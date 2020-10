Lionel Messi y Lautaro Martinez entrenando en Ezeiza. Crédito: @argentina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2020 • 16:31

Vuelve la selección argentina al ruedo. Después de más de 10 meses sin jugar ni siquiera un amistoso, la albiceleste tendrá su primer partido tras los jugados ante Brasil y Uruguay, en noviembre. Será un puntapié inicial crucial para el equipo de Lionel Scaloni, que iniciará este jueves las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022 frente a Ecuador en la Bombonera (a partir de las 21.30, con TV de TyC Sports y TV Pública). Y el entrenador contará con la presencia fundamental de Lionel Messi, que a los 33 años afrontará su quinto torneo clasificatorio después de dejar atrás un fuerte conflicto con Barcelona de más de tres semanas.

No será una convocatoria más para el capitán. Se trata del primer partido con la Argentina después de la pugna con el club culé y su posterior continuidad. Y para Scaloni, quien esta tarde brindó una conferencia de prensa virtual a través de Zoom, que Messi finalmente haya seguido en Barcelona terminó siendo un punto favorable para la selección.

"Con Messi hablé cuando se solucionó todo y en ese momento lo escuché sereno y tranquilo. Ahora hemos tenido una charla bastante extensa en el predio. Está contento de estar acá, ahora está bien en su club. Sinceramente nosotros desde la distancia lo único que queríamos era que se resolviera para que empezara a jugar y se pusiera en forma. De parte nuestra, es positivo que se haya quedado porque ha empezado a jugar y conoce el ambiente, es lo único que puedo decir. Después, no nos metemos en sus decisiones y no pensamos en invadir el terreno del jugador", explicó Scaloni en diálogo con los periodistas acreditados.

Se trata, al cabo, del camino previo al último Mundial del 10. "Es una Eliminatoria para la selección, para que el país pueda llegar al Mundial. Queremos con toda nuestra fuerza hacerlo por muchos motivos y uno es que Leo pueda jugarlo. No hablamos este tema, no lo tocamos. Pensamos en el partido de mañana y después en lo sucesivo", agregó el DT albiceleste.

Lionel Scaloni de frente, Roberto Ayala a su lado. El DT no confirmó la formación para el debut ante Ecuador en las eliminatorias. Crédito: @argentina

El regreso a la actividad se da en un contexto diferente, extraño y complicado, con el continente catalogado como el centro de la pandemia de coronavirus. Y entre las dificultades que tiene Scaloni, quien solo tendrá dos entrenamientos con el plantel completo antes de enfrentar a Ecuador, no poder tener al grupo unido como le gustaría es un punto crucial desde su visión.

"Desde lo grupal no me gusta nada, no me gusta separar a los jugadores. Menos a este grupo que está muy consolidado. Es extraño que algunos estén en una parte del predio y otros, en otra. Por suerte tenemos un predio grande y podemos estar todos acá adentro. Es una situación rara, el lunes hicimos testeos y no entrenamos. El entrenamiento de ayer fue el único pensando en el partido, más algo de hoy a la tarde y ya tenés el partido encima. Todos tienen la misma preocupación, pero no deja de ser incómodo", explicó el entrenador, que afronta también su primera experiencia como cabeza de grupo en unas eliminatorias.

"Esta es una convocatoria diferente, muy especial, se lo escuchaba decir a Queiroz el otro día. Hemos convocado a jugadores que no tenían tantos minutos para darles la derecha. Esta fue muy difícil, a partir de lo que pase ahora veremos. No hubo tiempo para entrenar, casi tampoco hubo para que los jugadores jueguen en sus clubes. Decidimos elegir a los que creemos que pueden estar y darles minutos", agregó Scaloni.

Por último, aunque no confirmó el equipo titular, aseguró que tiene todo definido: "Lo tengo decidido. En la práctica de la tarde se lo voy a comunicar a los jugadores, pero lógicamente me gustaría decírselos a ellos primero, así que primero se los diré a ellos. Nosotros intentamos jugar siempre de la misma manera, sea quien sea el rival que esté enfrente. Sabemos que Ecuador es difícil, son las Eliminatorias... pero nuestra idea de fútbol siempre es la misma. Lo tenemos claro e intentaremos plasmarlo".

