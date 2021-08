Lionel Messi se va de Barcelona: CVC, el tope salarial y la sospecha de que no todo ha terminado

El bombazo todavía sacude al fútbol mundial. Barcelona informó oficialmente que Lionel Messi no seguirá en el club. Pocos jugadores están tan arraigados a un equipo como el argentino con el conjunto catalán. Es cierto que el pasado reciente tuvo decenas de roces e intentos de salida del jugador. Pero todo parecía haberse encaminado. Sin embargo, este jueves la negociación sufrió un giro inesperado. ¿Será definitivo? ¿Y si Messi todavía tiene una chance de quedarse?

El comunicado de Barcelona es una clara herramienta de presión contra Javier Tebas, el presidente de La Liga. Le carga a la organización la culpa de la salida de Messi. El textual dice:

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).

“Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club.

“El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional”.

Barcelona genera menos ingresos de lo que paga en salarios. Los registros contables son inflexibles. Y eso significaría una violación al Fair Play financiero. La Liga podría imponerle multas económicas y hasta la quita de puntos si incumple el reglamento.

Entre el club y la Liga se mantuvieron reuniones que permitieran encontrar excepciones a la regla, para que Barcelona pueda retener a Lionel Messi. Pero la entidad que controla la competencia se mantuvo inflexible.

Hace algunos meses, Tebas comentó: “No hablamos de modificar el reglamento para que se quede Messi en el FC Barcelona. Eso no podemos hacerlo. Conocen las reglas y no habrá excepción. Hablo con el Barça por el tema Messi y pregunto cómo van las cosas. Ellos me van contando que tienen esperanzas de que tal jugador se vaya o de que tal jugador se quede pero rebajando su sueldo. Esa es la única información que tengo, pero desde luego que no hablamos de modificar el reglamento para que se quede Messi en el FC Barcelona”.

El impacto que la salida de Lionel Messi de la Liga puede generar en el torneo es incalculable. ¿Cuánto cuestan los derechos de televisión de una competencia con Messi o sin él?

Mientras la onda expansiva de la bomba que hizo explotar Barcelona avanza en la superficie del océano, hay corrientes que siguen moviéndose en la profundidad. Hay quienes creen que no todo está cerrado. Que se trata de una maniobra de Joan Laporta para darse una oportunidad más. Para que la Liga reconsidere su postura estricta y le de un salvoconducto a Barcelona con el tope salarial que impone el Fair Play.

El juego de las presiones llega en el momento exacto en el que LaLiga anunció una inyección económica importante para los clubes por un acuerdo con el fondo internacional CVC, que sumará 2700 millones de euros para la competición a cambio de una participación en el 10% del negocio comercial y una cuenta en participación de los beneficios futuros que se obtenga con esta actividad.

Según la información oficial, Barcelona encabeza la lista en el reparto de ese dinero, con 253 millones de euros, seguido por Real Madrid, con 241 millones, y Atlético de Madrid, con 181 millones.

La novedad permitiría el ingreso que Barcelona necesita para nivelar sus cuentas e incluir a Messi dentro de los límites que exige el reglamento.

Pero al mismo tiempo, Real Madrid protestó por el negocio propuesto por La Liga. Según informes de los periódicos El Independiente y El Mundo, está dispuesto a demandar a la organización presidida por Tebas porque considera que esa inversión a cambio del 11% de sus beneficios y una participación del 10% en la mayoría de sus negocios durante 50 años es una apropiación indebida de los activos generados por el club madrileño.

Hace unas horas, el conjunto merengue publicó también un comunicado oficial que dice: “Este acuerdo se hizo sin contar con la participación del Real Madrid y sin su conocimiento. LaLiga ha permitido por primera vez en el día de hoy que tengamos un acceso limitado a los términos del acuerdo. Los clubes tienen cedidos los derechos audiovisuales exclusivamente para su comercialización en régimen de competencia y por un plazo de 3 años. Este acuerdo, usando una estructura engañosa, expropia a los clubes el 10,95 % de sus derechos audiovisuales durante 50 años y en contra de la ley”.

La pandemia de coronavirus ahogó financieramente a los clubes de fútbol de todo Europa y generó especialmente una sangría importante en España. En busca de soluciones económicas fue que los principales equipos intentaron crear la Superliga Europea, para gestionar su propio torneo cerrado. En ese formato, se quedarían hasta la última migaja de la torta comercial del fútbol en el Viejo Continente.

Las presiones políticas, el reclamo de los hinchas y la gestión de la UEFA consiguió frenar el nuevo negocio. Es por eso que se manejaron alternativas para encontrar capitales para salvar a los equipos.

CVC Capital Partners es una entidad de capital de riesgo británica que tiene sus principales sedes en Londres y Luxemburgo. Este año compró su participación en el Six Nations de rugby. Hace tiempo absorbió parte del negocio de la Fórmula 1, en una maniobra que muchos condenan, porque consideran que recuperó un 450% de su inversión inicial y limitó los ingresos de los equipos.

Real Madrid teme que esa realidad se replique en La Liga. Barcelona necesita ese dinero fresco para retener a Messi. Aunque oficialmente ya anunció que no seguirá en el club.

