Fue una extraña noche de Eliminatorias, aquella del 22 de noviembre pasado. Después del histórico triunfo de la selección nacional ante Brasil por 1 a 0, en el Maracaná, Lionel Scaloni lanzó una bomba, en la que puso en duda su continuidad al frente de Argentina en plena conferencia de prensa. Entonces, en su monólogo ante los periodistas, sentenció: “Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar. Necesito pensar mucho que voy a hacer. No es un adiós ni mucha cosa pero necesito pensar, porque la vara está muy alta, está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil. Toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente (Claudio Tapia) y se lo diré a los jugadores después porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles, que esté bien”.

Así, la palabra “renuncia” sobrevoló como un fantasma durante varias semanas y la AFA se revolucionó; los corazones empezaron a latir fuerte. La posibilidad de que diera un portazo se contraponía con los lauros muy recientes y bien ganados por la Albiceleste, que en un año y medio acumuló gloria con la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, el transcurso de las semanas aflojó las tensiones y llegó la esperada reunión entre el DT y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Un cónclave que se realizó el 14 de enero, en la casa del dirigente, en Los Cardales. Según pudo reconstruir LA NACION, la charla fue amena y le apuntó al futuro del equipo nacional. Así, la agenda quedó encaminada para 2024, con algunas “señales alentadoras” rumbo a la Copa América, que se disputará a mediados de este año en Estados Unidos.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, recibió un premio en Dubai Captura

Ahora, poco antes de que se entregaran en Dubai los Globe Soccer Awards, en donde obtuvo un premio a su trayectoria deportiva, Scaloni brindó una entrevista a Sky Sport de Italia y despejó las dudas: seguirá en la selección. Sobre su futuro, mencionó: “Siempre he dicho la verdad. Hubo momentos en los que tuve que pensar qué hacer. No fue un adiós, fue pensar en cómo seguir con la selección, dándole espacio a los jóvenes. Fue un momento de reflexión”. Y en cuanto a Lionel Messi, dijo: “Leo seguirá hasta que diga lo contrario. Yo no seré el que diga que no venga más. Creo que seguirá sobre todo porque es feliz en el campo de fútbol. Realmente es él jugando con la pelota, tiene que seguir hasta que no pueda hacerlo, porque después será difícil. Para él será aún más difícil, pero para todos será duro no volver a verlo en las canchas”.

Además, Scaloni habló del clima de euforia latente en el país por la conquista en Qatar. “Un año después siento una gran alegría, sobre todo cuando estoy en Argentina y todavía veo a la gente tal como es. Ver al país tan feliz en un momento difícil como el que estamos viviendo fue algo espectacular. Ahora hay que seguir”.

Hay muchos futbolistas argentinos involucrados en la Serie A. El entrenador oriundo de Pujato, apuntó: “Italia siempre ha sido un campeonato interesante para nosotros los entrenadores, en términos tácticos y estratégicos. También se ha sumado el buen juego. Muchos equipos juegan muy bien. Cuando los argentinos tienen que elegir, Eligen Italia o España, se sienten bien”. Además, reflexionó sobre Lautaro Martínez, que le dio el título a Inter en la Supercopa de Italia con un gol en el último minuto: “Lautaro, en mi opinión, ahora se ha echado el equipo a los hombros. Ha llegado su momento, sabe que Inter depende mucho de él. Quizás hace unos años tenía compañeros más conocidos y estaba un poco más tranquilo. Inter le abrió las puertas. Lo veo bien, maduro. Lo queremos mucho, es un buen chico que nos dio mucho, incluso cuando no estaba en perfectas condiciones y siempre estaré agradecido por su contribución”.

Y sobre los demás argentinos en el Calcio, Scaloni contó: “Paulo Dybala siempre necesita estar en el campo, porque cuando está ahí marca la diferencia. Su problema últimamente ha sido su estado físico; cuando lo tiene, marca la diferencia. Estamos mirando a muchos jóvenes argentinos en la Serie A y haremos valoraciones, como con Soulé, Valentín Carboni, Barrenechea, Nehuén Pérez, Romero, Beltrán, Castellanos...”.

Y respecto del despido de Mourinho en Roma, opinó: “Lo vi conmovido y me gustó la relación que tenía con los hinchas y los jugadores. El fútbol es para profesionales, pero luego están las relaciones humanas, me emocionó verlo triste y ver tristes a los aficionados. Es lindo porque se ve que había una relación especial. Él marca la diferencia allá donde va, en Roma le fue bien y ganó un título. Ahora está De Rossi, es de Roma así que le deseo lo mejor. Pero le mando un abrazo a Mourinho. porque lo vi conmovido”. Sobre la carrera del Scudetto, evaluó: “Juventus nunca se rinde, nunca deja de estar atrás. Así que no puedo decir quién ganará el Scudetto, Inter lo está haciendo bien, pero por el momento no puedo decirlo. ¿La Champions League? Manchester City tiene una marcha más que los demás, pero Real Madrid siempre está ahí”.

¿Alguna vez entrenará en Italia?, le preguntaron en Sky Sport. Y Scaloni respondió: “Por supuesto, un entrenador necesariamente debe pasar por Italia. Estaré encantado de entrenar en Italia, realmente se aprende de uno”.

