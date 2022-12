Lionel Messi confirmó que sigue en la Selección: “Quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”

escuchar

Después de haber conseguida la anhelada Copa del Mundo, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, celebró la victoria con emoción desde el estadio Lusail de Qatar. “Quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”, aseguró. “Gracias a Dios se me dio todo”, suspiró Messi, al evaluar la victoria ante Francia. “Y casi al cerrar mi carrera”, evaluó, y enfatizó: “Son mis últimos años”.

El capitán, quien reforzó que “luchó toda su carrera” por alcanzar la Copa del Mundo, sostuvo: “Tanto que luche toda mi carrera. Me encanta el futbol, me encanta lo que hago”. Y cerró: “Disfruto de estar en la selección y quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. Esta [la Copa del Mundo] es la que me faltaba. Está acá ahora”.

Argentina campeón del Mundo: Lionel Messi con la TV Pública

“Una locura, la verdad que si, se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Mirá lo que, es hermosa. ¡Sabés cuánto la voy a besar, es impresionante, la verdad es que la desaba muchísimo...!”, dijo Messi a TyC Sports. Y recordó una idea que hace tiempo le daba vuelta en la cabeza: “Alguna vez lo dije que Dios me la iba a regalar, estaba seguro y presentía que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos y acá está. Ahora a disfrutar, no vemos la hora de ya estar en la Argentina para vivir la locura que va a ser eso”.

🗣️ "MIRÁ LO QUE ES, ES HERMOSA. ¿SABÉS CUÁNTO LA VOY A BESAR?"



✍️ Firma: EL CAPITÁN



🎙️ @gastonedul#TyCSportsMundial pic.twitter.com/n4ZvVjKGGm — TyC Sports (@TyCSports) December 18, 2022

🗣️ "QUIERO JUGAR ALGUNOS PARTIDOS MÁS SIENDO CAMPEÓN DEL MUNDO"



¡HAY CAPITÁN PARA RATO!#TyCSportsMundial pic.twitter.com/ds2IvseXAd — TyC Sports (@TyCSports) December 18, 2022

🗣️ MESSI: "YA NO PUEDO PEDIR MÁS NADA"



🎙️ La Pulga se refirió a lo que significó la obtención de la tan ansiada Copa del Mundo: "Cerrar mi carrera de esta manera, porque seguramente son mis últimos años, es algo impresionante", aseguró el Capitán. pic.twitter.com/HZtyURnieg — TyC Sports (@TyCSports) December 18, 2022

Noticia en desarrollo

LA NACION