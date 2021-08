Lionel Messi en PSG. Cómo son el Parque de los Príncipes, Camp des Loges y Campus PSG, las nuevas casas del crack

De las frases que aparecen en las paredes del Parque de los Príncipes se destacan dos. Ambas son de carácter comercial y expresan la indivisible conexión entre el club de los millones qataríes y su ciudad. París y Paris Saint-Germain son madre e hijo. Desde el papel protagónico de la Torre Eiffel en el escudo hasta el “ici c’est Paris” (”esto es París”) que se lee por repetido en las banderas de la hinchada y en el estadio. El otro lema es “rêvons plus grand” (”soñemos más grande”). Y no hay argumentos como para no soñar, sobre todo, con Lionel Messi ahora en el plantel, por más que deberá acostumbrarse a su nuevo hogar, diferente al Camp Nou.

Por fuera, el Parque de los Príncipes es una típica mole setentosa (fue inaugurado en 1972) de hormigón, poco expresiva. Pero en su interior es un estadio acorde con la clásica elegancia francesa y con el barrio de Auteuil, del lujoso distrito XVI de la capital. El hall de ingreso se parece al de un aeropuerto. Las escaleras mecánicas, entre columnas blancas y baldosas brillantes, generan un ambiente de joyería de un centro comercial. Las tribunas, que dibujan a color la Torre Eiffel y la bandera francesa, completan el prolijo paisaje interno de un escenario que experimentó dos remodelaciones y dos ampliaciones (la última hace cinco años). El parque en sí es mucho más viejo: cumplió 124 años el pasado 18 de julio.

La Torre Eiffel está en el escudo del club y en las plateas de su estadio. Manuel Queimadelos Alonso - Getty Images Europe

Las dimensiones de la cancha son las del campo de Barcelona: 105 metros de largo por 68 de ancho, lejos del máximo establecido por FIFA para partidos internacionales, de 110 por 75. No obstante, en comparación con la anterior casa futbolística de Messi, el aforo se reduce a una mitad: mientras el Camp Nou puede recibir 99.354 espectadores sentados, el Parque de los Príncipes puede acoger 47.929. En la última remodelación se trabajó en detalles de comodidad como wi-fi, sonido de alta definición en los parlantes, sillas ergonómicas y restaurantes de lujo, como el DS Lounge Skybar Paris.

"Soñemos más grande", uno de los lemas de PSG; si ahora está Messi, ¿por qué no se podría hacerlo?

El origen del nombre del Parque de los Príncipes viene del año 1830, justo cuando comenzaba el reinado de Luis Felipe I, el último monarca de Francia. En aquel tiempo los miembros de la realeza se divertían en un parque: el Parc des Princes.

En épocas más cercanas en el tiempo, el sitio fue escenario de grandes actuaciones argentinas, incluso por fuera del fútbol. El 5 a 0 del seleccionado a Jamaica en el Mundial de 1998 y el 34 a 10 de los Pumas contra Francia por el bronce en el Mundial de rugby de 2007 sobresalen como producciones albicelestes en el césped bajo el cual pasa una parte del Périphérique, una suerte de avenida General Paz parisina.

El Camp des Loges será el campo de entrenamiento de Paris Saint-Germain a partir de 2023, el último año del contrato de Leo Messi.

Un centro de entrenamiento que será sustituido por uno aún mejor

De momento, las prácticas de PSG se desarrollan en Camp des Loges, su histórico centro de entrenamiento, cuyas primeras canchas fueron construidas en 1904 y al que se renovó en 2008. Su principal instalación es el estadio municipal Georges Lefèvre (supo ser el escenario de la entidad parisina hasta el año 1973, cuando el equipo se mudó al Parque de los Príncipes). Pero en 2023 se inaugurará Campus PSG, un futurista complejo deportivo de 350.000.000 de euros que está en construcción desde el año pasado.

En sus 74 hectáreas ensayarán los equipos masculinos de fútbol, los de handball y los de judo, y cada división tendrá sus propias instalaciones. También habrá un escenario de fútbol para 5000 espectadores, donde los conjuntos juveniles y femeninos serán locales en competencias en la Liga Juvenil de UEFA y Liga de Campeones Femenina de UEFA. Y existirán un área reservada a los jóvenes canteranos que tendrá canchas de formación, y un área educativa, que poseerá aulas, sala de informática y laboratorios.

El futurista Campus PSG, todavía en construcción. HTTPS://TRAININGCENTER.PSG.FR/

Campos de entrenamiento, escuelas, mucho espacio verde. En definitiva, todo hace al proyecto deportivo, eso en lo cual tanto hacía hincapié Lionel Messi para firmar un contrato. Y además, un sinfín de lujos a la altura del mejor futbolista del mundo, a quien le tomará algunos días conocer todos los rincones de su nueva casa deportiva.

Piscinas en el nuevo campo de entrenamiento de Paris Saint-Germain; será un lugar de lujo para la preparación de los equipos de un club que apuntar a dominar el fútbol europeo, y por ende, el mundial. HTTPS://TRAININGCENTER.PSG.FR/

