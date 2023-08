escuchar

En 23 minutos, Lionel Messi apenas si había tocado la pelota. Ni enlace, ni extremo ni mediapunta. Su equipo, Inter Miami, controlaba el balón. Pero la posesión era inútil, porque el equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino no sabía qué hacer con la pelota. Hasta que el 10, el capitán, la Pulga argentina, encontró un rebote en la puerta del área grande de Nashville, se perfiló hacia su izquierda, enganchó y dejó una de sus típicas jugadas: un par de toquecitos y remate furibundo. En Nashville, la Ciudad de la Música, el rosarino puso la mejor melodía: un golazo.

Dos que vieron en primera persona decenas de tantos de Messi se sorprendieron allí mismo, en las entrañas del Geodis Stadium. Uno, Tata, saltó del banco de suplentes, puños apretados, gritos al aire. No era como para menos: cuando el ex DT de Barcelona y Newell´s aterrizó en Miami, el equipo estaba último en la Major League Soccer. Claro que no tenía los futbolistas de los que ahora disfruta. Ni a Messi, ni a Sergio Busquets ni a Jordi Alba. Este último, compinche en la banda izquierda de Barcelona durante años, tampoco daba crédito a lo que veía este sábado en Tennessee. Otro gol importante del capitán argentino. Esta vez no hubo festejo de superhéroe, una celebración que es exclusiva del DRV PNK Stadium, su nueva casam, en Fort Lauderdale.

El golazo de Lionel Messi a Nashville

La sabe de memoria. 💥



Lionel Messi inaugura el marcador en la Final de #LeaguesCup2023. pic.twitter.com/RTzJXCAGO3 — MLS Español (@MLSes) August 20, 2023

Poco importa cómo celebró Messi el gol. Lo relevante es que otra vez el rosarino es decisivo. Y en un partido que vale un título, la primera Leagues Cup, el torneo que incluye a equipos de la mexicana Liga MX y de la estadounidense MLS, en la que el rosarino aún no debutó. De confirmarse o ampliarse el marcador que él abrió, Leo igualará al brasileño Dani Alves en el pedestal de los futbolistas más laureados de la historia, con ¡43 trofeos!

LA NACION