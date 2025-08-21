Lionel Messi se quedó fuera del partido entre Inter Miami y Tigres por la Leagues Cup

El domingo frente a LA Galaxy no pudo disimular que no estaba recuperado de la molestia en el aductor derecho que lo marginó de las canchas durante dos semanas. Tras el triunfo por 3-1, por la Major League Soccer (MLS), se encendieron las alarmas y este miércoles el director técnico Javier Mascherano confirmó que Lionel Messi no estará presente en el partido ante Tigres, de México, por los cuartos de final de la Leagues Cup. El capitán probó, pero las partes entendieron que arriesgar podía pagarse con un alto costo, cuando el rosarino tiene una agenda apretada entre los compromisos de las Garzas y los de la selección.

Del retorno perfecto, con golazo, asistencias e intervenciones determinantes, al regreso de los dolores que reflejan que la condición física de Messi no es ideal. Futbolista que siempre enseñó una alta resistencia al dolor y evitó mostrar debilidades cuando debió jugar sin estar en plenitud, con las imágenes en que se tomó la pierna reestableció las dudas sobre si Inter Miami podría incluirlo en la alineación o entre los suplentes por la Leagues Cup, que las Garzas conquistaron en 2023, en la primera experiencia de Leo en el fútbol estadounidense. Los duelos mano a mano son aquellos de los que el rosarino no quiere descartarse, pero la decisión fue tomada un par de horas antes del cotejo con Tigres entre el propio futbolista y el cuerpo técnico.

Las dos caras de Inter Miami y de la selección: Rodrigo De Paul, titular ante Tigres; Lionel Messi, fuera de la Leagues Cup por este miércoles. CHANDAN KHANNA - AFP

La lesión de Messi se produjo el 2 de agosto pasado, cuando Inter Miami se enfrentó con Necaxa, de México, por la segunda fecha de la etapa de grupos de la Leagues Cup: el argentino sintió un dolor en la pierna derecha que lo sacó de la cancha cuando apenas habían transcurrido 11 minutos de partido. El parte médico del club informó que “los resultados confirmaron una lesión muscular leve”, razón por la que Leo no estuvo vs. Pumas, también por Leagues Cup, ni ante Orlando City, en el clásico por MLS.

Los 1️⃣1️⃣ de hoy 💪 pic.twitter.com/itoOdlxVl1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2025

Volvió el sábado para jugar el segundo tiempo frente a LA Galaxy, hizo un golazo y asistió de taco al uruguayo Luis Suárez. Sin embargo, se lo vio molesto, preocupado por su pierna, incluso tocándola y elongando en la mitad de la cancha. Dosificó la energía y esa desaceleración multiplicó la incertidumbre acerca de su presencia contra Tigres.

Equipo titular listo para disputar el boleto a la Semifinal de la @LeaguesCup.#SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/LRWqLaLZxQ — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 20, 2025

“No estaba 100% cómodo, pero con el correr de los minutos se fue soltando cada vez más. Hay que ver cómo terminó de la fatiga; lleva solo dos semanas de la lesión. Había sido algo muy chiquito. Los tres entrenamientos fueron buenos. Con el correr de los minutos lo vi mejor, pero hay que ver cómo amanece”, dijo Mascherano después del la victoria sobre LA Galaxy.

El entrenador Javier Mascherano decidió con Messi la baja del capitán, para no arriesgar; una ausencia importante en un duelo decisivo por la Leagues Cup. ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La agenda de partidos, siempre cargada y de la que Messi nunca quiere desistir, incluye a la MLS, en la que Inter Miami marcha quinto en la Conferencia Este, con 45 unidades y a siete del puntero Cincinnati –los siete mejores de cada zona se clasificarán directamente para los playoffs–, y la última ventana de las eliminatorias para la Argentina, que jugará con Venezuela y Ecuador. La selección ya tiene el pasaje para el Mundial 2030, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.