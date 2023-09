escuchar

Lionel Messi, nuevo look, barba rapada, se prepara para su segunda seguidilla de partidos con la camiseta rosa de Inter Miami. Si en agosto debió jugar cada tres o cuatro días, culminará septiembre con siete encuentros, a pesar del respiro forzoso entre la victoria con Ecuador con la selección argentina y su presentación de este miércoles, ante Toronto, por la MLS. Si bien el Tata Matino, su entrenador, no confirmó la presencia de la Pulga entre los titulares, en Miami descuentan que jugará. La imagen del rosarino entrenándose sin problemas y a la par de sus compañeros va en esa dirección. Su descanso, entonces, habrá durado 13 días.

Fue el ecuatoriano Dixon Arroyo, también futbolista de Inter Miami, quien despejó las dudas sobre el estado físico del rosarino. No hay rastros de la molestia muscular que lo sacó del partido en Bolivia con la selección y que, por prevención, le impidió viajar a Atlanta (derrota por 5-2) para jugar allí por la liga estadounidense el sábado pasado. “Después de tantos partidos, tenía que parar. Pero ya está con nosotros al 100%” , dijo Arroyo. Una señal más de que Messi volverá a mostrar su talento este miércoles a las 20.30 en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, y ante el peor equipo de la liga. A Miami no le importa el rival: necesita sumar puntos para alimentar su sueño de llegar a los playoffs.

El Tata, conocedor del físico de Messi luego de haberlo tenido a disposición tanto en Barcelona como en la selección argentina, había anticipado que su rol es “cuidar a sus futbolistas”. A sabiendas de que la prensa querría saber si Messi volvería contra Toronto, Martino dijo : “Iniciando el miércoles, tenemos seis partidos en 18 días, lo cual es un partido cada tres días incluyendo la final de la US Open Cup. En cuanto a Messi y Alba, los jugadores entrenarán con el equipo durante la práctica de hoy y luego de eso veremos si están disponibles para jugar y hasta qué punto ”.

El entrenador argentino agregó: “Cada futbolista en nuestro plantel quiere jugar cada partido. Esta es la mentalidad del equipo. Tenemos muchos partidos importantes en una ventana limitada de tiempo, y una de mis responsabilidades como entrenador del equipo es cuidar a mis jugadores y ayudarlos a tomar las decisiones difíciles que nos darán la mejor chance de mantener a todos saludables durante este congestionado período”. La agenda de Inter Miami incluye tres partidos por la MLS y la final de la US Open Cup en lo que queda de septiembre : vs. Toronto este miércoles; vs. Orlando City (de visitante, el llamado “Clásico del sol”, el 24 de septiembre; vs. Houston Dynamo (final de la US Open Cup), el 27 de septiembre y vs. New York FC, de local, el próximo 30 de septiembre.

“No va a ser la primera vez que salga”, había anticipado Messi al final del partido ante Ecuador por las eliminatorias sudamericanas. Lo hizo minutos después de definir el encuentro, disputado en el estadio Monumental, con un tiro libre magistral. A los 36 años, la Pulga empieza a hacerse a la idea de que su cuerpo ya no le dejará jugar todo lo que la cabeza (y el corazón) quieran . Tendrá que regular energías (y kilómetros), aunque eso implique perderse viajes o, incluso, comenzar los partidos desde el banco de suplentes.

Con 11 goles en igual cantidad de partidos, la llegada de Messi a Miami revolucionó la ciudad y la MLS. El arquero Drake Callender habló con el sitio oficial de la US Open Open Cup y dijo: “Es un gran compañero de equipo. Es un poco tímido y de voz suave. Siempre hay que pensar que este tipo viene a una liga completamente nueva, a un país completamente nuevo. Probablemente esté tratando de establecerse. Todo es nuevo para él. Así que hice lo mejor que pude para ayudarlo a sentirse bienvenido. Intenté no ser un fanático ni nada por el estilo y creo que hemos desarrollado una relación de compañero de equipo bastante promedio ”, contó el guardavallas.

Y agregó, sobre lo que significa la Pulga para el equipo: “Veo su dedicación al deporte y a este equipo. En el poco tiempo que ha estado con nosotros, realmente aceptó lo que intentamos hacer y ha hecho grandes contribuciones dentro y fuera de la cancha. Simplemente, quiere quiere ser uno más. Es muy humilde y eso es algo que respeto mucho”. Callender contó además que el rosarino no pierde el instinto competitivo en cada encuentro oficial: “ Todavía se puede ver el fuego en sus ojos cuando compite. Eso me muestra en qué tipo de nivel necesitamos competir y ganar partidos ”, aseguró el arquero de Inter Miami.

La feroz crítica de Alexi Lalas: “Sean abiertos y honestos con todos”

La ausencia de Messi en el partido contra Atlanta motivó las quejas de muchos hinchas que habían comprado su entrada pensando que el capitán argentino estaría presente con su equipo. El furor por ver a la Pulga en primera persona es tal que los valores de los tickets fluctúan de acuerdo a si el rosarino juega o no. La MLS, por lo pronto, se desentendió del tema: “No podemos forzarlos a nada” , dijo Don Garber, el comisionado de la liga, en relación a la posibilidad de obligar a los clubes a decir de antemano si determinado futbolista juega o no los partidos. Negocios son negocios.

A Alexi Lalas, un histórico de la selección estadounidense, no le gustó nada la respuesta de Garber. “ Han utilizado a Messi desde el momento en que se anunció para vender y promocionar absolutamente todo dentro y fuera de la cancha . Creo que, ya sea Inter Miami o MLS, si tienen información y él no va a jugar, tienen que dejarlo muy claro”, protestó Lalas en los micrófonos del podcast “State or the Union”.

Lalas continuó: “Creo que es importante y creo que es vital que los fanáticos, los equipos y los medios lo sepan. Es responsabilidad de los clubes hacer todo lo posible para informar, pero también desde un punto de vista competitivo, el Inter Miami tiene que hacer todo lo posible para llegar a los playoffs. Sean abiertos y honestos con todos”, reclamó el ex defensor. Ajeno a las polémicas, y después de acompañar a su hijo mayor a sus entrenamientos con Inter Miami durante el fin de semana, Lionel Messi se prepara para volver. Aunque, en realidad, nunca se fue. Sólo se había tomado un descanso.

