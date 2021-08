El escueto tuit con el que el Barcelona informó la salida de Lionel Messi

La espera llegó a su fin y después de meses de especulaciones, Lionel Messi no renovó contrato con el Barcelona. Tras varios idas y vueltas, descontento por parte del jugador y el no lograr armar un equipo competitivo para la próxima Champions League, el mejor jugador de la historia del club decidió quedarse con el pase en su poder y no continuar en la institución catalana.

Con la noticia en sus manos, las autoridades del club decidieron hacerlo público utilizando su cuenta de Twitter, donde despidieron a su capitán con una foto, un breve texto y un link que lleva a un comunicado en su página oficial.

El tuit con el que el club anunció la salida de Messi Twitter: @FCBarcelona_es

“Última hora | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona”, expresó el tuit catalán en sus redes.

En cuanto al mensaje en su web, se puede leer: “A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional”.

Las razones de su salida

Si bien la noticia golpea de lleno a todos los fanáticos del fútbol, es algo que se viene gestando hace ya varios años. En primer lugar, los problemas futbolísticos del Barcelona preocupan a Messi desde varias temporadas atrás.

Escandalosas eliminaciones de Champions League (vs. Roma en el 2018, vs. Liverpool en el 2019 y vs. Bayern Munich en el 2020, todas por goleada y la más reciente, contra el PSG de Neymar en el 2021) generaron malestar en el jugador. La llegada de Ronald Koeman a la dirección técnica y la salida de Luis Suárez del equipo coronaron una situación que no daba para más.

Messi sufrió varias -y escandalosas- derrotas por Champions League; la última, contra el Paris Saint-Germain, equipo donde juega su amigo y excompañero Neymar FRANCK FIFE - AFP

Por otro lado, la economía de la UEFA le jugó en contra al club culé. La nueva normativa les impide a los clubes miembros que la masa salarial de sus jugadores supere el 70% de sus ingresos y, con Messi en el club, el Barcelona tenía una proporción del 110%. Además, la Liga de España impuso un tope salarial para sus clubes bajo el nombre de Fair Play financiero y trajo consigo más conflictos para la renovación.

Malos resultados a nivel local e internacional, un equipo con el que Messi no se sentía cómodo, la salida de muchos jugadores y un contrato que debía reducirse en un 45% para cumplir con las normas fueron los condimentos que derivaron en la salida del jugador récord y, sin lugar a dudas, el mejor delantero en la historia del Blaugrana.

