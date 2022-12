Lionel Messi y Antoine Griezmann, una relación que no prosperó en Barcelona y se revivirá en la final del Mundial Qatar 2022

escuchar

La pregunta era inevitable. Se la hicieron a todos y cada uno de los jugadores franceses al final del partido contra Marruecos, cuyo triunfo por 2-0 confirmó que Les Bleus volverían a la final del Mundial por segundo año consecutivo, en busca de ser el primer país en 60 años en defender el título. El rival que espera es nada menos que la selección argentina, por lo que todos los periodistas en la zona mixta querían saber una sola cosa: ¿cómo iban a vivir el enfrentamiento con Lionel Messi?

Cada futbolista dio su propia visión del choque, pero curiosamente ninguno fue tan elogioso con la Pulga como Antoine Griezmann, que pronunció, en un acento “rioplatense”, las palabras que ninguno de sus compatriotas se animó a asociar con él: “Argentina es un equipo que trabaja muy bien, tiene al mejor del mundo”. La disrupción fue tal que cuando le consultaron a su compañero Aurélien Tchouaméni sobre las declaraciones de su compañero, se tuvo que rectificar en nombre de todo el plantel: “Para mí, es Kylian (Mbappé). Creo que va a demostrar durante el próximo partido que es el mejor jugador del mundo”.

Si hay alguien con conocimiento de causa dentro del plantel del finalista para hacer esa afirmación, es Griezmann. Después de todo, pudo vivir la experiencia Messi desde ambos lados del mostrador, primero en nueve años como rival (cuatro con Real Sociedad, cinco con Atlético de Madrid) y luego en dos como compañero en Barcelona. Y dada la afinidad que demostró históricamente el delantero para con los jugadores sudamericanos, en particular su excelente relación con el contingente uruguayo del Colchonero, se creyó en su momento que su asociación con el número 10 sería de lo más fructífera. Pero eso no ocurrió.

Según recuerda L’Équipé, en la previa de su llegada a Cataluña, la Pulga ya hablaba muy bien de él como rival en la Liga, tal como le había expresado a la radio RAC1: “Claro que me gusta. Es uno de los mejores jugadores del momento. No sé si hay algo con él o no, pero estamos contentos de que vengan los mejores jugadores a Barcelona, y Antoine Griezmann es uno de ellos”, contó entusiasmado en 2018, cuando eran numerosos los rumores de un posible arribo. Incluso, el diario francés cuenta que los dos ya se encontraban intercambiando mensajes, con Gerard Piqué funcionando como intermediario. No obstante, poco tiempo después llegaría un evento que torcería las expectativas en el club culé: Griezmann estrenó un documental televisivo llamado “La Decisión” (inspirado en el basquetbolista LeBron James, que del mismo modo anunció su pase a Miami Heat en 2010) en el que reveló que finalmente eligió permanecer en Madrid.

Antoine Griezmann llegó a Barcelona por la exorbitante cifra de 120 millones de euros, pero nunca se pudo adaptar al equipo @FCBarcelona

Esa determinación duraría apenas un año: en 2019, Barcelona rompería su récord de traspaso para desembolsar 120 millones de euros por él, evitando las negociaciones con su club por activar su cláusula de rescisión. Pero en el vestuario blaugrana no olvidaron el rechazo previo, y la recepción fue fría. Fundamentalmente, su encaje dentro del equipo siempre iba a ser complicado, dado que en Atlético, Griezmann ocupaba espacios similares a los que la versión 2019 de Messi habitaba en su club, por lo que tanto el entrenador Ernesto Valverde como su sucesor Quique Setién no encontraron otra alternativa que usarlo como extremo izquierdo, muy lejos del arco y de su zona de influencia.

Fuera del campo de juego, la situación tampoco era la mejor. Luis Suárez, que ya tenía una buena relación previa con Griezmann por vía de su compatriota Diego Godín, entonces capitán de Atlético y padrino de la hija mayor del francés, fue quien mayores esfuerzos hizo por integrarlo en el plantel. Hasta llegó a intentar realizar una salida entre los tres, junto a Messi y sus parejas, según revela L’Équipe, pero tampoco tuvo el efecto deseado. La distancia entre los dos cracks aumentó y las cosas no mejoraron en el ámbito futbolístico, sino todo lo contrario: quedó marcado por su presencia en la aplastante goleada por 8-2 que le propinó Bayern Munich en 2020, por la Champions League.

Griezmann y Messi nunca pudieron conectar dentro o fuera de la cancha, y los fracasos deportivos de Barcelona en su época juntos fueron demasiado grandes para prometer un cambio para bien REUTERS / Rafael Marchante / Pool - Archivo

El experimento tendría un amargo final en 2021, cuando todas las partes se terminaron separando. A un año de que Barcelona le mostrara la puerta de salida a Suárez, que después ganaría la Liga con Atlético de Madrid, Messi también se vio forzado a irse contra su propia voluntad de Cataluña, recalando en Paris Saint-Germain. Griezmann tampoco duraría allí: el recién electo Joan Laporta nunca ocultó su deseo de deshacerse del francés, que cobraba un elevado salario, y lo consiguió sobre el final de aquel mercado de pases por vía de un préstamo de regreso al Colchonero, reuniéndose con el “Pistolero”.

Sin embargo, a pesar de que su relación nunca pudo florecer, el delantero sigue expresando gratitud por haber podido compartir equipo con la Pulga: “Poca gente sabe lo que es ser Messi, has sido un ejemplo para mí, en toda la extensión de la palabra”, escribió en las redes sociales cuando se supo que Leo dejaría el club en el que pasó 20 años de su vida. “Seguro que no es una despedida sino un ‘hasta pronto’”.

Y en efecto, el tiempo le terminó dando la razón a Griezmann. Ahora tendrá la chance de volver a verse las caras con Messi, pero ya no en el contexto de un partido de liga, sino en lo que posiblemente será el duelo más importante de las carreras de los dos jugadores. Y el francés así lo vive, expresando su respeto por su ex compañero y el equipo que lo acompaña en la conferencia de prensa posterior a la semifinal mundialista: “Por supuesto que contra Argentina será diferente. Con Leo enfrente será completamente diferente”, reconoció. “Hemos visto casi todos los partidos del Mundial y todos los de Argentina. Conocemos a Messi, pero tienen detrás un grupo que va a muerte con él. Es un grupo que funciona muy bien, como el nuestro. Tienen a toda la afición con ellos. Mañana veremos y analizaremos cómo podemos hacerles daño y cómo defender contra ellos”, concluyó en su análisis.

