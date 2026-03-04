Grupo de Argentina en el Mundial 2026: contra quién juega la selección

La selección argentina, por ubicarse segunda en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), es cabeza de serie de uno de los 12 grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y enfrentará a tres rivales contra los que será favorito a quedarse con la victoria: Argelia, Austria y Jordania.

El sorteo la ubicó como equipo principal de la zona J. Su debut será ante el combinado africano el martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas, rival que decantó del Bombo 3 en la ceremonia que se realizó en Washington.

La selección argentina dominó las Eliminatorias sudamericanas y logró el primer puesto ALEJANDRO PAGNI� - AFP�

Luego, se enfrentará a los austríacos el lunes 22 a las 14 y en el AT&T Stadium de Dallas. Los europeos, que salieron del segundo copón, son el oponente de mayor envergadura porque tiene varias figuras que juegan en las cinco mejores ligas de Europa (Konrad Laimer en Bayern Múnich y Kevin Danso en Tottenham, entre otros). Por último, el sábado 27 de junio a las 23 la albiceleste se medirá contra Jordania, que estaba el Bombo 4, es decir en el de los seleccionados más débiles. Ese cotejo será en el mismo escenario que el segundo.

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la Argentina avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.

La albiceleste levantó tres veces el máximo trofeo del fútbol: 1978, 1986 y 2022. Así, está tercero en la tabla de campeones por encima de Francia y Uruguay. El combinado galo se quedó con el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. El máximo campeón es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania -Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014- e Italia -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-.

Los grupos de la selección argentina en los Mundiales desde el 2000

Qatar 2022

Argentina.

Arabia Saudita.

México.

Polonia.

Rusia 2018

Argentina.

Islandia.

Croacia.

Nigeria.

Brasil 2014

Argentina.

Bosnia y Herzegovina.

Nigeria.

Irán.

Sudáfrica 2010

Argentina.

Grecia.

Corea del Sur.

Nigeria.

Alemania 2006

Argentina.

Holanda.

Costa de Marfil.

Serbia y Montenegro.

Corea del Sur - Japón 2002