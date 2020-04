Oscar Ruggeri felicitó a Riquelme por su respaldo a Tevez. Crédito: captura tv

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de abril de 2020 • 15:35

El panelista de 90 Minutos de Fútbol Oscar Ruggeri felicitó a Juan Román Riquelme por respaldar a Carlos Tevez en su llegada al club, luego de ganar las elecciones presidenciales y hacerse cargo del fútbol profesional de Boca desde de diciembre último.

Riquelme y Tevez venían de tener algunos desencuentros públicos. Además, Carlitos se había embanderado en favor del rival político de Ameal, Daniel Angelici , en las anteriores elecciones. Sin embargo, desde la llegada de la nueva dirigencia, reapareció el mejor Apache de los últimos años: " Volvió a ser feliz . Estaba contento porque cambió el aire, el vestuario, todo", consideró Ruggeri.

Por otra parte, el Cabezón confesó que no le gustaba verlo mal a Tevez: "Estaba triste, ido, no tenía ganas. Yo estaba triste cuando lo veía porque no era él, no era el Tevez que conocí". "Estaba más para dejar de jugar que para seguir jugando. Agarraba la pelota y no se podía sacar a nadie de encima. Pateaba al arco y eran tiritos".

Sin embargo, el campeón mundial '86 diferenció aquel momento oscuro del delantero xeneize con su actualidad. "Le cambió todo. Cambió la cabeza. Es la realidad que nos pasa a la mayoría de los jugadores en alguna etapa. Por suerte, la superó. Llegó (Miguel Ángel) Russo y creo que él se sintió nuevamente el de siempre".

En ese sentido, Ruggeri ponderó el rol del vicepresidente segundo: "Riquelme lo bancó porque si bajaba el pulgar, Tevez se tenía que ir por ahí. Y está muy bien lo que hizo. Lo felicito porque tiene que termina la carrera como le corresponde a un ídolo de esta categoría. Román es el responsable de eso, porque él también es uno de los ídolos y él también fue jugador de fútbol . Y me parece bárbaro lo que hicieron y cómo terminó Carlitos ", concluyó el exfutbolista.