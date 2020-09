Lionel Messi llegó primero al entrenamiento de Barcelona Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

Después de la intensa novela de tres semanas que paralizó al mundo Barcelona, llegó la imagen tan esperada por el público culé: Lionel Messi se sumó hoy a los entrenamientos del equipo. Fue el primero en llegar a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, ubicada en el municipio Sant Joan Despí, que tuvo su puerta de ingreso revolucionada por fanáticos y medios que esperaban con ansias el auto del astro rosarino. Ahora, comienza una nueva etapa en la que tendrá más que nunca los flashes encima.

A las 15:57 de España, Messi ingresó en soledad con su auto al complejo del club para incorporarse a los trabajos del plantel que conduce el entrenador holandés Ronald Koeman. El inicio de la práctica se dará a las 17.30, por lo que Leo llegó más de una hora y media antes y fue el primer jugador en aparecer.

Durante una semana, de acuerdo al protocolo sanitario de La Liga, tendrá que hacer trabajo individual hasta que se haga un nuevo testeo PCR. Para poder sumarse hoy, Barcelona envió un equipo médico durante el fin de semana al domicilio del 10 en Castelldefels para realizar el hisopado, que dio negativo, y poder volver a trabajar, después de que el resto del plantel retomara su actividad desde el lunes pasado.

Aunque el entrenamiento de hoy será a puertas cerradas, hay una gran expectativa entre los hinchas y la prensa española y mundial por la reaparición del capitán, al punto tal que no fueron pocos los fanáticos que lo recibieron en la Ciudad Deportiva para brindarle su apoyo. En los próximos días, el equipo de Koeman afrontará dos amistosos ante el Nàstic y el Girona, los días 12 y 16 de septiembre, aunque no está confirmada la presencia de Leo.

Antes de volver a la competencia, todo el plantel del Barça deberá a someterse a tres pruebas PCR, como marca el protocolo para volver. De esta manera, el resto del equipo se realizará este lunes el último, aunque, a lo largo de la preparación y el torneo, se irán haciendo más pruebas.

Para Messi se tratará del primer encuentro en el campo de juego con el técnico Koeman, después de su decisión de partir del equipo. Después de la dolorosa eliminación con un 2-8 ante Bayern Munich del viernes 14 de agosto en Lisboa, el jueves 20 el argentino le comunicó al flamante DT su malestar por el presente del club y le aseguró que se veía "más afuera que adentro". Finalmente, el martes 25 envió un burofax para comunicar su decisión de salir del club tras casi 20 años.

Me quería ir y estaba en todo mi derecho porque así lo dice el contrato. Pero voy a seguir en el club porque yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo Lionel Messi

Así, su vínculo con Barcelona parecía estar finalizado y Manchester City tomaba fuerza como la nueva casa de Leo, pero la inflexible postura de la institución y la Liga, sin darle la razón al argentino acerca de la polémica cláusula para poder irse libre al final de la temporada, no le permitieron concretar su deseo. El viernes pasado, tras una serie de reuniones entre su padre Jorge Messi y el presidente Josep Maria Bartomeu, el 10 concedió una entrevista en exclusiva mundial a Goal para confirmar su continuidad.

"Me quería ir y estaba en todo mi derecho porque así lo dice el contrato. Pero voy a seguir en el club porque yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo", comentó Messi. "Quería vivir feliz mis últimos años de fútbol. En el club no encontré la felicidad este último año. Hace tiempo que no hay proyecto, se hacen malabares y se tapan agujeros. Durante todo el año le dije al presidente que era el momento de buscar nuevas ilusiones en mi carrera, pero no me daba bola. Mi decisión estaba tomada. Ahora voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor".