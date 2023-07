Lisandro Martínez regresó luego de tres meses en Manchester United y sumó los primeros minutos en el equipo desde la fractura que sufrió ante Sevilla

escuchar

Tras recuperarse de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió a mediados de abril en un partido ante Sevilla por los cuartos de final de la Europa League, Lisandro Martínez volvió a jugar este miércoles luego de tres meses. El defensor campeón del mundo en Qatar 2022 con el seleccionado argentino disputó 46 minutos en el amistoso que su equipo, Manchester United, le ganó por 2-0 a Leeds, en un día lluvioso en Noruega.

El futbolista entrerriano fue titular en el conjunto dirigido por el neerlandés Erik ten Hag, que disputó el primer encuentro de la pretemporada en el estadio Ullevaal de Oslo, y salió reemplazado en el entretiempo, cuando el DT cambió a los once que iniciaron el juego. Observó, así, desde el banco los goles de los juveniles Noam Emeran y Joe Hugill que definieron el partido en la segunda mitad, en un duelo en el que los Diablos Rojos tuvieron varias bajas, entre ellas las de Alejandro Garnacho, el otro argentino que integra el plantel.

📸 Imágenes del vestuario local a pocos minutos del arranque de la pretemporada.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) July 12, 2023

“Licha estuvo lesionado la última parte de la temporada y aún se puede ver que está volviendo. Trabajó muy duro este verano (boreal) y esta fue su primera exigencia desde el regreso. Se nota que le falta un poco de ritmo, pero también se sabe que Rafa (Varane) y Licha se complementan muy bien”, evaluó Ten Hag luego del partido al ser consultado sobre el rendimiento del argentino.

🇦🇷 Lisandro Martínez disputó su primer encuentro desde la lesión contra Sevilla.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) July 12, 2023

Martínez, quien sufrió la lesión el 13 de abril en el recordado duelo en el que sus compatriotas también campeones del mundo y rivales ese día Marcos Acuña y Gonzalo Montiel lo sacaron del campo de juego alzándolo, se había mostrado de buen ánimo desde el hospital luego de ser operado y hace poco en España ya culminada la temporada haciendo trabajos de recuperación, con y sin pelota.

Licha no dejó de lado la parte física en su tiempo de descanso. Al contrario, siguió dando pasos firmes en la puesta a punto y en el regreso de una parte de los integrantes del United ya está disponible. En este tiempo, el zaguero central se perdió la etapa final de la Premier League y las copas inglesas, además de los amistosos del seleccionado argentino en la gira por Asia.

Lisandro Martínez jugó todo el primer tiempo ante Leeds, en un amistoso, y se mostró recuperado de la fractura en el pie derecho. Robbie Jay Barratt - AMA - Getty Images Europe

En los partidos ante Australia e Indonesia, Lionel Scaloni no pudo contar con él, al que considera una pieza importante en el recambio y sucesor de Nicolás Otamendi en ese puesto de la defensa. No obstante, con humor y un poncho con los colores de la bandera argentina alentó a sus compañeros y mostró a través de sus redes la captura de pantalla de una videollamada que tuvo con Cristian “Cuti” Romero y Nahuel Molina mientras estaban en la concentración en Pekín.

Por su parte, Garnacho sigue de vacaciones y se unirá al plantel de Manchester United recién en los próximos días, cuando lo hagan aquellos que participaron de la doble fecha FIFA de junio, luego de terminados los campeonatos europeos. Para el juvenil, que sumó minutos allí, será el reencuentro con Martínez, al que considera “su padre” en el grupo. “Cuando me tiene que regañar, me regaña, y cuando hago las cosas bien, me lo dice. Siempre intenta ayudarme en todo”, describió Alejandro en el canal oficial del club en mayo pasado.

🤩 Raphaël Varane se pondrá la cinta de capitán para el partido ante Leeds United.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) July 12, 2023

A ambos los espera en lo inmediato la etapa de amistosos, el inicio de los torneos ingleses, el regreso del United a la Champions League y los encuentros de eliminatorias para el Mundial 2026 que afrontará el seleccionado argentino en este segundo semestre. En septiembre, el equipo albiceleste debutará ante Ecuador como local y visitará a Bolivia en la segunda fecha.

Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho, dos argentinos con una gran relación personal en Manchester United. Twitter: @sudanalytics_

En el United, además se presentó Mason Mount, el flamante refuerzo proveniente de Chelsea en un resonante pase a cambio de 64 millones de euros. El próximo amistoso programado por los Diablos Rojos es para el miércoles próximo, en la ciudad escocesa de Edimburgo contra Olympique de Lyon, el equipo francés en el que se desempeña otro defensor argentino campeón en Qatar 2022, Nicolás Tagliafico.

