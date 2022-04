La agenda de TV del domingo: Messi en PSG, MotoGP en Argentina, San Lorenzo, la final Alcaraz vs. Ruud, argentinos en Europa y Lakers vs. Denver

Lionel Messi vuelve al Parque de los Príncipes. El mejor motociclismo del mundo se presenta en Santiago del Estero. Y varios otros atractivos ofrece este domingo deportivo en la programación televisiva.

El regreso del futbolista rosarino al estadio donde fue silbado hace tres domingos se dará ante Lorient, por la liga de Francia, después de que el crack disfrutara un par de encuentros con la camiseta argentina por la eliminatoria para el Mundial de Qatar. Y MotoGP se presentará en Termas de Río Hondo, donde se celebrará la carrera del Gran Premio de la República Argentina, la tercera fecha de la temporada.

Jorge Martín, Aleix Espargaró y Luca Marini, los pilotos que partirán más adelante en la carrera del Gran Premio de la República Argentina de MotoGP. JUAN MABROMATA - AFP

Serán los dos acontecimientos centrales de la jornada, que tendrá muchas más propuestas convocantes. Los ascendentes Carlos Alcaraz y Casper Ruud protagonizarán la definición del Masters 1000 de Miami de tenis. La Copa de la Liga Profesional cerrará su octava jornada con tres encuentros: San Lorenzo vs. Tucumán, Newell’s vs. Platense y Tigre vs. Rosario Central. Y quedan varios deportistas argentinos en acción fronteras afuera.

Carlos Alcaraz tiene la chance de conquistar un Masters 1000: definirá el de Miami con Casper Ruud. MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En rugby, Juan Imhoff, de Racing 92, estará frente a frente con Nicolás Sánchez (Marcos Kremer no está disponible), de Stade Français, el equipo al que dirige Gonzalo Quesada en el Top 14, y London Irish, con Agustín Creevy, se medirá con Harlequins en la liga Premiership, de Inglaterra. Y en básquetbol, Nicolás Laprovittola actuará por Barcelona como visitante de Andorra y lo propio hará Gabriel Deck por Real Madrid en la casa de Tenerife, por la Liga ACB, de España. Acto seguido, tal vez tenga algo de acción Facundo Campazzo, de Denver Nuggets, en un lindo cruce en la NBA: contra Los Angeles Lakers, el conjunto de LeBron James.

La televisación del domingo 3

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

16.30 San Lorenzo vs. Atlético Tucumán. Fox Sports Premium

San Lorenzo vs. Atlético Tucumán. Fox Sports Premium 19 Newell’s vs. Platense. Fox Sports Premium

Newell’s vs. Platense. Fox Sports Premium 21.30 Tigre vs. Rosario Central. TNT Sports

Ricardo Centurión, figura de un San Lorenzo que desde hace tiempo necesita enderezarse. Telam

Ligue 1

7.30 Strasbourg vs. Lens. ESPN 2

Strasbourg vs. Lens. ESPN 2 12 Olympique Lyonnais vs. Angers. ESPN en Star+

Olympique Lyonnais vs. Angers. ESPN en Star+ 15.45 Paris Saint-Germain vs. Lorient. ESPN en Star+

Premier League

10 West Ham United vs. Everton. ESPN 2

West Ham United vs. Everton. ESPN 2 12.30 Tottenham Hotspur vs. Newcastle. ESPN en Star+

Liga de España

9 Athletic Bilbao vs. Elche. ESPN Extra

Athletic Bilbao vs. Elche. ESPN Extra 13.30 Granada vs. Rayo Vallecano. ESPN Extra

Serie A

7.30 Fiorentina vs. Empoli. ESPN

Fiorentina vs. Empoli. ESPN 10 Udinese vs. Cagliari. ESPN en Star+

Udinese vs. Cagliari. ESPN en Star+ 10 Atalanta vs. Napoli. ESPN

Atalanta vs. Napoli. ESPN 13 Sampdoria vs. Roma. ESPN

Sampdoria vs. Roma. ESPN 15.30 Juventus vs. Inter. ESPN

Major League Soccer

18 Portland Timbers vs. Los Angeles Galaxy. ESPN 3

Bundesliga

10.30 Augsburg vs. Wolfsburg. ESPN 3

Primera Nacional

17 Nueva Chicago vs. Brown (Adrogué). TyC Sports

Nueva Chicago vs. Brown (Adrogué). TyC Sports 19 Temperley vs. Atlanta. TyC Sports

Primera B

15 Dock Sud vs. Villa San Carlos. TyC Sports

TENIS

14 El ATP Masters 1000 de Miami. Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud, la final. ESPN 3

MOTOCICLISMO

MotoGP

15 El Gran Premio de Argentina. La carrera, en Termas de Río Hondo. ESPN 2

Además

12 El Gran Premio de Argentina. La carrera de Moto3. ESPN 2

El Gran Premio de Argentina. La carrera de Moto3. ESPN 2 13.30 El Gran Premio de Argentina. La carrera de Moto2. ESPN 2

RUGBY

11 London Irish vs. Harlequins. Premieship. ESPN Extra

London Irish vs. Harlequins. Premieship. ESPN Extra 16 Racing 92 vs. Stade Français. Top 14. ESPN Extra

BÁSQUETBOL

Liga ACB

12 Andorra vs. Barcelona. Fox Sports

Andorra vs. Barcelona. Fox Sports 13.15 Tenerife vs. Real Madrid. DeporTV

Tenerife vs. Real Madrid. DeporTV 15 Baskonia vs. Gran Canarias. Fox Sports 2

NBA

16.30 Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets. ESPN 2

Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets. ESPN 2 19 Cleveland Cavaliers vs. Philadelphia 76ers. ESPN en Star+

Cleveland Cavaliers vs. Philadelphia 76ers. ESPN en Star+ 20 Toronto Raptors vs. Miami Heat. NBA TV

PADEL