Otras frases de Scaloni en conferencia

La elección del arquero

"Nuestra idea siempre fue tener un arquero titular, que pueda tener continuidad. Por una cosa o por otra nunca pudimos tenerlos a todos y disfrutar de un mismo arquero todos los partidos. Ellos han estado compitiendo en Libertadores y en competiciones hasta el final, pero tenemos claro quién va a ser y esperemos que responda. La respuesta es fácil: el que responda, se quedará en el arco. Con los arqueros buscamos lo mismo y los tres (Armani, Andrada y Marrtínez) lo tienen: no queremos cosas extrañas. Buscamos que sea atajador y después cada uno tendrá sus diferencias, pero todos cumplen el mismo requisito en lo básico".

Emiliano Martínez, candidato a debutar en la selección. Crédito: AFA

El partido frente a Ecuador

"Es muy difícil saber cómo va a jugar Ecuador, sobre todo a nivel nombres, porque es un entrenador nuevo y no tenemos referencias. Nosotros vamos a buscar el partido, intentar hacer lo que venimos haciendo. Tomaremos recaudos cuando veamos cómo se para el rival y así afrontaremos el partido cómo lo veamos en ese momento. Nosotros lo preparamos como creemos que el rival se va a parar".

El reemplazo de Lo Celso

"Paredes, De Paul y Acuña son jugadores que siempre han estado con nosotros y los consideramos muy bien. Salvio está bien, ayer no se entrenó por precaución pero está todo aclarado. Es un jugador válido. La baja de Lo Celso nos implica buscar un chico que nos pueda dar lo que queremos para este partido. Seguro tenemos opciones a nivel ofensivo como en la tenencia. Tenemos decidido quién va a ser ese jugador y ojalá haga un gran partido".

La posición de Messi y su rol en el equipo

"Leo siempre será delantero, más allá de que a veces esté de 9 o de segunda punta. Nosotros lo que intentamos es tener siempre tres opciones arriba y el partido de mañana será de esta manera. No creo que haya cambiado tanto su posición, porque es delantero o mediapunta, siempre en las posiciones adelantadas. La idea es hacer un equipo, todos juegan bien en sus clubes y son destacados, tienen que poner a disposición del equipo lo mejor. Si todos hacen eso, y Leo también, seguro tengamos un equipo competitivo por los grandes jugadores que tenemos".

La ubicación de Paredes

"En un equipo juegan 11 y en la mitad de la cancha tienen que jugar dos. Si ponés tres, tenés que quitar un delantero o extremo. Paredes tiene unas condiciones que todos las conocemos y creemos que jugando de volante central las explota como podría hacerlo también de otra manera. Es una cuestión de gustos, como es tan bueno puede jugar de cualquier forma. Él nació como enganche, entonces el jugador que juega bien puede hacerlo en cualquier lado. Sabemos que en cualquier sector de la cancha podemos llegar a tener nuestras prioridades y decidimos que juegue así y estamos contentos"

La dificultad de las Eliminatorias en plena pandemia

"Me preparo partido tras partido, sabiendo que es una dificultad increíble, sumado a estas fechas sin público y en un ambiente extraño, con la complejidad de ir a jugar a la altura en la segunda fecha con Bolivia. Son complicadas las Eliminatorias, el que dice que van a ser fácil, arranca equivocado. Hay que ir partido tras partido, sabiendo la dificultad que tiene, pero lo mismo pensarán los otros entrenadores. Creo que no es más ni menos diferente de lo que fue la Copa América: los equipos son los mismos, con la diferencia que ahora es todo más extenso y podemos cambiar algo si no va bien. Creemos que estamos bien y todos los entrenadores deben tener la misma duda de no haber podido jugar durante tanto tiempo".

La ausencia del público y el "fútbol en segundo plano"

"Si ganamos y le damos una alegría a la gente, sería espectacular. La situación es muy difícil y complicada, el resultado de mañana nada va a cambiar. Hoy el fútbol pasa totalmente a segundo plano, no cabe ninguna duda. Lógicamente que si le damos una alegría la pasarán mejor, todos queremos ganar. Esperemos que disfrute la gente que no podrá ir a la cancha y que nos vaya bien. Eso es lo importante".

La decisión de ir 48 horas antes a La Paz

"Los viajes, protocolos, cambios de hotel, de vuelos... es una convocatoria muy diferente. En condiciones normales, a lo mejor hubiéramos optado por la opción de siempre, que es ir a otra ciudad y llegar sobre la hora del partido a La Paz, pero creemos que es demasiado trajín y cambio para el jugador. Hemos visto que otros clubes han ido dos días antes. Dentro de las dificultades que tiene jugar en la altura, sabemos que puede ser positivo ir 48 horas antes, esperemos que vaya bien".

Conforme a los criterios de Más información