Liverpool y Chelsea se enfrentan este miércoles desde las 17.15 en el estadio Anfield en el encuentro correspondiente a la fecha 22 de la Premier League 2023/24. El duelo, el más atractivo de la jornada en el certamen inglés por tratarse de dos de los clubes más importantes, lo arbitra Paul Tierney.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.68 contra 5.20 que cotiza se derrota, es decir una victoria del visitante. El empate alcanza 4.70.

Cómo ver online Liverpool vs. Chelsea

El partido se transmite en vivo por TV a través de ESPN, por lo que también se puede ver online en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser suscriptor o cliente de un cableoperador. Además, se puede seguir minuto a minuto en canchallena con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

‘The Reds’ lideran el campeonato con 48 puntos gracias a 14 victorias, seis empates y solo una derrota y tendrán en frente a un rival que, si bien no está teniendo una gran temporada, mejoró en el último mes hilvanando tres victorias seguidas en el certamen doméstico y, también, avanzando a la final de la Carabao Cup en la que, justamente, chocará con su rival de turno. En ese contexto, el duelo de este miércoles es un anticipo del que tendrán el próximo 25 de febrero en Wembley. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino está décimo en la tabla de posiciones con 31 unidades producto de nueve victorias, cuatro igualdades y ocho caídas.

El duelo tiene, además, cara a cara a dos argentinos campeones del mundo en Qatar 2022. En el anfitrión es una certeza la presencia de Alexis Mac Allister -recuperado de un golpe- mientras que en el visitante es de la partida Enzo Fernández. No es la primera vez que los mediocampistas se cruzan en el fútbol europeo. En contrapartida, ambos entrenadores cuentan con jugadores importantes lesionados o con sus respectivas selecciones en las copas de Asia y África: Jürgen Klopp, que anunció que no seguirá en el club una vez concluida la temporada, no tiene a disposición a Mohamed Salah, el central Joel Matip y los mediocampistas Thiago Alcantara y Wataru Endo mientras que Pochettino, más allá de los regresos de Malo Gusto y Christopher Nkunku, no cuenta con Marc Cucurella, Wesley Fofana, Reece James, Romeo Lavia y Robert Sanchez.

Una particularidad del historial entre los equipos es que los últimos siete choques entre sí concluyeron en empate luego de 90 minutos. En marzo de 2021 fue la última vez que uno de ellos se impuso y fueron The Blues como visitante.