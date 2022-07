Lionel Messi: todo lo que se sabe del nuevo PSG que lo espera después de las vacaciones en Ibiza (y como figura secundaria)

La sonrisa, en cada una de las imágenes, es una postal que simboliza su estado de ánimo. Lionel Messi es un hombre feliz, a los 35 años. Ibiza, el yate, su cumpleaños, figuras destacadas del seleccionado argentino, Antonela, sus tres hijos, música, playa, sol y verano. La vida le sonríe al crack universal, que atraviesa su otoño futbolero en un mundo nuevo: querido, respetado y admirado más que nunca en nuestro medio, a partir de la histórica vuelta olímpica por la obtención de la Copa América en el Maracaná. Y en un terreno relativamente resbaladizo en PSG, con el motor en marcha rumbo al sueño de toda su vida. El Mundial de Qatar 2022, el último de su carrera.

Para noviembre falta una eternidad. O no tanto. El grupo que ideó Lionel Scaloni gana en el campo de juego y lejos de escena: las miradas cómplices en las imágenes que suelen subir a las redes sociales los retratan tal cual son. Un grupo de amigos, que se desvive el uno por el otro cuando se viste de selección. Para que ese aura se mantenga intocable, París debe arroparlo. Y Leo precisa escapar a algunos murmullos de tiempo atrás, detrás de la repetida frustración del gigante francés en la Champions League, como foco estelar y dejarse llevar por un nuevo comienzo. No será, lógicamente, uno más. El 2022 toma la última curva en Oriente.

Con Antonela Roccuzzo, Messi disfruta de sus vacaciones, antes de la pretemporada

La recta final rumbo al Mundial, con nuevo entrenador, nuevo director deportivo. Posiblemente, sin Neymar, un amigo entrañable, con Mbappé como figura central. Desde su estatura de crack hasta los números de su contrato. Con un nuevo rol: como nunca antes, suerte de figura número 2. En el marketing se nota aún más: PSG acaba de lanzar al mercado las camisetas para la nueva temporada. En la página oficial, las de Mbappé figuran antes que las de Leo y en mayor variedad. Las más caras cuestan unos 158 euros.

En el seleccionado, de algún modo, tampoco está en el centro de atención. Es el líder, la figura mundial, pero el juego ya no gira exclusivamente por sus gambetas. Sin Ángel Di María, un hermano. Por ahora, con Leandro Paredes, más allá de que PSG sigue escuchando ofertas. Otro entrenador, otro director deportivo: sin Pochettino, ni Leonardo. De todos modos, nunca hubo una sintonía ideal.

“En estos dos meses pasó más tiempo con su Selección que en PSG. En la última fecha FIFA jugó tres partidos y ahora tiene problema musculares”, sentenció, tiempo atrás, el brasileño. Desde otro lugar, Leo necesita eclipsar París. Y el gigante conserva más que nunca la obsesión por la Champions, aunque ahora sin tantas estrellas en el nuevo mundo. Vitinha, por ejemplo. Un volante portugués, llegó a cambio de 40 millones de euros. O, tiempo atrás, el lateral izquierdo Nuno Mendes, por 35 millones.

Leo quiere que Neymar se quede. Por ahora, es un tira y afloje bastante rudo. La salida de Neymar podría complicarse, además, ya que el jugador quiere cobrar la deuda de unos 200 millones de euros que le debe el club francés. Neymar sería desafectado por los dirigentes del club parisino, quienes le avisaron que no lo tendrán en cuenta para la próxima temporada, según aseguro el diario Mundo Deportivo. El futbolista brasileño y su entorno no ocultaron la “sorpresa”. El delantero tiene contrato con la institución francesa y no está dispuesto a resignar dinero ni reputación, advirtieron desde su entorno. Neymar percibe unos 30 millones de euros anuales, por lo que las tratativas para emigrar serán complejas.

“Si tiene que partir, dejen que venga al Chelsea”, expuso el zaguero brasileño Thiago Silva. ”No hace falta hablar de la calidad de Neymar, su juego habla por sí mismo”, explicó el defensor de 37 años al ser consultado por su ex compañero durante tres temporadas en PSG, en donde el defensor actuó por ocho años. Neymar, de 30 años, acababa de extender hasta 2025 su contrato con PSG, al que arribó procedente de Barcelona en 2017 en más de 222 millones de euros.

Todavía le quedan días de vacaciones a las estrellas, ya que la pretemporada del PSG arrancará este lunes, con una gira internacional por Japón. En el continente asiático se quedarán hasta el 25, día en el que disputarán el último de los tres partidos programados, ante Gamba Osaka, en el Panasonic Stadium Suita. Antes, se enfrentará con Kawasaki Frontale en el National Stadium de Tokio (el 20) y frente a Urawa Red Diamonds en el Saitama Stadium (el 23). El 7 de agosto está pautado el primer capítulo de la Ligue 1: PSG arrancará como visitante de Clermont.

🎂3⃣5⃣



¡Festejamos el cumple de 𝓛𝓲𝓸𝓷𝓮𝓵 𝓜𝓮𝓼𝓼𝓲! ❤️💙



¿Cuál es tu mensaje para Leo? 🤩💬



pic.twitter.com/ziChhARvrO — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) June 24, 2022

Renovación en todos los ámbitos. Leo toma nota, por ahora, a la distancia, en la magia del confort exclusivo. Luego de lograr la continuidad de Kylian Mbappé (300 millones de euros de prima), el siguiente movimiento oficial que realizó el club francés fue anunciar de manera pública el desembarco de Luis Campos como director deportivo. El portugués, que viene de desempeñar una función similar en clubes como Celta, de España y Galatasaray, de Turquía, pasará a ser el nuevo responsable del área, en reemplazo de Leonardo.

“El experto en fútbol de renombre mundial Luis Campos es un pionero en el desarrollo y mejora del juego, reconocido por su enfoque moderno e innovador. A lo largo de su carrera, Luis Campos ha acompañado las actuaciones de muchos grandes nombres del fútbol, al tiempo que ha fomentado el surgimiento de nuevas generaciones de talentos que desde entonces se han convertido en los principales actores del fútbol mundial”, anunció el club, mediante un comunicado.

Un gol de Messi en PSG, en donde le costó brillar

Mientras, todavía no es oficial, pero está todo definido. Christophe Galtier será el reemplazante de Mauricio Pochettino. Según L’Équipe, PSG le pagará cerca de 10 millones de euros a Niza como indemnización por el conductor, que tenía contrato por dos años más con el club de la Costa Azul. Lo curioso es que Galtier se inclina por un clásico 4-4-2. Fue el motor de los rumores de salida de Neymar y, al mismo tiempo, su idea es arrancar con el mismo dibujo táctico. A Leo lo imagina como delantero, no tan lejos de Mbappé. Toda una curiosidad: el rosarino jugó en toda su carrera en diversos ámbitos (enganche, falso 9, por los costados, hasta como un 5 adelantado en tiempos recientes), pero rara vez se inclinó por estacionarse tan adelante.

Con Scaloni, si bien tiene margen de maniobra, suele arrancar a pocos metros del círculo central y toma vuelo por el sector derecho, mayormente. Sería una posición nueva, más de punta (aunque lejos de ser un centro delantero, ni un 9 retrasado), todo un desafío para los días, semanas, meses por venir.

Qatar lo espera con los brazos abiertos. Lo espera con la misma alegría que hoy se pasea por Ibiza.