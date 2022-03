Lionel Messi y José Pekerman, una historia de polémicas, gratitud y rivalidad

Dolor, lo primero que sentía Lionel Messi al bajarse de la cama era dolor. En la concentración argentina en la ciudad de Herzogenaurach se paseaba fantasmal durante horas. Le costaba integrarse. Se encerraba en la habitación que compartía con el arquero Oscar Ustari y quemaba el tiempo entre mil malabares con una pelota. El persistente malestar en la pierna derecha le anticipaba que Alemania 2006 no sería su Mundial. Pero el planeta no lo sabía y ya le exigía la consagración. A él y a José Pekerman, el hombre que lo había hecho debutar en la selección mayor un año antes. Volverán a verse este viernes en la Bombonera. No se trata de los mismos, claro. Serán rivales de un Argentina-Venezuela sin pretensiones de recuerdo, pero la vida de cada uno estará por siempre marcada por el otro.

Messi llegó a aquel Mundial 2006 recuperándose, todavía, de un desgarro grado dos en el isquiotibial derecho, que además se había complicado con una fibrositis. Estuvo 84 días inactivo, y sólo entró 17 minutos en el amistoso previo al Mundial, ante Angola. Aterrizó en Alemania con apenas tres partidos como titular en su foja de selección. Pero Pekerman se atrevió a llevarlo. César Luis Menotti no se había animado con Diego Maradona en el ‘78. Ni Daniel Passarella con Juan Román Riquelme en el ‘98, ni Marcelo Bielsa con Javier Saviola en Corea-Japón 2002, ni lo haría Jorge Sampaoli con Lautaro Martínez en Rusia 2018.

Messi, con la camiseta 19, junto con Pekerman y Javier Mascherano, en la foto oficial en la antesala del Mundial de Alemania GERARDO HOROVITZ

Jugó poco, muy poco. Pekerman se lo había avisado. ‘Mirá, yo sé que en este Mundial vos tenés mucha capacidad. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo, yo vislumbro eso. Pero este Mundial todavía no va a ser el tuyo. Acá hay grandes figuras, el equipo está consolidado. Lo tuyo es algo sorpresivo y estamos contentísimos. Vas a hacer tu aporte, pero mirá que hay jugadores que son impresionantes y quedarán en el banco. Vas a jugar todos los minutos que puedas tener según las situaciones de los partidos. Pero te va a servir para escuchar, aprender”, fueron las palabras del entrenador. Después, para siempre quedó la imagen de Messi arrumbado en el banco, con los cordones desatados, la tarde de la eliminación por penales contra los anfitriones. Vale recordar que tampoco ingresaron Pablo Aimar, Saviola y Rodrigo Palacio.

El estreno, con Maradona en la tribuna

Hubo medios que entonces disentimos de Pekerman. Otros se burlaron. Fue injusto. Porque con el tiempo se siguió criticando la decisión en función del crack que sería Messi, olvidando que incluso en Barça era una joya en vías de explosión, porque el eje de ese equipo catalán que dirigía Frank Rijkaard pasaba por Ronaldinho, Deco, Eto’o, Giuly...

Una imagen, un instante del que se hablaría y escribiría durante años: Messi en el banco el día de la eliminación por penales contra Alemania Archivo

Pekerman jamás se defendió. Apenas hace unos meses reveló su razonamiento estratégico, frente al caudal de centros que intentaría Alemania, en desventaja, en el tercio final del encuentro. “Estaba Cruz que nos daba en esos minutos algo que era clave. Es muy difícil predestinar si podría haber cambiado la historia. Después el resultado te castiga, lamentablemente no lo podemos cambiar y quedó esa imagen”. Había perdido un cambio con la lesión de Roberto Abbondanzieri, había sustituido a Riquelme con Esteban Cambiasso y la salida de Hernán Crespo –cambio pedido por el goleador– empujó a Pekerman a no perder centímetros en el juego aéreo. El fútbol, claro, es caprichoso, y Alemania llevaría el duelo al alargue por un cabezazo de Miroslav Klose.

Eyectada la selección del Mundial, se desplegaron debates tan eternos que llegan hasta hoy. Pero alguien jamás esbozó un reproche: Messi. Al día siguiente de la eliminación, LA NACION lo acompañó hasta el aeropuerto de Fráncfort. ¿Qué experiencias te llevás?, escuchó. “Todas positivas. No tengo más que palabras de agradecimiento”, dijo ese chico que acababa de cumplir 19 años, y en 122 minutos en el torneo se había convertido en el argentino más joven en debutar en una Copa y en marcar un gol.

Pero hubo más. En 2009, cuando Messi recibió su primer Balón de Oro, el rosarino se lo dedicó a su familia. Y a alguien más: “A Pekerman, a quien siempre le voy a agradecer darme la oportunidad de debutar en un Mundial”. Messi juega para la Argentina gracias a un operativo relámpago entre Claudio Vivas, Tocalli y Pekerman, que enterado de un ‘Enano’ que hacía maravillas en las inferiores de Barcelona, fue a verlo en un partido contra el Alcorcón, en las afueras de Madrid, cuando José era el manager de Leganés. De inmediato llamó a Tocalli para insistirle con un urgente llamado. Años más tarde, el 17 de agosto de 2005, en Budapest, José sería el responsable del estreno de Messi en la selección mayor.

Messi, Pekerman y Coloccini durante un entrenamiento de la selección durante la Copa del Mundo 2006 ALEJANDRO PAGNI

Sólo 92 segundos duró en la cancha. Un manotazo sobre el lateral izquierdo húngaro Vilmos Vanczák que no lo dejaba avanzar precipitó la roja del árbitro alemán Markus Merk. Lloraba Messi en el vestuario: “¡Es una vergüenza, no me van a citar más!”, repetía desconsolado. Se acercó Pekerman y lo felicitó al oído. El técnico rescataba que Messi había entrado con la intención de jugar, y esas lágrimas hablaban de orgullo. Públicamente, también lo respaldó: “Es un jugador fantástico. Es una bendición para el fútbol argentino”.

El viernes en la Bombonera volverán a cruzarse, porque ya se vieron tres veces, en 2013, 2015 y 2016, cuando el entrenador conducía a Colombia. Si alguien se imagina que están en el final de sus carreras, las ilusiones de ambos desafían esa presunción. Los dos espían el futuro y, mientras Messi al borde de los 35 años sueña con Qatar, Pekerman a sus 72 proyecta llevar en 2026 a Venezuela a un Mundial, esa dimensión desconocida. Rivales circunstanciales, Messi y Pekerman siempre estarán unidos por un sentimiento compartido: gratitud.