Lionel Messi terminó lesionado en la derrota del PSG ante Olympique de Marsella, no jugará frente a Mónaco y está en duda para el partido con Bayern Munich por la Champions League

escuchar

El Paris Saint-Germain formó un equipo de estrellas para lograr conquistar todo lo que tuviera en el camino. Sin embargo, a las decepciones por las últimas eliminaciones en torneos nacionales se suma otro dolor de cabeza para sus fanáticos: Lionel Messi terminó lesionado en el partido en el que este miércoles perdió por 2-1 ante Olympique de Marsella y quedó eliminado de la Copa de Francia.

El rosarino ya se anuncia como baja en el equipo parisino para el viaje a Mónaco, según anticipa L’Equipe, y resulta incierto si alcanzará a estar disponible para el duelo del martes próximo ante Bayern Munich, de Alemania, en el juego de ida de los octavos de final de la Champions League, en París. Afectado en los isquiotibiales, la lesión muscular lo obliga a quedar de lado en la consideración del entrenador Christophe Galtier para el encuentro de este sábado por la fecha 23 de la Ligue 1 de Francia.

Lionel Messi no tuvo la explosión de sus mejores tardes en el partido que PSG perdió con Olympique de Marsella por la Copa de Francia. Twitter

En el partido del miércoles, ya sobre el final y cuando el equipo perdía y se estaba quedando eliminado, una jugada llamó la atención cuando devolvió enseguida la pelota una y otra vez y no intentó, pese a tener espacios, encarar como es su estilo. El reloj corría y su respuesta estaba en las antípodas de lo natural en Leo. A partir de allí, se tejieron todo tipo de suspicacias. A la luz de lo trascendido, no estaba para seguir en el campo.

Las últimas pelotas que tocó Messi ante Olympique por la Copa de Francia no dejaban buenas señales

Con la incertidumbre respecto de los partidos que se perderá, se encienden nuevas alarmas para el PSG, que ya no iba a contar ante los bávaros con Kylian Mbappé, que transita la primera de sus tres semanas de recuperación luego de una lesión en el muslo izquierdo a la altura del bíceps femoral.

La eliminación en octavos de final de la Copa de Francia ante su clásico rival ocurrió a una semana del comienzo de esa llave de octavos y la prensa francesa señaló a tres “culpables” en el equipo. Uno de ellos es Messi, quien todavía no renovó su vínculo con la entidad parisina, aunque los trascendidos en las últimas semanas fueron de un acercamiento entre las partes y la planificación de un encuentro presencial para ajustar detalles sobre la duración del nuevo contrato.

Luego de la derrota ante los de Marsella, en París no perdonan los rendimientos de algunos jugadores de PSG. Los máximos apuntados son Sergio Ramos, Messi y Neymar. Para el español y para el argentino los cuestionamientos se dan en días decisivos: deben resolver junto a la dirigencia del club si seguirán la próxima temporada.

Lionel Messi y Neymar, dos de los más criticados en el PSG luego de la derrota ante Olympique de Marsella. NICOLAS TUCAT - AFP

Después de haber conquistado el Mundial en Qatar 2022 con el seleccionado argentino, el nuevo reto que tiene La Pulga es lograr conquistar la Champions League con el equipo parisino. Pero sobre todo hacerlo en otro equipo que no sea Barcelona y sin estar bajo la órbita de Pep Guardiola, el contexto favorable que acompañó sus días más felices en el club catalán. Esta situación condiciona el máximo objetivo de esta temporada sin la camiseta celeste y blanca.

A pesar de ser uno de los futbolistas más regulares del equipo desde la reanudación de los torneos luego de la Copa del Mundo, a Leo le siguen lloviendo críticas, casi como desde el primer día. L’Equipe puntuó al argentino con un 4 ante el Olympique de Marsella y se basó en que “un jugador de tal calidad no puede perder tantas pelotas”, más allá de valorar “un gran pase que le dio a Ramos en el último minuto y sus contínuos intentos de cambiar el partido”. Le Parisien fue todavía más duro: lo calificó con 3,5.

La victoria sobre Toulouse en la fecha pasada de la Ligue 1 tuvo a un Messi determinante, pero con muchas preocupaciones. DeFodi Images - DeFodi Images

“Los jugadores están abrumados, no es el momento de hablar fuerte, hay que centrarse en el trabajo”, sostuvo Galtier luego de la eliminación. Ahora tiene un nuevo problema: si bien los ocho puntos de ventaja en el torneo francés le dan cierto respiro, una conquista en la Liga no cambiará los humores. Todos miran hacia el objeto del deseo que persiguen con devoción. Y no suena muy placentero tener por delante el comienzo de la serie de octavos de la Champions League ante los alemanes sin sus principales cartas y en el peor momento del equipo en cuanto a funcionalidad.

Ya el sábado pasado, sin Mbappé, Neymar, Ramos y Marco Verratti, Messi se puso el traje de superhéroe para sacar a flote al equipo ante Toulouse. Le costó encontrar socios en un juego que se definió a favor por dos golazos. Poco para ser optimistas para lo que vendrá. Afloran los recuerdos de la pesadilla que fue la eliminación en los octavos de final frente a Real Madrid en la Champions pasada, después de haber ganado como local por 1-0 y estar al frente por ese mismo marcador en la revancha en España. Los tres goles de Karim Benzema en la última media hora de la serie dejaron a los fanáticos parisinos desconsolados.

Esta temporada se ve a un Lionel Messi con mayor rendimiento en el PSG, pero su nivel contrasta con el momento del equipo. NICOLAS TUCAT - AFP

Desde su llegada en 2021 al PSG, Messi acumula 26 goles y 28 asistencias en 59 partidos, con un mejor nivel de rendimiento en esta temporada, donde 15 tantos y 14 asistencias en 25 encuentros reflejan un mayor protagonismo. En la Liga francesa acumula 10 festejos, apenas cuatro menos que el goleador vigente, Folarin Balogun, que tiene 14 años menos y jugó en 21 fechas, contra las 18 presencias del rosarino. Mbappé lleva marcados 13 y Neymar, 12.

LA NACION