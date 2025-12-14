¿Messi juega el Mundial 2026? Esto es lo que dijo el capitán argentino sobre la posibilidad de estar

La temporada 2025 de Lionel Messi terminó con el título de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con Inter Miami, algo que tanto anhelaba y que se le dio recién en su tercera temporada. En esa tierra, donde sigue deslumbrando a los 38 años, en México y Canadá se jugará el Mundial 2026 que puede ser el sexto suyo siempre que integre la selección argentina.

Prudente, el 10 no confirmó su presencia con la camiseta albiceleste a falta de poco más de seis meses para que empiece a rodar la pelota. En su última entrenvista, dejó en claro que recién empezará a pensar en la Copa del Mundo en enero, cuando inicia la pretempera con las Garzas: "Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo. Es empezar de cero y a mí personalmente, me va a ayudar muchísimo. Es algo que voy a evaluar en el día a día cuando empiece la pretemporada".

Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022 ARGRA

Además, dejó en claro que no quiere ocupar un lugar en el plantel solo por ser quién es, sino porque puede ayudar, más allá de las ganas que tiene de estar: “Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección si estoy. Obviamente que ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo dentro de la cancha es espectacular. Siempre es un sueño jugar con la selección y más en competiciones oficiales, así que ojalá, Dios quiera que pueda hacerlo otra vez”.

Por último, admitió que dialoga sobre el tema con el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, “La verdad es que lo venimos hablando. Él entiende también y lo hablamos mucho. Lo venimos hablando desde hace tiempo y siempre me dice que por él le gustaría que esté del lugar que me toque o que sea. Tenemos una relación de mucha confianza y podemos hablar de todo”.

Lionel Messi reconoció que habla con Lionel Scaloni sobre jugar o no el Mundial 2026 Aníbal Greco - LA NACION

En caso de jugar el Mundial 2026, Messi será el primer futbolista en disputar seis ediciones diferentes. La marca también la puede alcanzar Cristiano Ronaldo, quien por cómo quedaron conformados los grupos (la Argentina está en el J y Portugal está en el K) pisaría la cancha un día después que el astro rosarino teniendo en cuenta que la selección nacional debutará el martes 16 de junio vs. Argelia y el combinado luso lo hará al día siguiente vs. un rival a confirmar.

Otros seis deportistas acumulan cinco citas ecuménicas, pero no puede seguir sumando porque están retirados de la actividad. Se trata de los arqueros mexicanos Guillermo Ochoa y Antonio Carbajal; el italiano Gianluigi Buffon, los también mexicanos Andrés Guardado y Rafa Márquez; y el alemán Lothar Matthäus.

El probable camino de la Argentina y Messi al título en el Mundial 2026

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

De acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial es que se decidirá su rival en la primera ronda de eliminación directa. Si gana el Grupo J, enfrentará al segundo de la zona H mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de esa misma zona que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

España y la Argentina, 1 y 2 del mundo, podrían verse las caras en 16vos de final si no ganan sus zonas Canchallena

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina enfrentaría a un líder del grupo B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero y, también, de los otros elencos que sean terceros de zona. En la B competirán Canadá, Qatar, Suiza y el ganador del repechaje A de Europa (Italia, Bosnia, Gales o Irlanda del Norte); en la D lo harán Estados Unidos, Paraguay, Australia y el vencedor del repechaje C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo); en la G Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda; en la K Portugal, Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo); y en la L Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Suponiendo que la albiceleste lidera su zona, en octavos de final tendrá como oponentes al segundo del Grupo D o G. Entre esos oponentes están Estados Unidos, Paraguay, Australia, el vencedor del repechaje C de Europa (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. En cuartos de final, en tanto, se puede medir ante el líder de la zona B o K o el tercero de la D, E, F, G, I, J o L, de acuerdo a quienes vayan avanzando.

Un posible rival para la selección argentina en 16avos de final es Uruguay Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Un detalle reglamentario a tener en cuenta es que en caso de que la Argentina logro el primer lugar en la zona J y que España, Inglaterra y Francia dominen sus respectivos grupos, la albiceleste solo podrá medirse con los ingleses en semifinales y ante los españoles y franceses en la definición. La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) dispuso ese reglamento para los cuatro mejores ubicados en su ranking con el fin de que no se vean las caras en instancias de menor relieve.