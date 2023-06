Lionel Scaloni explicó por qué no convocó a Armani y volvió a respaldar a Mascherano tras la eliminación en el Mundial Sub 20

escuchar

Su aparición en Ezeiza provocó un pequeño revuelo entre los viajeros que llegaban, los que se iban y los trabajadores del aeropuerto. Fotos, autógrafos, saludos. Mucho afecto. Lionel Scaloni goza de uno de los mayores índices de aprobación entre las personalidades públicas de la Argentina. Hace unos días, Claudio Borghi había dicho sobre el director técnico campeón del mundo: “Scaloni no parece argentino. Fue muy humilde, educado y calmo. No respondió a ninguna de las críticas que tuvo durante su gestión en la selección. No grita, no levanta la voz, no insulta a los árbitros”.

Scaloni fue abordado también por la prensa antes de embarcarse en el vuelo para afrontar el primero de los dos amistosos: el próximo jueves 15, ante Australia, en Pekín. El viaje continuará hacia Yakarta, donde el lunes 19 se medirá con Indonesia. “Un poquito lejos los partidos”, ironizó el entrenador.

Scaloni confirmó que Garnacho tendrá minutos en los amistosos de la gira por Asia LINDSEY PARNABY - AFP

Scaloni se refirió a la ausencia de Franco Armani en la lista de convocados, situación que muchos relacionaron con sus fallas en los últimos partidos en River. “No tenía sentido llevarlo a Franco, sé muy bien lo que puede dar él. No está afuera de la selección. Los jugadores del fútbol argentino no vienen por una cuestión de fechas, no solo él, sino algún otro que podríamos haber convocado”. Como se esperaba, confirmó la baja de Gonzalo Montiel, que el domingo sufrió una lesión muscular en Sevilla.

Además de Armani, los otros mundialistas que no estarán en esta gira son Lautaro Martínez (hará un tratamiento médico en uno de los tobillos), Paulo Dybala (no terminó la temporada en su mejor forma física), Ángel Correa, Juan Foyth y Alejandro Gómez.

Dentro de un proceso de renovación que será gradual, entre los citados está Alejandro Garnacho, que en la ventana de marzo, ante Panamá y Curazao, había quedado al margen por una lesión en un tobillo. El wing, de 18 años, no había sido autorizado por Manchester United para participar en el Mundial Sub 20. Sobre el juvenil nacido en España y de madre argentina, Scaloni expresó: “Es ilusionante, como ocurre con otros chicos que tenemos. La idea es hacerlo jugar, que disfrute y ver cómo se asocia con sus compañeros”.

Javier Mascherano, durante el Mundial Sub 20 Marcelo Aguilar - La Nacion

Scaloni volvió a respaldar a Javier Mascherano, encargado del Sub 20 que fue eliminado por Nigeria en los octavos de final del Mundial. Ya lo había hecho cuando Mascherano renunció tras el Sudamericano. Le dio su apoyo y lo convenció para que continuara, junto con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Ahora, Scaloni rescató el buen rendimiento en el partido contra los africanos: “El Sub 20 me dejó muy tranquilo por cómo jugaron los chicos, por cómo se brindaron. Quedaron eliminados de manera injusta. Como dijo Mascherano, el fútbol no siempre reconoce al que mejor juega. A veces, sin ganar podés dejar una buena imagen. La gente quedó satisfecha con la entrega del equipo. Hay recambio, los estamos mirando y los valoraremos en un futuro”.

De regreso de la gira, está confirmada la presencia de Scaloni en el partido de despedida de Maximiliano Rodríguez, el 24 de junio. También comprometieron su asistencia Javier Mascherano, Sergio Agüero y Carlos Tevez.

Australia fue rival de la Argentina en los octavos de final del Mundial de Qatar. El 2-1 fue con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. Para el amistoso de la próxima semana, el entrenador australiano Graham Arnold convocó a solo cinco futbolistas que fueron titulares en aquel encuentro del 3 de diciembre. Se mantienen los volantes Keanu Baccus, Matthew Leckie y Riley McGree; el delantero Mitchell Duke, y el arquero Matthew Ryan. Por lesiones no estarán Aziz Behich, Jason Cummings, Milos Degenek, Craig Goodwin.

Los convocados de la Argentina para los dos amistosos

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Ajax) y Walter Benítez (PSV Eindhoven).

Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Ajax) y Walter Benítez (PSV Eindhoven). Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Marcos Acuña (Sevilla).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Marcos Acuña (Sevilla). Mediocampistas: Leandro Paredes (regresa a PSG), Enzo Fernández (Chelsea), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen), Alexis Mac Allister (próximo a firmar con Liverpool), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal, España) y Lucas Ocampos (Sevilla)

Leandro Paredes (regresa a PSG), Enzo Fernández (Chelsea), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen), Alexis Mac Allister (próximo a firmar con Liverpool), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal, España) y Lucas Ocampos (Sevilla) Delanteros: Ángel Di María (sin club), Lionel Messi (sin club), Julián Álvarez (Manchester City), Giovanni Simeone (Napoli), Alejandro Garnacho (Manchester United) y Nicolás González (Fiorentina).

