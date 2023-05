Lionel Messi no seguirá en PSG, según L’Equipe

escuchar

Lo que se veía venir, no por anunciado, deja de hacer mucho ruido: Lionel Messi no continuará en Paris Saint-Germain. Lo anuncia el prestigioso medio deportivo francés L’Equipe, que no falla en sus informaciones, más allá de que en algún momento haya sido considerado como anti-Leo por las bajas calificaciones y las críticas a sus actuaciones.

El viaje del futbolista argentino a Arabia Saudita, con el que el rosarino contrarió una instrucción de PSG (sorpresivo entrenamiento el lunes, tras la derrota del domingo contra Lorient en el Parque de los Príncipes por 3-1), acarreó una suspensión de dos semanas y, según L’Equipe, el hartazgo de la dirigencia del club de propiedad qatarí. El contrato entre la entidad y el jugador se vencerá el 30 de junio y tiene una opción de renovarlo por otro año, pero esa alternativa no será ejercida. El número 30 completará el vínculo, pero luego se marchará a otro equipo, posiblemente Barcelona.

“El viaje de Lionel Messi a Arabia Saudita, sin informar a París Saint-Germain, ha sentado tan mal a los dirigentes parisinos que se ha tomado la decisión de no ampliar el contrato de su estrella. Ya era la tónica de las últimas semanas, pero el entorno del argentino seguía insistiendo en que el deseo de prorrogar a «La Pulga» venía de las altas esferas del club”, explica el diario/sitio deportivo.

En diciembre, cuando a Messi le iba muy bien durante el Mundial de Qatar, parecía muy encaminada la renovación de su nexo con PSG. Tres meses más tarde llegó la nueva eliminación del conjunto francés en la Champions League, en este caso, con un muy bajo rendimiento frente a Bayern, y al partido siguiente reaparecieron los silbidos al argentino.

Noticia en desarrollo

LA NACION