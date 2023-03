Lionel Messi, la emoción con la copa entre sus manos y una dedicatoria: “Ellos también se merecen el respeto y el reconocimiento”

escuchar

La Argentina superó por 2 a 0 a Panamá y completó una noche ideal, de celebración, por la Copa del Mundo conseguida en Qatar. El último gol, el conseguido por Leo Messi, fue todo un símbolo de lo que vino después. Cantos, emoción, abrazos para toda la vida. Tomó el micrófono Lionel Messi, tomó el micrófono Lionel Scaloni y las lágrimas cubrieron el Monumental.

En su discurso, el capitán argentino se acordó de los pasos previos que tuvo que dar el equipo para ganar la tercera Copa del Mundo: “Quiero darle la gracias a ustedes por todo el cariño que estamos recibiendo, no solo por ganar la Copa del Mundo, sino desde antes, cuando ganamos la Copa América. En lo personal siempre soñé con este momento, poder festejar con ustedes en este país”, afirmó la Pulga, y continuó: “Disfrutemos porque estuvimos mucho tiempo para ganarla, porque no se sabe cuánto va a pasar hasta ganarla otra vez. Disfrutemos de la tercera estrella”.

Antes de volver a levantar la Copa del Mundo, Messi dio un pequeño discurso en donde se acordó de las generaciones anteriores de la selección argentina, remarcando lo difícil que es conseguir la Copa del Mundo: “Yo sé que hoy es un día nuestro, pero no quiero olvidarme de todos esos compañeros que tuve anteriormente, que también hicimos lo posible por conseguir esta, y lamentablemente no se nos dio, estuvimos muy cerquita. Ellos también se merecen el respeto y el reconocimiento”.

Y dejó otras frases, con su timidez habitual, aunque con un deseo irrefrenable: mientras hablaba, incómodo, micrófono en mano, tocaba la copa que estaba orgullosa a metros de su figura. “Gracias a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo. Íbamos a hacer todo lo posible por esto. Siempre soñé con este momento: poder venir a mi país y levantar la Copa del Mundo. Quedó demostrado que es muy difícil conseguir esto, depende de muchas cosas. A veces por pequeños detalles se escapa”, aseguró.

Escena del partido amistoso que disputan Argentina y Panamá Aníbal Greco - LA NACIÓN

Luego, en su propio discurso, el DT de la selección argentina reconoció de nuevo el cariño de la gente: “Es muy difícil ganar un Mundial, creo que lo tenemos que disfrutar. Ver a la gente así es algo que no tiene precio. En mi vida pensé que iba a tener este reconocimiento, y ellos ahora se están dando cuenta de todo lo que lograron. Esto es por ustedes y gracias a ustedes”.

Y fue más allá: “Agradecimiento eterno a este grupo de jugadores. El fútbol es de ellos. Sin ellos, no podríamos haber sido campeones del mundo. Todos lo que se ponen esta camiseta dejan hasta la última gota de sudor. A veces, el resultado no se da. Esta vez se nos dio y es increíble”. El grito de la gente lo conmovió, al grito de la Scaloneta. “El papá de la Scaloneta está allá arriba en la tribuna. Pudo venir a verme hoy y para mí es lo más grande del mundo. Es muy difícil ganar un Mundial y lo tenemos que disfrutar. Ver a la gente así no tiene precio. En mi vida pensé que iba a tener este reconocimiento. Todo gracias a ustedes y por ustedes”, expresó.

Leo Messi, en familia Mauro Alfieri - LA NACIÓN

A los jugadores se les entregó una réplica de la Copa del Mundo, una a cada uno, mientras que al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también aplaudido, se le dio una placa. Luego se proyectó un resumen de la hazaña en Qatar, y posteriormente los jugadores e hinchas volvieron a cantar “Muchachos”, saltando y gritando, envueltos en la alegría de obtener el Mundial. Más tarde, cantaron, todos de la mano, al ritmo de la mejor música.

Para toda la vida.

