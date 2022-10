Todas las preguntas y respuestas del caso Mbappé y su conflicto con PSG

No pasaron ni cinco meses de la renovación de Kylian Mbappé con PSG y el joven maravilla del fútbol francés parece dispuesto a abandonar el club galo. Diversos medios de prensa en Francia, España e Inglaterra dan cuenta del fastidio del delantero de 23 años, e incluso adelantan que desde su entorno pretenden forzar una transferencia después del Mundial de Qatar, justo el emirato que es dueño del PSG, donde también juegan Lionel Messi y el brasileño Neymar. A continuación, preguntas y respuestas para entender por qué el futbolista más valioso del mundo quiere mudarse de París.

¿Cuáles son las causas del descontento de Mbappé?

Durante las charlas para su renovación, firmada en mayo y anunciada mediante una conferencia de prensa que repercutió en todo el mundo, Mbappé y su familia volaron hasta Doha, la capital qatarí, para saber de primera mano cuáles eran los planes deportivos (y económicos) que tenían los dueños de PSG. Además de una oferta faraónica (125 millones de dólares a la firma, otros 83 por cada una de las tres temporadas siguientes, hasta 2024, y otro año opcional), los dirigentes se comprometieron a armar un súper equipo. Un refuerzo de clase mundial por línea. En las conversaciones, y de acuerdo con la información de Marca y L’Equipe se habló de tres nombres: el zaguero eslovaco Milan Skriniar (Inter, de Milán), el mediocampista portugués Bernardo Silva (Manchester City) y el delantero polaco Robert Lewandowski (por entonces en Bayern, de Alemania, ahora en Barcelona, de España). No llegó ninguno. En cambio, los ingresos en el plantel de PSG fueron todos de bajo perfil, apuestas de futuro más que cracks del presente: el francés Hugo Ekitiké, el portugués Vitinha y el español Carlos Soler, entre otros. El más veterano de los refuerzos es el español Fabián Ruiz (26 años, proveniente de Napoli, de Italia).

Mbappé-Neymar, en otros tiempos: a comienzos de temporada todo parecía estar bien entre ambas estrellas; un penal desató el cortocirucito afp - AFP

¿Qué pasa con su posición en la cancha?

Mbappé ya dio a entender que se siente más cómodo jugando en el seleccionado francés que en su club. ¿La razón? En el equipo azul es compañero de Olivier Giroud, toda una referencia ofensiva capaz de chocar con los defensores rivales y hacer el trabajo sucio. Mbappé, entonces, flota por todo el frente de ataque y puede jugar con libertad. En el Parque de los Príncipes, en cambio, es el único delantero de área. Tiene que chocar con los rivales y generarse su espacio. Los que se alimentan de eso son Neymar y Messi: los dos arrancaron la temporada mucho mejor que la pasada campaña. El brasileño, de hecho, tiene números estratosféricos y es el mejor jugador del equipo (11 goles en 15 partidos).

Mbappé, fastidioso con ese rol en el PSG, llegó a crear un hashtag en una historia de Instagram. “#PivotGang”. “La banda del pivot”, en referencia a la posición en la que Christophe Galtier lo hace jugar en el PSG. El descontento, ventilado en redes sociales, provocó una catarata de memes que ridiculizaban la postura del joven futbolista francés. “A jugar a la pelota”, llegaron a decirles hinchas del propio club entrevistados por la TV tras un partido por la Ligue 1.

Kylian Mbappé y Nasser Al-Khelaifi, presidente de PSG, durante el anuncio de la renovación del contrato del joven delantero Michel Spingler - AP

¿Cómo es su relación con el resto de sus compañeros?

