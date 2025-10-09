Lionel Scaloni en Miami: cuándo jugaría Messi, lo que dijo sobre Russo y los jugadores que tendrán su oportunidad

La selección argentina se encuentra en Miami, donde se prepara para sus dos duelos amistosos durante esta fecha FIFA. En este contexto, Lionel Scaloni brindó la conferencia de prensa habitual antes del encuentro del viernes frente a Venezuela, que se realizará en el Hard Rock Stadium de Miami. Entre las respuestas, el DT campeón del mundo habló de la muerte de Miguel Ángel Russo; también se refirió a varios de los nuevos convocados que tendrán minutos en estos partidos, y no negó la posibilidad de que Lionel Messi no juegue mañana y sí participe en el encuentro que Inter Miami disputará el sábado por la MLS.

En primer lugar, el entrenador de la selección argentina se refirió al golpe que significó el fallecimiento de Russo: “Recibimos la triste noticia. Estábamos todos al tanto de la situación, pero sucedió con un tipo tan querido en el fútbol, que dejó una huella que será imborrable. Muy pocas veces se ve que alguien sea tan respetado por todos. Les mandamos un fuerte abrazo a su familia y seres queridos. A nosotros nos agarró en el entrenamiento, estábamos en shock, hicimos ese minuto de silencio. Después de eso no hay nada más importante. Gracias por todo, porque ha dejado un legado de cómo tiene que ser y comportarse uno en una cancha de fútbol. Cuando dejás a diferentes equipos, hinchas, y están todos de acuerdo en lo que es una persona, dice mucho de sí”.

En cuanto al partido de mañana, Scaloni no confirmó a los titulares e incluso su conversación con el capitán: “Hablamos con Leo como hablamos con todos, no decidimos el equipo. Lo decidiremos en el último entrenamiento, es verdad que son partidos para probar y eso vamos a hacer. Es evidente que a mí me gustaría probar alternativas y hoy hablaremos con Leo y lo vamos a decidir”.

Luego reveló las situaciones en las que están Emiliano Martínez, que estuvo lesionado en Aston Villa, y Marcos Acuña, que arribó a la convocatoria con una dolencia: “Emiliano puede jugar. Hizo un trabajo diferenciado, está disponible y veremos si jugará. En el caso de Marcos, preferimos no arriesgarlo, se está entrenando al margen, vino con un problema y no queremos arriesgarlo. Veremos si está para el segundo encuentro. Estos son partidos para probar y no arriesgar a ninguno, en principio, el primero no, el segundo ya veremos”.

En línea con esto, hubo una pregunta que dejó algunas dudas sobre lo que sucederá con Lionel Messi. La Argentina se está entrenando en Miami, justamente en el predio de Inter, equipo en el que juega el jugador rosarino. Una consulta fue si es posible que no dispute el duelo de mañana ante Venezuela con la Albiceleste y el sábado juegue con las Garzas por la MLS frente a Atlanta United. El entrenador no negó esa posibilidad: “Hablaré con él esta tarde y después se verá. No tengo mucho más que decir. Ha tocado jugar acá y ya veremos, son todas hipótesis”, respondió.

Con las eliminatorias ya finalizadas y la clasificación al Mundial del 2026 asegurada, la Argentina tendrá por delante partidos amistosos, y la idea del DT es clara a la hora de afrontarlos en cuanto al juego y también con los futbolistas que tendrá en cuenta: “Seguir jugando como un equipo. El tema de la lista no será hasta el final, es verdad que tenemos bastantes cupos ocupados o pasados de jugadores de la lista que, teóricamente seria de 26, pero eso es bueno y se lo irán ganando en estos partidos importantes. La idea es que al que le toque jugar que pueda demostrar que está. A un montón los conocemos, a otros no, y a esos esperemos darles minutos para que puedan demostrar”.

En cuanto a las individualidades, Scaloni se refirió a varios jugadores. El primero de ellos fue Julián Álvarez, con un gran inicio de temporada en Atlético de Madrid: “Es un chico regular en su rendimiento, más allá de hacer goles o no tiene un rendimiento parejo, es un jugador de equipo que todo DT quiere, sé que puede dar mucho más. Luego, habló de Lautaro Rivero: “Lo trajimos porque da buenas sensaciones. Esta semana pudimos entrenar conceptos y estamos contentos con él porque tiene una proyección muy buena. Seguramente tendrá minutos en esta doble fecha, la idea es que juegue y pueda aportar”.

Franco Mastantuono llegó a Real Madrid en agosto y su adaptación es como él pretende. Sobre el ex River, expresó: “Su entrenador y su equipo lo están llevando bien, los está sabiendo aprovechar, es un chico joven que hay que llevarlo de la manera que lo lleva su club y nosotros. Si tiene que jugar, jugará. Está bien, con ganas y seguramente participe en uno de los dos partidos o los dos. Estamos contentos con su proyección”.

Julián Álvarez, uno de los futbolistas preferidos de Scaloni Manuel Cortina - LA NACION

Por último, se refirió a los dos futbolistas que fueron convocados del fútbol brasilero. José Flaco López y Aníbal Moreno, ambos jugadores de Palmeiras, estarán en consideración para estos partidos y así los describió Scaloni: “A Aníbal lo conozco un poco más porque lo tuve en la Sub 20, siempre fue más un ocho que un cinco, pero ahora cumple una buena labor más de contención, así que tenemos que darle la oportunidad. José dio un paso muy importante para adelante con la convocatoria, pero ahora se dio cuenta de que es bueno, tiene cosas interesantes, juega bien y se lo tiene que creer. Nos va a ser de mucha ayuda y es otro jugador que gozará de minutos y poco a poco se siente parte de la selección”, cerró.