Lionel Messi mantiene en suspenso lo que ocurrirá con su futuro futbolístico, a seis meses de que finalice el contrato que lo une con Barcelona. Este domingo se emitió completa la entrevista que mantuvo con el periodista Jordi Évole por el canal LaSexta, de España. "No sé si me iré o no, y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera, siempre hablando hipotéticamente. Me gustaría volver algún día, me gustaría volver a la ciudad, a trabajar en el club, aportar, que no pasa nada, que el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador, incluso a mí obviamente. Ojalá el presidente que venga haga bien las cosas para volver levantar títulos importantes"

"No tengo nada claro hasta que termine la temporada. Ahora, lo importante es pensar en el equipo, terminar bien el año, pensar en intentar conseguir títulos y no distraerme en otras cosas", expresó el rosarino.

Sobre su actualidad, agregó: "Bien, la verdad que hoy por hoy estoy bien. Pasé muy mal todo lo del verano, por cómo terminó la temporada, lo del burofax y todo eso. Lo arrastré un poco durante el comienzo, pero hoy me encuentro bien y con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Ilusionado, sé que el club esta pasando por un momento muy complicado y se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona, pero yo estoy con ganas"

¿Hay proyecto con Koeman? "Creo que con Koeman se le dio una seriedad y una idea de lo que pretende y lo que quiere para su equipo y lo que quiere para el club. Creo que sí, que fue un gran acierto y que está haciendo las cosas muy bien y que al principio es difícil porque hay mucha gente nueva, mucha gente joven. pero a poquito el equipo va creciendo".

"Estaba en mi casa y me llegó un mensaje de mi papá. Enseguida puse la tele y me enteré de todo. Una locura, terrible, no lo podía creer. Todos sabíamos que no estaba bien, pero nadie imaginaba que iba a pasar eso que pasó. Nadie puede creer que Maradona haya muerto, que no esté más y que haya pasado de verdad". La camiseta de Newell's que mostró como homenaje a Maradona cuando hizo el gol a Osasuna: "Me la regaló la gente de Newell's, la tenía ahí guardada y me pareció que era el momento de hacerlo así".

"Sí, sé lo que tengo, lo que hago, lo que no hago. Estoy al tanto de todo". Fútbol sin hinchas. "Horrible, es muy fea la sensación extraña de salir al estadio tan grande y que no haya nadie. Todo muy frío, la verdad que es feo y la sensación es muy mala, y supongo que viéndolo debe ser raro, aburrido y diferente. Por eso se están viendo algunos resultados raros, todo se iguala más. No es lo mismo que el Camp Nou esté a reventar a que salga el rival y no haya nadie. La sensación es otra y jugás de otra manera. Los partidos son más igualados y más feos".

Se queda unos días más en Rosario

De manera sorpresiva y con algunas aclaraciones tardías sobre el motivo por el que seguirá unos días más en Rosario, Barcelona emitió este domingo un comunicado con el anuncio de que Messi prolongará sus vacaciones hasta el 1° de enero. El plantel catalán volvió a los entrenamientos para afrontar el partido del martes 29 ante Eibar, por la Liga de España.

De acuerdo con lo expresado por el club, Messi continuará en su ciudad natal con la recuperación de una molestia en su tobillo derecho, dolencia que no se había informado cuando el capitán viajó en su avión privado junto con su familia, horas después del triunfo 3-0 ante Valladolid.

Habrá que ver si Messi llega a tiempo y está en condiciones de jugar el domingo 3, frente a Huesca, o si recién será tenido en cuenta para visitar el miércoles 6 al Athletic Bilbao.

"Somos mucho de celebrar las navidades. Aparte es el momento en que nos juntamos todos. Mis hermanos que están en la Argentina, mi madre está allí. Es un momento único, aunque ahora con este lío (por la pandemia) está complicado", expresó en la entrevista.

Consultado por los deportistas que tiene como referencia, expresó: Hay muchos deportistas que son admirables. Rafa Nadal, Federer, LeBron. En todos los deportes hay uno que destaca y es admirable por su trabajo y por lo que hace en el día a día, Cristiano en el fútbol, hay muchos".

