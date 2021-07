Lionel Scaloni: el hambre de gloria, la madurez para llegar a la final de la Copa América y el equipo que jugará ante Colombia

Lionel Scaloni fue sacándose nerviosismo en las conferencias de prensa a medida que los resultados lo fueron acompañando en la Copa América. Por lo general -sobre todo al principio- el entrenador se presentaba a la defensiva, con gestos serios y poniendo cara de desaprobación ante alguna pregunta puntual, pero este lunes volvió a mostrarse más relajado y tranquilo. Sabe que siempre estará en observación, pero el seleccionado argentino le entregó algunas respuestas positivas en el desarrollo que lo ilusionan con ser campeón.

El entrenador argentino no confirmó el equipo que jugará este martes ante Colombia, por una de las semifinales de la Copa América, pero luego dio indicios. “No, todavía no está confirmado. Hoy hicimos la última práctica y hay algunos jugadores con algunas molestias, algunos que están cansados, pero no diferirá mucho del equipo que jugó el último partido. Tenemos que tomar algunas conclusiones más, pero no vamos a variar mucho”, sostuvo.

El DT destacó el hambre de gloria de sus futbolistas: “Lo que tenemos es ganas de llegar a la final y ganarle a Colombia, el hambre de estos jugadores es evidente. Llevamos dos meses concentrados y es más que evidente que estamos todos con una ilusión bárbara. El objetivo mínimo se cumplió que es jugar los 6 partidos y ahora vamos por la final”.

“¿Qué significaría llegar a una final para mí? Lógicamente sería una alegría, lo primero, pero no sólo para mí sino para la gente, que lo necesita. Colombia será un gran rival, pero dejando de lado lo personal las ganas son grupales. Vamos a darlo todo por intentarlo; el balance es positivo, pero siempre queremos más”.

En cuanto a la práctica de los penales, el entrenador comentó: “Lógicamente que los penales son una opción y no hay que descartarlos. Esperemos que no lleguemos a esa instancia pero si es así, que sean favorables a nosotros”.

¿Ve una selección más madura? El análisis de Scaloni: “La madurez no va solo por la edad, va de asimilar los momentos que estamos jugando en esos momentos, que sepan afrontar los partidos y este grupo no le pesan los partidos, por ese lado va la madurez. Pasaron dos años de la última semifinal y estamos en las mismas condiciones, porque la jugamos muy bien y no merecimos quedar afuera”.

“Si hablo como hincha y argentino, totalmente convencido de que van a dar el máximo estos chicos. Se puede jugar mejor o peor pero dejan bien parada la bandera, la camiseta. Y la gente eso al final lo valora, no da una pelota por perdida y a partir de ahí construimos lo que estamos haciendo”.

“Queremos darle una alegría a la gente”

Rodrigo De Paul, uno de los titulares, comentó: “Ya son dos años de la última Copa América y seguro que uno va mejorando en todos los aspectos porque la experiencia y la cantidad de partidos te hacen ver las cosas de manera diferente. Uno está para crecer, para ayudar. Estamos todos ilusionados en un mismo camino. Me puso contento marcar el primer gol pero lo más es que haya ganado el equipo”.

Rodrigo De Paul festeja el gol convertido para la selección Argentina ante Ecuador, por la Copa América DOUGLAS MAGNO - AFP

El volante está satisfecho con el nivel demostrado hasta ahora en el certamen: “Fue una buena temporada en mi club (Udinese) y por eso fue la convocatoria a la selección, pero no creo que tenía una deuda con la selección. Siempre es importante dar el máximo por la camiseta y cuando uno da todo lo que tiene hay más probabilidades que las cosas salgan bien. Es un momento importante para el grupo, nadie se siente titular ni suplente: somos un grupo de 28 jugadores que queremos darle una alegría a la gente”.

Sobre la continuidad del trabajo con Scaloni como DT, opinó: “Esa fusión entre trabajo y tiempo hace que la selección sea más competitiva y que las expectativas e ilusiones sean más importantes”. Pero no quiso hablar sobre la posibilidades para logar el ansiado título: “Nuestro objetivo es ir partido a partido. Se demostró todo lo que trabajamos pero la realidad es que estamos dispuestos a luchar para llegar a la final y darle una alegría a todos los argentinos. Estamos motivados para llegar a esa final, pero sabemos lo difícil que va a ser superar a Colombia”.

El ensayo con los once

En lo que tiene que ver con el equipo que jugará este martes con Colombia, el entrenador probó con los mismos once jugadores que vencieron a Ecuador en cuartos de final. Así, en el entrenamiento de hoy el equipo formó con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La selección Argentina y su puesta a punto en la previa del partido con Colombia, por las semifinales de la Copa América Prensa selección

Sin embargo, como sucede siempre y más en medio de un campeonato que genera un gran desgaste físico en los futbolistas, hay espacio para algunas dudas. Cristian Romero, quien no estuvo ante Ecuador por sufrir una distensión, fue exigido en el entrenamiento de este lunes aunque tampoco jugaría desde el arranque. Para Scaloni el titular como primer central es Romero, pero también quedó conforme con el trabajo de Germán Pezzella. “Cristian Romero sigue evolucionado, esperemos pero va a ser difícil de que pueda jugar; seguramente va a jugar Germán para no arriesgarlo. Sino tenemos la plena garantía, no vamos a arriesgar”, explicó Scaloni.

Otra lupa, como en casi todo el certamen, está puesta en la posición del volante central: Leandro Paredes es una de las banderas de Scaloni, pero igual afirman que Guido Rodríguez mantiene algunas chances de jugar, teniendo en cuenta el juego aéreo colombiano. De todas formas, es muy probable que el entrenador se termine inclinando por el ex jugador de Boca. “Estoy contento con los dos, incluso pueden jugar juntos”, dijo este lunes Scaloni.

Cristian Romero, defensor central de la selección Argentina Prensa AFA

En el bloque ofensivo, el cansancio podría pasarle factura a Nicolás González y en su lugar podría aparecer Ángel Di María, de muy buen ingreso ante Ecuador. Teniendo en cuenta que por ese sector derecho ataca Juan Cuadrado , uno de los futbolistas más desequilibrantes del seleccionado cafetero, el DT apostaría a González, con un mayor sacrificio defensivo en el retroceso.

