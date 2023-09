escuchar

Hay más tensión de lo habitual. Los rostros así lo demuestran. El gesto de Lionel Scaloni deja traslucir que el próximo paso de la selección argentina es una misión compleja. La estación La Paz siempre implica más preocupaciones de lo normal. El entrenador no quieren hablar de lo que sucedió en la última visita a Bolivia, esa victoria ya es pasado. Necesitan ajustarse a esta realidad. En su mensaje es muy claro: quiere que sus jugadores comprendan que saber sufrir es otro atributo necesario para este camino en las Eliminatorias para la próxima Copa del Mundo. Porque más allá de las certezas de que contarán con Lionel Messi en el grupo para jugar en los 3577 metros del estadio Hernando Siles, lo que pretende el DT es que sus futbolistas se apeguen al plan, por más que implique modificar estilos y estructuras. Y lo más importante es que cuenta con alumnos aplicados para la empresa.

La tarea se intensificó en las últimas horas para medir las energías del grupo. El cuerpo técnico está pendiente de cada uno de los futbolistas, pero más lo estarán cuando pisen suelo boliviano. Si bien Scaloni no ocultó que su idea es repetir parte de la formación que dispuso para el encuentro con Ecuador, en el Monumental, hay un diseño particular para el partido con Bolivia. No se detendrá el técnico en cómo se expresa el equipo como suele hacerlo, sino que su foco estará puesto en cómo administrar las energías. Por eso reconoció en su última charla con la prensa antes de viajar a La Paz que no es tan importante qué jugadores salgan al campo, sino que debe ser muy efectivo en las modificaciones que realice para no sufrir las dificultades de la altura .

Scaloni está inquieto porque conoce que ganar en La Paz siempre es una misión demasiado compleja y que es un partido que casi sale fuera de su control Gonzalo Colini

Si bien su staff técnico suele estudiar meticulosamente cada partido y planifican estrategias de acuerdo a la cita que tienen por delante, en esta oportunidad son otros factores lo que inciden en este choque con Bolivia. Por eso, Scaloni no tiene problemas en reconocer que el estilo que siempre defendió y que no abandona, no será prioridad para esta cita: “ Depende mucho de cómo se desarrolle el partido, depende mucho de si es un partido muy directo. Al final, esta selección se va acoplando a lo que se encuentra. Hay veces en las que el equipo supo sufrir en diferentes encuentros y otras en las que somos protagonistas con la pelota, que es lo que intentaremos hacer en Bolivia. Es evidente que el gasto energético es distinto y es ahí donde tenemos que estar preparados para lo que venga. Pero si tenemos que cambiar, ya hemos visto que cambiamos y no tenemos problema ”, le dijo el entrenador a LA NACION.

Tantas dificultades representa este partido en la altura, que Scaloni comenzó a estudiar este encuentro, incluso, desde antes que el de Ecuador. Es por eso que las ausencias de Ángel Di María y Julián Álvarez como titulares no fueron sólo por una cuestión futbolística, sino que resultó mejor preservarlos físicamente para no sufrir las cargas que siempre implica jugar en La Paz. Di María ya demostró en más de una oportunidad que su físico le permite aclimatarse con facilidad a ese tipo de condiciones, mientras que evaluaron que Álvarez tiene una condición que es posible que le permita contrarrestar la falta de aire que experimentan la mayoría de los futbolistas que se desempeñan en el llano.

“ Una de las cosas por las que vamos antes es por los imponderables que pueden pasar . Si no pasa nada, la idea es repetir o hacer algunas variantes, pueden ser los ingresos de estos chicos (Ángel Di María y Julián Álvarez). Tienen chances de jugar, pero hasta la mañana del partido no tomaremos la decisión. La idea está y todos están bien”. La frase de Scaloni revela la incertidumbre que tiene respecto de lo que pueda suceder para este partido. Lo que le da algo de respiro y calma es conocer que tiene un equipo que responde ante la adversidad y que está encolumnado detrás de su idea.

No hay una fórmula que pueda utilizarse para dar un paso exitoso en Bolivia, todos lo comprenden. La charlas con los futbolistas se concentran en evitar que los efectos de la altura pueda condicionarlos a la hora de entrar al campo de juego. Lo que saben todos en el cuerpo técnico es que cuentan con una ventaja muy importante: convenció a todos de que sus elecciones son las más convenientes para el grupo. Por lo tanto, no hay resistencia a los cambios: si el juego en La Paz representa un sacrificio más grande todos estarán dispuestos a hacerlo. Y cuenta con la ficha más determinante porque el capitán, Lionel Messi es quien encabeza la misión, entonces, todo es más sencillo para Scaloni de sostener el estatus de campeón del mundo.