Liverpool perdió el clásico ante Manchester United y Alexis Mac Allister recibió un fuerte golpe en la cabeza

Liverpool se hunde en una crisis inesperada. La caída de este domingo como local ante Manchester United por 2 a 1 significó la tercera consecutiva en la Premier League, una racha negativa que no ocurría en el equipo rojo desde 2021. Y si a esta serie negra se le suma la frustración ante Galatasaray por la Champions League (jugado el 30 de septiembre), son cuatro los sinsabores recientes en el equipo del técnico neerlandés Arend Slot. Lógicamente, haber perdido este domingo el clásico es un golpe extra, para una actualidad difícil para

La jornada fue especialmente difícil para Alexis Mac Allister, que recibió un codazo accidental en la nuca de parte de su compañero Virgil van Dijk a los tres minutos del primer tiempo, y tuvo que seguir jugando con un casco protector. La jugada desafortunada se dio cuando ambos jugadores disputaban el balón en lo alto ante el camerunés Bryan Mbeumo, que se recuperó rápido tras el choque con sus dos rivales, salió disparado al ataque y terminó anotando el primer gol para Manchester United.

Mac Allister es atendido tras el golpe recibido accidentalmente por su compañero de Liverpool Virgil van Dijk Ian Hodgson� - AP�

Condicionado físicamente, el partido para Mac Allister se terminó a los 62 minutos, ya que salió reemplazado por Hugo Ekitiké. El ingreso del francés colaboró para la recuperación de Liverpool, que empató a los 78 por intermedio del neerlandés Cody Gakpo, tras una ocasión muy clara que había perdido poco antes Mohamed Salah. Pero a seis minutos del final surgió el defensor Harry Maguire, acostumbrado a aparecer con tantos decisivos: colocó el 2-1 definitorio con un cabezazo cruzado. De esta manera, el United logró su primera victoria en Anfield desde enero de 2016, cuando se había impuesto con una conquista de Wayne Rooney.

Con este panorama desolador, después de las derrotas frente a Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea, el equipo dirigido por Slot continuó su caída en picada frente a su gran rival en el norte de Inglaterra en la octava jornada. Liverpool quedó tercero con 15 puntos, a uno de Manchester City y Arsenal (1º) se distancia a cuatro del vigente campeón.

El golpe que recibió Mac Allister

