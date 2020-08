Ramón Planes, secretario técnico de Barcelona, en la conferencia tras la presentación de Trincao

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2020 • 08:15

La presentación del joven portugués Trincao fue la excusa para volver a hablar, aunque esta vez con una llamativa ausencia: el presidente Josep Bartomeu estuvo en la firma, pero no en la conferencia de prensa posterior. Su lugar lo ocupó Ramón Planes, secretario técnico de Barcelona. Y fue Planes quien dio la versión de la institución sobre la petición de Lionel Messi de irse con el pase en su poder: "La verdad es que fue una noticia importante y lo que pensamos en multitud de veces Koeman, el presidente y yo como secretario técnico es que lo que queremos es construir otro ciclo ganador alrededor del mejor jugador del mundo y de la historia. El Barça se ha reconstruido mucho estos años y ha vuelto con más fuerza. Hay que sacar conclusiones de esta etapa pero nuestra idea es construir un equipo alrededor del mejor del mundo".

Inflexible, el club avisa que no lo dejará ir. Ayer, por lo bajo, ya habían dado señales. Barcelona entiende que no es válido el razonamiento urdido por los asesores de Messi, que piden ejecutar la cláusula de salida amparándose en un final de temporada postergado por el coronavirus hasta el domingo próximo. El convenio firmado habla del 31 de mayo, entendiendo esa fecha como finalización de la temporada en toda Europa, y le da 10 días al jugador para comunicar si quiere abandonar la disciplina azulgrana. En este escenario, la posibilidad de salir se habría vencido el 10 de junio. Para entonces, Messi no le comunicó nada al club, por lo que el club asegura que le queda un año de contrato (hasta junio de 2021).

Planes aseguró que no contemplan "ningún tipo de salida" de Leo Messi y que piensan "luchar para que el matrimonio" entre el jugador argentino y el club "siga adelante", ya que no abandonan la idea de "construir un equipo en torno al mejor jugador del mundo". "No contemplamos ningún tipo de salida de Leo a nivel contractual porque queremos que se quede. Messi le ha dado muchísimo al Barça y el Barça también a Leo. Tenemos que luchar para que este matrimonio siga adelante. Estamos dedicando muchas horas a hacer una labor interna. Tenemos que buscar la mejor solución para el Barça y para Leo, todos juntos", explicó.

El secretario técnico reconoció que el burofax enviado por Messi al club solicitando su salida ha sido "una noticia importante". Y, en cualquier caso, Planes pidió "no hacer de esto una disputa pública entre Leo Messi y el Barça porque ninguno de los dos lo merece". "Cualquier comunicación entre las partes tiene que quedar entre las partes. No ha sido así, pero nosotros no haremos una retransmisión de esta situación. Hay que hablar y construir conjuntamente, y esta es nuestra idea", solicitó. En cuanto a la opinión de la junta directiva respecto al futuro de Messi en el club, garantizó que "no hay ninguna división en absoluto". "Quien entienda un poco de fútbol quiere tener a Leo en su equipo", subrayó.

Preguntado por las primeras decisiones de Ronald Koeman, como la salida de Luis Suárez, el secretario técnico explicó que "el técnico ha hablado con muchos jugadores en privado". Por último, Planes reivindicó su trabajo y el de sus predecesores en el cargo. "Otros miembros de la secretaría técnica han sido criticados cuando estaban trabajando y luego el tiempo ha puesto en valor sus fichajes. Esta es una labor ingrata porque los resultados a veces no son inmediatos, pero estoy convencido de que todos los jugadores que hemos traido le darán muchísimo al Barça", finalizó.

LA NACION y DPA