Lionel Scaloni, el entrenador del seleccionado, volvió a nuestro país y trabaja a todo ritmo para lo que viene: la nueva ilusión mundialista, luego de la consagración en Qatar. Se prepara con entusiasmo para los partidos contra Ecuador, el 7 de septiembre en el estadio Monumental, y ante Bolivia en La Paz, el martes 12. En ese sentido, ya tomó varias decisiones, entre ellas: Marcos Acuña y Paulo Dybala, campeones del mundo en Qatar 2022, y Giovani Lo Celso se perderán por diversas lesiones el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Mucho antes, el entrenador se tomó un respiro, una pausa placentera y charló de varios tópicos durante una entrevista informal con AFA Estudio, un canal de información oficial. “El Scaloni futbolista no hubiese sido convocado ni de casualidad al Mundial de Qatar, ni cerca. El nivel de estos jugadores es altísimo”, se permitió una broma, en un momento.

Se refirió al futuro cercano. “Es muy difícil lo que viene, el inicio siempre es complicado y la primera fecha siempre tiene sus matices. Ojalá los jugadores lleguen sanos y los hinchas disfruten de ver a la selección. Vamos a competir, que es lo que nos gusta hacer. Para nosotros como cuerpo técnico siempre es un placer recibirlos. Y que la gente también pueda disfrutarlos, tenerlos cerca”, afirmó. Y no dejó pasar una anécdota desopilante. “Ayer no tenía para pagar el peaje de Arroyo Seco. Le dije a la chica, que no sé si me reconoció, que solo tenía tarjeta. Me hizo un ticketcito, como tiene que ser. Después me crucé a Walter (Samuel) en la estación de servicio, me dio plata y lo fui a pagar”, expresó, sonriente.

Y dejó otras frases de su repertorio, de ayer a hoy:

¿Yo? Argentino. “Cuando fuimos a Miami estaba la cónsul de Argentina y me dijo que después del Mundial mucha gente se fue a anotar para sacar el pasaporte argentino. En España encontré infinidad de gente que me dijo que hinchaba por Argentina. Está bueno usar el fútbol como herramienta para cambiar el chip que se tiene del argentino” .

Lo que vendrá. “Ya pasó el Mundial y lo que nos llevamos es la alegría de la gente, para nosotros es lo máximo. El equipo juega para la gente, es muy difícil que sean egoístas cuando vienen a jugar a la Selección porque juegan por un amigo, la familia y por el país”.

La ayuda extra. “No creo mucho en las cábalas: para salir campeón tenés que jugar bien. A mi entender siempre merecimos ganarle a nuestros rivales. Yo creo que si no jugás bien siete partidos no salís campeón. Más allá de las tácticas, tenés que jugar bien y ganarle bien al rival”.

Con Messi y la copa, nada más alto Rodrigo Nespolo - LA NACION

De Dibu a Leo. “Tenemos que aprovechar el envión que nos da este tipo de gente. Dibu (Martínez) es un personaje lindo, una inspiración para muchos. Igual que Leo (Messi), que nunca bajó los brazos”.

La batalla con Países Bajos. “En el alargue veíamos que ellos ya no querían más. Que el 2-2 los conformaba, que era un premio. Estaban confiados que, llegando a los penales, iban a estar bien. Eso se palpaba, se latía. Y el equipo en el segundo tiempo del tiempo extra tuvo una personalidad enorme. Eso está bueno. Ahí te sentís orgulloso de un equipo que siguió atacando e intentándolo”.

La clave del éxito. “Nosotros acertamos en apostar por un biotipo de jugador y así fuimos generando algo, sobre todo a nivel interno y luego se trasladó a la gente. Esa comunión es fundamental para que te vaya bien. Yo quiero jugadores que no le queme la pelota, que sepan que el rival también juega. Había momentos que parecía que a esta Argentina no la pasaba mal. Nosotros le decimos a los jugadores que a veces toca sufrir. A esta generación le hicimos entender que se puede sufrir, que hay momentos en los que hay que sufrir, y no hay que despejar la ansiedad. Hay que atrincherarse y el partido continua. Estos chicos lo entendieron a la perfección ”.

Lionel Scaloni, feliz en todas partes; también, en España Gentileza: MALLORCA 312

Las finales dolorosas. “La anterior camada y algunos de los jugadores que todavía están con nosotros estuvieron a punto de quedar en la historia. Jugaron tres finales y estuvieron muy cerca. Ellos también quedaron en la historia. Las cosas se han hecho bien y siempre hay jugadores buenos en la Selección, pero necesitás tener una cuota de suerte y una idea clara”.

En la bicicleta. “Aunque juguemos cada X cantidad de días, siempre pienso en la Selección Argentina. Cuando estás comiendo o vas en la bici, siempre se vienen cosas a la cabeza. Te vienen pensamientos de lo que podrías mejorar o hacer. No escuché muchos entrenadores decir que se aislan totalmente”.

El paso del tiempo. “Fui a jugar los partidos de Maxi (Rodríguez) y Román (Riquelme) porque son mis amigos y terminé muy cansado. Notás el paso del tiempo. Es muy cruel. Tenés que verte las piernas para saber cómo correr. Me dolió todo al otro día”.

Scaloni y Aimar, en una imagen icónica, en el banco de suplentes de la Selección Argentina

Un grupo de amigos. “Somos todos tranquilos. El más ansioso es el profe, que el día del partido va y viene. Pero Pablo (Aimar), el Ratón (Ayala) y Walter (Samuel) tienen un perfil similar. Son tranquilos. Pablo y yo somos los que menos dormimos. Es un cuerpo técnico bastante tranquilo, en los partidos solamente se pone un poco más áspero todo. Intentamos mantener el equilibrio que los jugadores necesitan”.

Cambió todo. “Como jugador era muy extrovertido y me gustaba hacerme notar adentro del grupo. Siempre fui así e intenté nunca cambiar esa actitud. Cuando llegué al final de mi carrera, empecé a pensar todo y adopté un perfil más serio”.

Scaloni ya se prepara para volver a la acción getty images - Getty Images AsiaPac

En su tierra. “Después de Qatar, en Pujato me esperaban muchos jóvenes que salían de los boliches para que me saque una foto con ellos. Mis padres tienen una panadería y ellos iban para esperarme a mí y de paso comer algo después del baile”.

Después de Qatar. “Después del Mundial, pasé tres o cuatro días firmando autógrafos en cuatro turnos y mi hermana organizaba la fila. El cuarto día me agarró el stress y me dormía parado”.

