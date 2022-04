Lionel Messi y PSG se vuelven a encontrar y la barra advirtió cómo será el recibimiento para el equipo

La sonrisa y la calma que tuvo Lionel Messi durante estos días alejados de París se terminaron. La doble fecha de eliminatorias (victoria ante Venezuela y empate con Ecuador), con la clasificación en el bolsillo, y luego la presencia en Qatar para el sorteo del Mundial mantuvieron al astro argentino con la mente despejada y enfocado en la obsesión de levantar de una vez por todas la ansiada Copa del Mundo. Pero pasado todo eso, debió volver a la capital francesa, donde hoy continúa su participación en la Ligue 1.

Los silbidos de los hinchas de PSG a Messi

Más allá de su condición de puntero del certamen y con amplia ventaja respecto de sus seguidores, para el PSG hubo un antes y un después de la eliminación de la Champions League, en el infausto partido en el Santiago Bernabéu, cuando el 1-0 pintaba para triunfo histórico y terminó en una derrota por 3 a 1 que pocos olvidarán. Sobre todo, los hinchas de PSG, que a partir de allí rompieron relaciones con el plantel -acaso con la excepción de Kylian Mbappé- y centraron su rechazo especialmente en dos de sus más grandes figuras: Lionel Messi y Neymar.

El atacante argentino Lionel Messi, del PSG, es derribado por Jean Onana, del Burdeos, en duelo de la liga francesa en el Parc des Princes de París, Francia, el domingo 13 de marzo de 2022. (AP Foto/Thibault Camus)

Primero fueron los silbidos y abucheos en el encuentro inmediatamente posterior a la eliminación, ante el Bordeaux. Luego, las pintadas amenazantes que aparecieron en los principales enclaves del club parisino. El ánimo del plantel quedó por el suelo, lo que se reflejó en el encuentro posterior, donde PSG sufrió una oprobiosa caída por 3 a 0 como visitante ante Monaco.

Pintadas en el Parque de los Príncipes contra el dueño de PSG

Esta tarde -desde las 15.45 de nuestro país-, PSG volverá al Parque de los Príncipes después de aquella tarde de reprobaciones para jugar frente a Lorient. Pero hoy la historia será distinta, según dejaron en claro algunos grupos de fanáticos a través de las redes sociales. El Collectif Ultras Paris (CUP), una agrupación que reúne a distintas barras del equipo de París, emitió en las últimas horas un comunicado en el que avisa la actitud que tendrá el público en el partido de hoy.

COMMUNIQUÉ DU 2 AVRIL 2022. pic.twitter.com/i4aZp2PEcZ — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) April 2, 2022

“A la espera de avances, seguiremos expresando nuestro descontento en las tribunas sin violencia. Estaremos presentes, pero en silencio, porque no se merecen nada mejor”, dice la parte central del comunicado. Ya el miércoles, durante el partido de la Champions Femenina, la CUP había desplegado una pancarta: “Presentes pero no amnésicos”.

El comunicado completo dice: “Hemos expuesto de forma clara y firme al club nuestra visión y nuestras reivindicaciones encaminadas a colocar finalmente no al marketing, sino al deporte en el centro del proyecto, que en particular pasa necesariamente por la perpetuación de la camiseta Hechter (la tradicional del equipo con azul y rojo, que ahora fue cambiada a una totalmente azul) como fuerte símbolo de la identidad del club, temporada tras temporada. El club necesita un nuevo respiro que pase necesariamente por un nuevo organigrama. A la espera de avances, seguiremos expresando nuestro descontento en las tribunas sin violencia. Estaremos presentes, pero en silencio porque no se merecen nada mejor”.

Mauricio Pochettino buscó bajar la tensión con sus palabras Tim Clayton - Corbis - Corbis Sport

La palabra de Pochettino

Horas antes, había hablado Mauricio Pochettino, que intentó bajar el tono y poner paños fríos. El técnico argentino dijo que espera que surja una unión por parte de los jugadores que les permita salir de este momento. “Más allá de las emociones que tengamos todos, la frustración de la eliminación en Champions o de haber perdido en el Mónaco, lo importante es estar todos juntos, por el bien de nuestro club, de todos los que amamos al PSG”, aseguró. “Es hora de unirnos en torno a un objetivo común: ganar el décimo título. Para eso necesitamos a nuestros mejores jugadores, en su mejor forma, que el club apoye al equipo. Con nuestros seguidores, será mucho más fácil. Si nos aportan lo que son capaces de transmitir, será mucho más fácil ganar el partido y por tanto el título”.

Di María no estará en el duelo de esta tarde ante Lorient FRANCK FIFE - AFP

Alarma por Di María

El centrocampista argentino tuvo poca pero trascendente participación en la doble fecha eliminatoria con el seleccionado que dirige Lionel Scaloni. Ingresó en la Bombonera, ante Venezuela, para jugar los últimos 20 minutos y aportó un golazo y una asistencia (para el tanto de Messi) en la victoria por 3 a 0. Luego, no sumó minutos en el empate 1 a 1 frente a Ecuador. A su regreso a París, Fideo sintió dolor en la práctica del viernes y desde el cuerpo técnico que comanda Pochettino decidieron bajarlo del duelo de esta tarde ante Lorient. “Ángel Di María no estará disponible por un problema muscular sufrido hoy. Se hará un nuevo estudio en los próximos días”, indicó el informe médico que PSG difundió a través de su página web.