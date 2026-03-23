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Carlos Tevez, la chance de dirigir a Boca y qué espera de la selección argentina y de Lionel Messi

El Apache, entrenador de Talleres de Córdoba, dice estar disfrutando de esta etapa en su carrera, con 42 años y otra madurez; destacó a Paredes y a Aranda

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12 de junio de 2010 que muestra a los futbolistas argentinos Lionel Messi y Carlos Tévez durante el partido del Grupo B del mundial de 2010 entre Argentina y Nigeria disputado en el estadio Ellis Park en Johannesburgo (Sudáfrica)
Lionel Messi y Carlos Tevez, como compañeros de la selección argentina; el Apache está ilusionado con la actualidad de Leo y lo que pueda ocurrir en el próximo MundialAchim Scheidemann - EFE

A los 42 años y cuatro temporadas después de su retiro como futbolista, Carlos Tevez está lejos de la vorágine que caracterizó su exitosa carrera. Hoy, con otra madurez y desde una función distinta (ahora, como director técnico de Talleres de Córdoba), tiene la tranquilidad para observar lo que sucede día tras día en el fútbol con otra perspectiva. Ello le permite analizar, proyectar, sentenciar.

Tevez vive una etapa de madurez y disfrute como DT de Talleres
Tevez vive una etapa de madurez y disfrute como DT de TalleresFotobaires / FACUNDO MORALES

Por lo pronto, después de tantos años vinculado a la selección (mayor y juvenil), Tevez se entusiasma con lo que pueda ocurrir con el equipo conducido por Lionel Scaloni en el próximo Mundial. “Ilusiona la selección, juegue contra quien juegue. Es necesario que (los jugadores) se junten, que los lesionados de Europa empiecen a entrar en ritmo. No hay mejor cosa que jugar. Leo (Messi) me ilusiona porque en Miami está bien, pelea, lucha, se enoja. Eso te da un indicio de que esta metido, que quiere más y es lo más importante de todo. Cualquiera que entre en el equipo se puede acoplar y rinde. Veo un equipo que va a competir”, expresó el exdelantero, en el programa de ESPN F12.

Tevez y Messi, durante un entrenamiento en la selección, en Maracaibo, en junio de 2007
Tevez y Messi, durante un entrenamiento en la selección, en Maracaibo, en junio de 2007Natacha Pisarenko - AP

El Apache, símbolo de Boca, ponderó el rendimiento de Leandro Paredes, futbolista de la selección y máxima referencia del equipo xeneize. “Yo creo que es el mejor del fútbol argentino. No es normal el pase de tres dedos que le pone ayer a Merentiel (en la victoria 2-0 ante Instituto). Lo que él le dio al equipo... Fijate el Boca de antes de que llegue él y el de ahora. Elevó a todos sus compañeros. Es el mejor jugador que hay en la Argentina", afirmó Tevez.

Además, Carlitos elogió a Tomás Aranda, la última joya surgida en la Ribera: “La aparición la veo interesante. Lo hablo con el profe mío, que estuvo muchos años en las inferiores de Boca y me hablaba de él. Juega como si tuviera diez años en la primera de Boca. Nos pasa acá (en Talleres) con (Giovanni) Baroni, (Valentín) Dávila, que no les pesa jugar en la primera de su club. Bienvenido sea”.

Según Tevez, Leandro Paredes mejoró el nivel de sus compañeros en Boca y es el mejor del fútbol argentino
Según Tevez, Leandro Paredes mejoró el nivel de sus compañeros en Boca y es el mejor del fútbol argentino Marcos Brindicci

Es imposible que en una charla con Tevez no surja la consulta sobre una potencial posibilidad de dirigir a Boca. ¿Qué dijo al respecto, teniendo en cuenta que su vínculo con Juan Román Riquelme es distante? “¿Si tengo las puertas abiertas? No sé contestar esa pregunta. Estoy totalmente enfocado en el proyecto con Talleres, no estoy enfocado en si me van a llamar o no. ¿Si me siento capacitado para dirigir a Boca? Uno no sabe cuándo tocará. Me van a llamar cuando sea el momento justo, más como entrenador. No creo que uno pueda decir ‘sí, estoy preparado o no’. Confío en la experiencia que te la van dando los partidos, el día a día y la gestión, ver partidos, analizarlos. Eso te va alimentando todos los días”, dijo Tevez. No hizo mención al actual presidente de Boca.

Carlos Tevez y un festejo como jugador de Boca; el Apache es un símbolo en la Ribera
Carlos Tevez y un festejo como jugador de Boca; el Apache es un símbolo en la RiberaALFIERI MAURO

Tevez destacó a Lanús como uno de los equipos que mejor juegan en la Argentina. “Es de los más consolidados”, opinó. Además, contó por qué vivió con extrema calma el partido del último sábado entre Independiente y Talleres, en Avellaneda (triunfo 2-1 de los cordobeses): “Yo respeto, soy agradecido a los clubes que me dieron la posibilidad de dirigir y eso es lo más importante. Después, ver el partido tranquilo o sentado, fue una sensación que tuve, los vi trabajar tan bien en la semana a los jugadores que sentía que estando ahí parado... Es raro decirlo, pero sentí que ellos solos tenían que sacar el partido, sin dar indicaciones. Por eso estaba tranquilo. No tenia que interferir mucho”.

Tevez sobre la selección argentina

¿Cómo vive su actual etapa como DT en Córdoba? Lo describió: “Estoy muy feliz. Mucho más tranquilo. En Córdoba, la gente del interior, es más cariñosa y tranquila. Cuando se juega, como todo hincha, quiere ganar, pero salís del partido y vivís tranquilo. No vivís con todos los medios de Buenos Aires encima. Esta etapa de mi carrera la vivo muy contento, lo disfruto muchísimo, en un club como Talleres, que viene haciendo bien el trabajo. Tenemos proyectos de juveniles, un equipo en construcción y sacando puntos, que es lo importante”.

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