Liverpool, con un golazo (y también un blooper increíble) de Szoboszlai goleó 4-1 por la FA Cup

Liverpool era el máximo candidato pero igual se tuvo que esforzar para asegurar su clasificación a la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra, al imponerse 4-1 ante el modesto Barnsley, de la tercera división, este lunes en Anfield. Aun así, los Reds se tomaron su tiempo para sentenciar, ya que el marcador seguía 2-1 a menos de diez minutos del final.

Alexis Mac Allister fue titular y jugó 88 minutos de los 90, recién sobre el final del partido fue reemplazado por Treymaurice Nyoni. En la primera parte, el húngaro Dominik Szoboszlai fue el protagonista por lo bueno y también por generar un error infantil (por exceso de confianza) que pudo haberle costado mucho más caro a su equipo.

EL TACO, NO... ¿QUÉ QUISO HACER SZOBOSZLAI ANTE BARNSLEY? Insólito lo que regaló el húngaro, quien previamente había hecho un golazo para el Liverpool.



Szoboszlai abrió el marcador con un golazo desde afuera del área, un disparo limpio a los 9 minutos del primer tiempo, explotando uno de los recursos que mejor maneja el mediocampista: la pegada de media distancia. Pero después de que Jeremie Frimpong doblara la ventaja en el minuto 36 con un fortísimo zurdazo, el propio internacional húngaro cometió un error en su propia área, ofreciendo en bandeja con un taconazo fallido el descuento a los visitantes cuando faltaban apenas cinco minutos para finalizar la primera etapa.

Szoboszlai había recuperado la pelota en el bloque bajo y en posición de segundo central: mientras iba camino a su área tenía una salida limpia sobre el sector derecho, pero sobró la situación ante la presión del delantero rival, quiso hacer una pisadita para dejarle la pelota a su arquero y le salió mal a tal punto que terminó cediéndole una asistencia para Adam Phillips, que con un zurdazo a la carrera venció la resistencia de Giorgi Mamardashvili.

Adam Phillips, de Barnsley, aprovechó el error de Szoboszlai y convierte el descuento de Barnsley ante Liverpool; Giorgi Mamardashvili no lo puede evitar PETER POWELL� - AFP�

“Lo siento por el equipo. Lo hice difícil para nosotros con un error fácil. El fútbol es así y seguimos adelante”, dijo Szoboszlai a TNT Sports y reproducido por la agencia AP. El centrocampista también tuvo suerte de no conceder un penal al inicio de la segunda mitad, ya que Barnsley.

El técnico de Barnsley, Conor Hourihane, calificó el error del mediocampista de “irrespetuoso” en TNT Sports, sugiriendo que Szoboszlai no intentaría un pase así en un partido de la Premier League.

Toque de Mac Allister y... ¡¡LOCURA EL FIERRAZO DE SZOBOSZLAI PARA EL 1-0 DEL LIVERPOOL ANTE BARNSLEY!!



“No creo que debas hacer eso en un partido de la FA Cup, un partido de liga, un amistoso o un partido de entrenamiento”, dijo Slot a TNT después del partido. “Fue una decisión extraña. Tengo mi opinión, pero me la guardaré y hablaré con Dom”. A pesar del error que le regaló un gol al Barnsley, el equipo de Slot se recuperó con goles tardíos de Florian Wirtz y Hugo Ekitike para avanzar a la cuarta ronda contra el Brighton. El entrenador se dispuso a abordar el incidente charlando de manera privada con el jugador.

Incluso en la segunda etapa gran parte de la acción continuó girando en torno a Szoboszlai. Despejó un disparo de Phillips en la línea en un extremo y luego asistió a Wirtz momentos después, solo para ver cómo este último enviaba el balón por encima del travesaño.

El técnico neerlandés Arne Slot les dio pista a varios titulares habituales y Liverpool acabó por golear gracias a su dúo de recién ingresados: Florian Wirtz y Hugo Ekitike. El francés, con un sutil pase de taco, dio una asistencia a Wirtz (84′), que remató a colocar convirtiendo un muy buen gol, ubicando la pelota con efecto en el ángulo superior izquierdo del arquero: y Wirtz luego le devolvió la gentileza a Ekitike (90+4′) atacando con velocidad en un contragolpe como delantero por la derecha y asistiendo con un centro bajo y fuerte para la arremetida del francés.

Lo mejor del partido

Aunque el marcador halagó al equipo local, el resultado fue el undécimo partido consecutivo del Liverpool sin derrotas y una señal de su capacidad para obtener resultados. El Liverpool no ha perdido desde noviembre contra el Paris Saint-Germain en la Champions League.

La mayor sorpresa de estos treintaidosavos de final se produjo el sábado con la eliminación del vigente campeón, el Crystal Palace, en el campo del modesto Macclesfield FC, que milita en sexta división.