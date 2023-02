Lionel Messi y Kylian Mbappé se entrenaron en PSG con vistas al partido frente a Bayern Munich por la Champions League

escuchar

Dos buenas noticias para PSG en la mañana del lunes: tanto Lionel Messi como Kylian Mbappé formaron parte del entrenamiento, en la víspera del partido del martes, por la ida de los octavos de final de la Champions League contra Bayern Munich. Mientras que el argentino había quedado al margen en la derrota por 3 a 1 ante Mónaco por la Ligue One, afectado por un problema en los isquiotibiales, el delantero francés se mantenía inicialmente como una baja segura, víctima el 1 de febrero de una lesión en el muslo izquierdo. En principio, debía seguir atravesando una ausencia de tres semanas; sin embargo, se especula con que, al menos, este martes podrá ocupar un lugar en el banco de suplentes.

En cuanto a Messi, cabe recordar que había terminado con una molestia muscular en el partido de la semana pasada por Copa de Francia, donde el PSG quedó eliminado a manos del Olympique de Marsella. El técnico Christophe Galtier había anticipado que el rosarino iba a poder entrenarse tras unos días de reposo y se supone que la Pulga estará disponible para el enfrentamiento de este martes en el Parque de los Príncipes.

Así las cosas, el furioso presente del PSG trae un poco más tranquilidad: se lo vio a Mbappé participar de un “rondo” con Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Achraf Hakimi y Marquinhos. Interrogado sobre la posibilidad de ver a Mbappé volver antes de lo previsto, el entrenador se había mostrado pesimista el sábado: “No lo creo. Sigue su protocolo de puesta a punto. Fue víctima de una lesión muscular. Tomaremos cero, cero, cero riesgos con Kylian. Sin embargo, ahora se abre una esperanza para el autor de cuatro goles (tres más el de la definición por penales) en la final ante la Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Un DT contra las cuerdas

Más allá de las buenas noticias del día, la situación es preocupante, ya que el estado de gracia parece haberse acabado para Christophe Galtier. El golpe recibido ante Mónaco el sábado (derrota por 3-1) colocó al entrenador del PSG en la mira y debilitó su figura justo antes de recibir el martes al Bayern Múnich, en la ida de los octavos de final de la Champions. El verano de 2022 ya queda lejos para el exentrenador del Lille. Llegado a la capital de la mano del consejero de fútbol Luis Campos, Galtier estaba llamado a llevar un cambio de método, incluso una “revolución” en la gestión de un plantel lleno de estrellas, un aspecto en el que varios de sus predecesores fracasaron.

Gestión suave de las estrellas, incorporación progresiva de los jóvenes, entendimiento perfecto con Campos y resultados satisfactorios: sus primeras semanas se sucedieron sin falla alguna, pese al escepticismo existente al comienzo de su etapa por la falta de experiencia en la gestión de vestuarios con talento y ego en cantidades casi ilimitadas. Incluso llegó a salir airoso del error de comunicación que cometió antes de un partido de Champions contra Juventus, en septiembre pasado, cuando ironizó con la posibilidad de viajar “en carro de vela” cuando se le preguntó por el impacto medioambiental de los continuos viajes en avión de su equipo. Pero el escenario idílico no resistió a la acumulación de partidos y el juego parisino comenzó rápidamente a decaer para acabar implosionando después de reanudarse la competición tras la pausa que impuso el Mundial de Qatar 2022.

El plantel del PSG en pleno entrenamiento este lunes, frente a un desafío crucial ante Bayern Munich FRANCK FIFE - AFP

La incapacidad de batir al Benfica, que no forma parte del grupo de los gigantes del fútbol continental, en la etapa de grupos de la Champions, ya fue un primer aviso y lo relegó al segundo puesto de su llave, lo que acarreó un sorteo difícil, con el Bayern como valla en octavos y el duelo de vuelta en Alemania. A medida que se ha ido acercando la cita continental, las numerosas debilidades individuales y la desaparición de toda coherencia colectiva han llevado a Galtier (56 años) a una situación en la que parece perdido y sin capacidad para solucionarla. ”Si no estuviera preocupado, sería grave”, reconoció el sábado tras conceder en Mónaco la cuarta derrota en apenas mes y medio, tres en Ligue 1 y otra en copa, la que le valió la eliminación en octavos contra el Marsella, su gran rival. “Tenemos un calendario muy cargado y un plantel muy tocado y debilitado (por las lesiones) que nos preocupa. Entiendo la cólera de los aficionados, es legítima, pero en estos momentos de dificultad, hay que estar unidos”, reclamó.

¿El director deportivo también en peligro?

Desde la compra del club por parte de Qatar Sports Investments (QSI) en 2011, PSG no se ha librado de los momentos de crisis, pero nunca antes vivió una serie tan negativa de resultados. Es cierto que las circunstancias no ayudan tampoco a Galtier, que ha visto cómo sus grandes estrellas regresaron del Mundial agotadas tanto física como mentalmente y con la enfermería que no llega a vaciarse. En Mónaco, por ejemplo, el técnico no pudo contar con tres de sus jugadores clave (Kylian Mbappé, Lionel Messi y Marco Verratti), pero las carencias mostradas por el equipo hacen inválidas las excusas.

La presión sobre los hombros de Galtier es inmensa, ante una eliminatoria decisiva contra el Bayern y con el Marsella a cinco puntos y amenazando su reinado en la Ligue 1. En caso de fracaso europeo, la paciencia de la propiedad catarí, que desde su llegada hizo de la Champions League su gran objetivo, podría llegar a su fin con un entrenador cuyo currículum solo tiene títulos nacionales (campeón de la Ligue 1 con el Lille en 2021 y Copa de la Liga en 2013 con el Saint-Etienne).

De hecho, Luis Campos podría ser otro de los damnificados. El sucesor del brasileño Leonardo como director deportivo ya admitió no haber quedado satisfecho con el mercado estival, que tuvo que gestionar con el exdirector deportivo Antero Henrique (2017-2019) a sus espaldas. Pese a todo logró la firma de cinco jugadores (Hugo Ekitike, Renato Sanches, Vitinha, Fabián Ruiz, Carlos Soler y Nordi Mukiele), por un monto total de 135 millones de euros (unos 145 millones de dólares), pero su impacto en el equipo ha sido por ahora reducido. La incapacidad de PSG para incorporar a nuevos jugadores en la última ventana de enero tampoco permitió al ejecutivo portugués rectificar el rumbo, pese a que tampoco lo ayudó la situación económica de la entidad, con cerca de 370 millones de euros (395 millones de dólares) de pérdidas en la temporada 2021-2022 y bajo la lupa del ‘fair-play’ financiero de la UEFA.

LA NACION