League. En una entrevista con Infobae, el DT nacido en Murphy reconoció: “La expectativa (en PSG) es la Champions, la Champions y la Champions. Es la obsesión y todo lo que no sea ganarla es sinónimo de fracaso”.

Messi-Neymar, una sociedad que se gestó en Barcelona y tiene continuidad en PSG KAZUHIRO NOGI - AFP

Messi pasará por la primera experiencia de ser dirigido por un entrenador francés. Christophe Galtier fue uno de los pocos que pudo interrumpir la hegemonía local de PSG cuando en la temporada 2020/21 llevó a la consagración a Lille. En su carrera se le reconoce su capacidad para potenciar talentos precoces: Dimitri Payet, Blaise Matuidi, Kurt Zouma y Pierre-Emerick Aubameyang. Galtier estará acompañado por un nuevo director deportivo, Luis Campos, ex ojeador y analista de José Mourinho, reemplazante del brasileño Leonardo. Ambos se conocen desde la época de Lille, donde Campos contrató a Galtier tras una fuerte pelea con Marcelo Bielsa que terminó en despido.

De 55 años, Galtier dispuso hasta ahora el esquema 3-4-3. Tiene un plan para Messi y una crítica velada para Pochettino: “La idea es que se involucre más en el juego y que sus compañeros se vinculen más con él durante los partidos, lo cual no pasó mucho en la temporada pasada”. Sus primeras semanas de convivencia con el N° 30 le dejaron impresiones positivas: “Con lo que vi hasta ahora, Messi está completamente comprometido. En cuanto a lo futbolístico, todo el mundo sabe lo que es capaz de hacer”.

Leandro Paredes podría dejar PSG e incorporarse a Juventus PHILIPPE LOPEZ - AFP

Galtier se pronunció en contra de la acumulación de jugadores: “Soy exigente, me gusta trabajar, pero sobre todo me gusta que los jugadores estén contentos. A través de nuestro trabajo, nuestra relación, quiero un vestuario feliz. Para eso creo que hay que reducir el plantel, lo hablamos mucho con la dirección del club. No se puede tener toda una temporada con jugadores que apenas juegan. Son infelices”.

Si de jugar se trata, de acá hasta el Mundial, Messi tendrá 15 partidos por la Ligue 1, seis de la etapa de grupos de la Champions League (aun no se sorteó) y alguno más por las copas locales. Monsieur Messi tiene esa plataforma para llegar al seleccionado y al Mundial como el Leo de la gente.

Los argentinos que participarán en la Ligue 1 de Francia

Lionel Messi (PSG)

Leandro Paredes* (PSG)

Mauro Icardi* (PSG)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Facundo Medina (Lens)

Leonardo Balerdi (Olympique Marsella)

Joaquín Blázquez (Brest)

* Pueden ser negociados (Paredes, a Juventus)