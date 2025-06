Lionel Scaloni, tras el empate con Colombia: el motivo de la salida de Messi y el “camino” de Mastantuono

Durante la conferencia de prensa posterior al cruce entre la Argentina y Colombia, el entrenador Lionel Scaloni analizó el empate en el Monumental y explicó sus decisiones a la hora de mover el banco de suplentes. Contó por qué Lionel Messi salió a 10 minutos del final y el motivo por el cual Franco Mastantuono no tuvo minutos, tras su debut ante Chile.

“Messi no iba a salir, pero él me dijo cuando estaban moviéndose los suplentes que era mejor. Sino no salía. Ya saben cómo funciona y lo que pienso. Al final decidimos cambiarlo", dijo el director técnico. En lugar del capitán argentino entró Exequiel Palacios.

Además se refirió a Franco Mastantuono, flamante refuerzo de Real Madrid, que debutó días atrás ante Chile con la selección pero ante Colombia no tuvo minutos. Al respecto, Scaloni resaltó que no fue el único convocado que no jugó y afirmó que era un partido para que entren Giuliano Simeone y Nicolás González. “Es poco a poco. Si le toca jugar, estará, ero tiene un camino para recorrer. Seguramente le vaya bien porque escucha y tiene ganas de progresar. Ingresará cuando considere que sea el momento”, declaró.

Responde Scaloni: ¿por qué salió Leo Messi sobre el cierre vs. Colombia? pic.twitter.com/LKWmmsCH3t — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2025

El entrenador de la Albiceleste destacó la importancia de Thiago Almada en el equipo. El mediocampista de Olympique de Lyon salvó a la Argentina nuevamente: ya le había convertido a Uruguay para ganar por la mínima de visitante y ahora le dio el empate al seleccionado local. En tanto, Scaloni dijo: “El nació para jugar adentro, no estaba para que juegue mas adentro. Siempre quiere intentar. Está haciendo una muy buena aparición y nos deja tranquilos”.

En cuanto al partido, el DT analizó: “Cada uno hace su juego, ellos hacen su partido. El árbitro está para decidir, para mi no fue fuera de lo normal. Si es verdad que ellos plantearon un partido cerrado, donde si no eras preciso te podías comer una contra. Tienen gente fuerte. A ellos les convenía. Las eliminatorias son jodidas, complicadas. No es un cassette, es verdad. Hemos sacado una cierta cantidad de puntos que es para estar satisfechos de verdad”.

“Lo mejor del equipo es querer intentar siempre, no dan una pelota por perdida. Es para estar muy satisfecho. Si nos van a proponer partidos así, tenemos que estar atentos. El equipo hoy se hizo presente”, continuó.

Argentina rescató un punto en el Monumental. Manuel Cortina - LA NACION

Por otra parte, en la conferencia le preguntaron a Scaloni por qué los partidos ante Colombia tienen una rivalidad diferentes y contestó que todos los partidos de eliminatorias son “difíciles”, además que remarcó que el nivel de la Argentina podría favorecer a que todas las selecciones quieran ganarle. A su vez, le consultaron por el comentario de Richard Ríos a Nicolás Otamendi, a quien le dijo que “está viejo” y “no puede correr”. El entrenador argentino retrucó: “¿Eso le dijo? Mejor no comento".

De todos modos, el director técnico campeón del mundo calmó las tensiones por la rivalidad y elogió al plantel colombiano. Explicó que al comienzo del partido le dijo a Luis Díaz, figura de la selección cafetera, lo que pensaba de él en “buena sintonía” y contó que Néstor Lorenzo, entrenador rival, le preguntó por su familia.

Scaloni: “Espero que a Boca y River les vaya bien en el Mundial de Clubes”

A días del comienzo del torneo internacional a nivel de equipos, el DT argentino, que tendrá a muchas de sus figuras disputando la competición, dijo que el Mundial de Clubes es un torneo “espectacular” y deseó que a tanto Boca como a River les vaya bien.

"El torneo es espectacular, siempre primero está la incógnita. Los argentinos no dan una por perdida, le ponen las cosas difíciles a todos. Son los dos más grandes. No sé si todos van a estar tranquilos de enfrentarlos. Va a ser lindo de ver y esperamos que les vaya bien“, anticipó.

"ESPEREMOS QUE LES VAYA BIEN A LOS DOS" Scaloni palpitó el debut del Mundial de Clubes y la participación de los gigantes argentinos.



📺 Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC 🏆🌎 en el Plan Premium pic.twitter.com/FQ03HDww6k — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2025

Scaloni también habló sobre el próximo mundial, el cual se desarrollará en un año, y prefirió no hacer comentarios al respecto alegando que “todo puede cambiar”, incluso sobre la fecha. “No pienso en eso. Por la experiencia del mundial pasado, porque hay sorpresas y lesiones, no tiene ningún sentido pensar ahora en la lista“, indicó.