Cuando los jeques le presentaron el proyecto deportivo para la temporada 22-23, un futbolista del plantel estaba afuera de los planes: Neymar. El club pensaba recaudar cerca de 100 millones de dólares por la venta del ex crack de Santos y de Barcelona. Pero pasaron las semanas del mercado y no hubo club capaz de acercarse a esa cifra ni de ofrecerle al astro brasileño un contrato siquiera parecido al que tiene en la capital francesa. Saberse afuera terminó por convencer al compinche de Messi de que tenía que recargar baterías y ser mejor. Renovó hasta 2027, luce mucho más comprometido y hasta sus vacaciones no son una cuestión de Estado en París, como ocurrió en años anteriores. El “penaltigate”, la polémica por aquel disparo desde los doce pasos ante Montpellier, fue el primer eslabón de una cadena de desencuentros entre Neymar y Mbappé, que incluso tuvo a Messi como “componedor”. El protagonismo que se ganó el brasileño no le gusta ni medio al joven francés, que esperaba otra realidad deportiva.

¿Cuánto vale el pase de Mbappé?

El valor de mercado del delantero francés es de 160 millones de euros, según el portal Transfermarkt. De todas maneras, en junio de 2021, y cuando todavía le quedaba un año de contrato, PSG pedía 400 millones de euros, una cifra que ningún club estaba dispuesto a pagar en aquel momento. En enero de 2023, el jugador tendrá un año y medio más, pero podrá incluso revalorizarse en caso de tener un buen Mundial en Qatar. Si su voluntad sigue siendo emigrar, el valor que pedirá PSG no bajaría de aquellos 400 millones de la moneda europea. En Francia, cabe recordarlo, no existen las cláusulas de rescisión. Y una salida anticipada de Mbappé de la capital sería un duro golpe para los Juegos Olímpicos 2024, que se realizarán en la Ciudad Luz. El delantero está llamado a ser la estrella de la selección olímpica gala.

¿Qué clubes podrían comprarlo?

El primer club en la lista de pretendientes sigue siendo Real Madrid. Es cierto que estuvo a nada de tenerlo gratis hace apenas cuatro meses, pero el interés de Florentino Pérez por el fichaje del francés sigue ahí. De todas maneras, los 400 millones de euros convertirían a Mbappé en el futbolista más caro de la historia. Y casi duplicaría al pase de Neymar, por quien los qataríes de PSG pagaron 222 millones de euros en 2017. Manchester City, financiado con capitales emiratíes, podría ser otro interesado. Aunque la enorme temporada del noruego Erling Haland podría postergar cualquier plan de reforzar el ataque. Otros gigantes continentales como Liverpool o Bayern Munich podrían interesarse si es que Mbappé, en definitiva, sale al mercado.

El trío que PSG quiere mantener: Neymar, Mbappé y Lionel Messi FRANCK FIFE - AFP

¿Qué dice PSG?

El club parisino desmiente cualquier tipo de crisis con su jugador franquicia. “Mbappé nunca me habló de irse en enero”, dijo Luis Campos, el director deportivo de PSG, a Canal +. Y agregó: “El presidente tampoco dijo nunca nada de que se fuera en enero. Por eso estoy aquí: para desmentir y decir claramente que Kylian nunca me habló ni a mí ni al presidente de dejar el PSG en enero”, recalcó el directivo portugués en forma tajante. Mientras tanto, los 31 goles en Champions League convierten a Mbappé en el máximo anotador de PSG en ese torneo continental. Y tiene apenas 23 años.

“Ejército de trols”

El PSG encargó entre 2018 y 2020 a una agencia de comunicación crear falsas cuentas de Twitter para emprender campañas hostiles contra enemigos del club de la capital, reveló este miércoles el portal de investigación Mediapart. Según este diario digital, que publica un informe de la empresa Digital Big Brother (DBB), con sede en Barcelona y controlada por el empresario franco-tunecino Lotfi Bel Had, esta agencia creó “un ejército de trols” al servicio del club propiedad de Qatar para desacreditar a personalidades, periodistas e incluso jugadores del equipo.Entre los objetivos, según el informe, “medios hostiles al PSG como Mediapart y L’Equipe, el aficionado agredido por Neymar (tras la derrota del PSG en la final de la Copa de Francia en 2019), la joven que acusó a la estrella brasileña de violación, pero también el futbolista del equipo Adrien Rabiot y el antiguo director deportivo Antero Henrique”.

LA NACION