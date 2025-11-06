LA NACION

Todos los nominados a los premios The Best 2025

El único futbolista argentino entre los ternados es Emiliano Martínez en la categoría de mejor arquero;

El premio The Best, de la FIFA, se entregó en siete ocasiones y el único argentino que lo ganó fue Lionel Messi
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció este jueves los nominados al premio The Best 2025, correspondiente a la temporada 2024/25, con Emiliano ‘Dibu’ Martínez como único representante de la Argentina en la categoría a mejor arquero.

El futbolista de Aston Villa y la selección argentina, ganador de las últimas dos distinciones, compite con, entre otros, Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid) y Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain/Manchester City), los dos mejores exponentes en su puesto en la actualidad.

Emiliano 'Dibu' Martínez ganó los dos últimos premios The Best al mejor arquero
Para la presente edición del galardón se tiene en cuenta lo hecho entre 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. La votación está abierta hasta el 28 de noviembre y tienen permitido hacerlo los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones masculinas y femeninas cuyas federaciones son miembros de la FIFA; periodistas e hinchas.

En la categoría a mejor jugador, la más relevante, no hay futbolistas albicelestes. Entre los 11 elegibles sobresalen el francés Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain), quien recibió el último Balón de Oro; Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid), Raphinha (Brasil y Barcelona), Mohamed Salah (Egipto y Liverpool) y Lamine Yamal (España y Barcelona). El máximo ganador del FIFA The Best es Lionel Messi, quien se llevo el premio en 2019, 2022 y 2023. Una menos suman Cristiano Ronaldo (Portugal) y Robert Lewandoski (Polonia).

Lamine Yamal es uno de los candidatos al premio al mejor jugador en The Best
También se elegirá a la mejor jugadora, a los entrenadores más destacados de ambas ramas y a la mejor arquera. Otra distinción que se entregará y tiene ternados es a la de la afición, con el argentino Alejandro Ciganotto. Se trata del fanático de Racing que viaja a dedo a cada partido que la Academia dispouta como visitante y tomó notoriedad en la final de la Copa Sudamericana cuando llegó a Asunción, Paraguay.

Por último, la FIFA informó que próximamente se anunciarán los nominados al Premio Puskás y al Premio Marta, que renonocerá a los mejores goles de la temporada pasada en cada una de las ramas.

Todos los nominados la premio The Best

Mejor jugador

  • Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain).
  • Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain).
  • Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern München).
  • Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid).
  • Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain).
  • Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea).
  • Pedri (España y Barcelona).
  • Raphinha (Brasil y Barcelona).
  • Mohamed Salah (Egipto y Liverpool).
  • Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain).
  • Lamine Yamal (España y Barcelona).

Mejor jugadora

  • Sandy Baltimore (Francia y Chelsea).
  • Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea).
  • Aitana Bonmati (España y Barcelona).
  • Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea).
  • Mariona Caldentey (España y Arsenal).
  • Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current).
  • Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyonnais).
  • Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyonnais).
  • Patri Guijarro (España y Barcelona).
  • Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyonnais).
  • Lauren James (Inglaterra y Chelsea).
  • Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal).
  • Ewa Pajor (Polonia y Barcelona).
  • Claudia Pina (España y Barcelona).
  • Alexia Putellas (España y Barcelona).
  • Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal).
  • Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal).

Mejor entrenador de fútbol masculino

  • Javier Aguirre (México).
  • Mikel Arteta (Arsenal).
  • Luis Enrique (Paris Saint-Germain).
  • Hansi Flick (Barcelona).
  • Enzo Maresca (Chelsea).
  • Roberto Martinez (Portugal).
  • Arne Slot (Liverpool).
Luis Enrique es el máximo favorito al premio al mejor entrenador de la temporada 2024/25
Mejor entrenador de fútbol femenino

  • Sonia Bompastor (Chelsea).
  • Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyonnais).
  • Seb Hines (Orlando Pride).
  • Renee Slegers (Arsenal).
  • Sarina Wiegman (Inglaterra).

Mejor arquero

  • Alisson Becker (Brasil y Liverpool).
  • Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid).
  • Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain/Manchester City).
  • Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa).
  • Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern München).
  • David Raya (España y Arsenal).
  • Yann Sommer (Suiza e Internazionale Milano).
  • Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona).
Thibaut Courtois es, en la actualidad, el mejor arquero del mundo
Mejor arquera

  • Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC).
  • Cata Coll (España y Barcelona).
  • Christiane Endler (Chile y Olympique Lyonnais).
  • Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea).
  • Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride).
  • Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion).
  • Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United).

Premio a la Afición de la FIFA

  • Alejandro Ciganotto (ARG).
  • Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo).
  • Zakho fans (IRQ).
