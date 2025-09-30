LA NACION

Lionel Messi juega en Inter Miami frente a Chicago Fire, por la MLS

El encuentro se desarrolla en Fort Lauderdale; el local va por el Supporters Shield, el premio al mejor de la etapa regular

Javier Mascherano, el entrenador de Inter Miami
Javier Mascherano, el entrenador de Inter MiamiCHANDAN KHANNA - AFP

Inter Miami y Chicago Fire se citan en un partido decisivo en la Major League Soccer, siempre con Lionel Messi en el centro de la escena. El encuentro se desarrolla este martes, desde las 20.30, en el Chase Stadium, de Fort Lauderdale, y representa una oportunidad de que el conjunto dirigido por Javier Mascherano empiece a brillar.

Juegan todos los importantes, literalmente: Oscar Ustari; Axel Weigandt, Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright y Telasco Segovia; Leo Messi y Luis Suárez.

Inter Miami ya aseguró su clasificación para los playoffs de la liga estadounidense, un logro que le permite al equipo enfocarse en otros objetivos inmediatos, como la conquista del Supporters Shield, el trofeo que premia al mejor equipo de la temporada regular y que Las Garzas lograron en 2024.

A los 38 años, Leo acumula 24 goles en 24 partidos en la temporada.

Desde el arranque, con De Paul en la conducción, Inter Miami toma los hilos del encuentros. Un par de buenas intenciones, un par de buenas destrezas muestra el elenco local, durante los primeros minutos, aunque sin provocar peligro en el área rival.

Sin embargo, la primera acción seria de peligro fue para el conjunto visitante: Ustari salvó a Inter Miami. Pero en la siguiente jugada, de pelota parada, sorprendió a todos, a los 10 minutos: el córner encontró la cabeza de Dje Davilla, de pique al piso. Chicago dio la nota rápidamente, contra todos los pronósticos.

Inter Miami acusó el impacto, más allá de que una conexión entre Leo y Suárez casi acaba en la red. Más tarde, Leo dispuso de dos tiros libres: el primero, terminó en las manos de Christopher Brady y el segundo, chocó con la barrera.

