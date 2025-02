Lo llaman “El Granadero”, tiene 160.000 seguidores en redes y juegan los hermanos de Julián Álvarez: la historia del Club Argentino de España

Fundados a mediados de los años 50, Deportivo Español y Sportivo Italiano nacieron como un refugio futbolístico para dos de las comunidades de inmigrantes más numerosas en la Argentina de aquella época. En ese entonces, tanto españoles como italianos encontraron en estos clubes un punto de encuentro en el que podían compartir su cultura y su pasión por el fútbol, como una forma de mantener vivas sus raíces y su sentido de pertenencia, en un país que los recibía con los brazos abiertos.

Ahora, 70 años después, la historia parece repetirse, pero esta vez con los roles invertidos. En los últimos años, cada vez son más los argentinos quienes emigran del país en búsqueda de nuevas oportunidades, y encuentran en España uno de sus destinos predilectos.

Con esa realidad como contexto, en julio de 2023, Adrián Varela y Gustavo Nomdedeu -dos dirigentes deportivos argentinos radicados en Madrid- tuvieron una idea que remite a aquellas fundaciones de mediados del siglo pasado: crearon el Club Argentino de Fútbol, un equipo que nació con el mismo propósito que inspiró a Deportivo Español y Sportivo Italiano, pero del otro lado del Atlántico.

Adrián Varela, fundador del club, junto a Martínez Quarta y Beltrán, quienes posan con la camiseta titular y suplente del Argentino Club Argentino de Fútbol

“Yo me daba cuenta que la comunidad argentina en España, particularmente en Madrid, es cada vez más grande y lógicamente necesita y pide un espacio de encuentro donde podamos compartir nuestras costumbres, pasiones y tradiciones… ¿y qué mejor que el fútbol para unir esa comunidad?”, cuenta a LA NACION Adrián Varela, presidente del club y que anteriormente formó parte de la comisión directiva de River en las dos etapas de Rodolfo D’Onofrio (2013-21).

A solo un año y medio de su fundación, en los últimos días el “Granadero” -apodo por el que se lo conoce al equipo- ha ganado una enorme notoriedad gracias al influencer argentino @ElScarso quien, gracias a un video publicado en sus redes sociales, hizo que Argentino de España pasara de tener 3600 seguidores en Instagram a más de 160.000, algo similar a lo que hizo con el FC Balzers de Lietchtenstein un par de meses atrás.

El club, que actualmente milita en el Grupo 4 de la 2° Regional de Madrid (octava división, la última categoría del fútbol español), tiene raíces 100% argentinas. Un claro ejemplo de ello es su camiseta que rinde tributo a los granaderos, con un diseño muy similar a la que utilizaron Los Pumas en el Mundial de Rugby 2023. “Los granaderos son un símbolo patrio muy importante para todos los argentinos y me parecía bueno reivindicarlo a través de la imitación de su uniforme en nuestra camiseta. La primera equipación, lógicamente, lleva los colores del país”, indicó Varela al respecto.

Además del ‘boom’ de seguidores en Instagram, el “Granadero” dio que hablar en estos últimos días por la incorporación de los dos hermanos de Julián Álvarez a su plantel: Rafael (mediapunta) y Agustín (lateral izquierdo). Según confesó el presidente, fue Lucas Beltrán, delantero de Fiorentina y conocido de Varela en su paso por River, quien sugirió que llame a ambos. “Me dijo que estaban viviendo en Madrid con toda la familia de Julián y no tenían donde jugar al fútbol. Me junté a tomar un café con ellos y aceptaron sumarse”, recuerda.

El pasado sábado, el propio Julián Álvarez fue hasta la cancha del club en Alcalá de Henares -a 40 kilómetros del centro de Madrid- para ver el debut de su hermano “Punchi”, como se lo conoce a Rafael. “La verdad que nosotros no sabíamos que iba a venir, pero a mí particularmente no me sorprendió porque son una familia espectacular”, aseguró.

Julián Álvarez no quiso perderse el debut de su hermano "Punchi" en el Club Argentino

Ahora, en medio de este ‘boom’ que tuvo el club en los últimos días, Adrián Varela le contó a LA NACION todos los detalles del Club Argentino, un equipo amateur que buscará en los próximos años convertirse en profesional y, por qué no, llegar a la Primera División, LaLiga, como alguna vez lo lograron Deportivo Español y Sportivo Italiano en nuestro país.

— ¿Es un requisito ser argentino para jugar en el club?

— No, no es un requisito para jugar en el Club Argentino, lo que sí es un requisito es sentir el fútbol como lo sentimos los argentinos. No nos importa la nacionalidad, nos importa lo que sientan por el fútbol, la pasión por competir y que se identifiquen con los valores que nos identifican a nosotros a través del fútbol, la humildad, el respeto, el sacrificio y la perseverancia. Todo eso es necesario para jugar en el Club Argentino, pero no de qué país provenís. El primer equipo del Granadero no fue en su mayoría argentino, sino español. De chicos a los que les gustó la posibilidad, la idea de jugar bajo un espíritu argentino para entender el fútbol. Hoy muchos de ellos siguen formando parte, muchos españoles y rumanos, pero desde ese momento que fundamos el club y formamos el primer equipo, empezaron a llegar chicos de nuestro país que vinieron a vivir a España, se fueron enterando de la existencia del club y se fueron sumando.

— ¿Cómo es hoy la proporción entre futbolistas argentinos y españoles en el club?

— Todavía hay una pequeña supremacía de españoles, y después prácticamente la otra mitad está conformada por argentinos. Más ahora con la incorporación de los dos hermanos de Julián. Lógicamente se han ido sumando cada vez más argentinos, incluso han llegado algunos desde el país para jugar en el club, que se han radicado en Madrid con la idea de hacer una experiencia de fútbol en España, tanto en la categoría senior, o sea, en el primer equipo, como en el juvenil.

— ¿Y entre los directivos?

Básicamente somos dos: yo, como presidente, y Gustavo Nomdedeu como secretario general. Después tenemos la parte profesional, que son los directores técnicos del primer equipo y el juvenil, el director deportivo, el preparador físico y el entrenador de arqueros, todos ellos españoles.

"Todavía hay una supremacía de españoles dentro del primer equipo", asegura Varela Instagram Club Argentino

— ¿Por qué decidieron radicar el club en Alcalá de Henares?

— Fundamos el club ahí porque teníamos un grupo de gente que nos podía dar una mano con la conformación del equipo. Conocíamos unos directores técnicos, un director deportivo y fundamentalmente había una cancha que podíamos alquilar para jugar. Entonces lo radicamos ahí para poder alquilar la cancha que estamos actualmente.

— ¿Cómo fueron estas dos primeras temporadas del club? En la actual están en puestos de ascenso…

— La primera temporada en la 2° Regional fue bastante buena para lo rápido que tuvimos que armar el equipo, porque a nosotros nos otorgaron el registro en julio de 2023 y en septiembre comenzaba la liga, con lo cual tuvimos solamente el mes de agosto para formar el equipo. Fue una temporada de adaptación. Salimos séptimos entre 16 equipos.

Esta segunda temporada, ya con más tiempo de preparación, la incorporación de algunos argentinos y el afianzamiento de los españoles que teníamos, el equipo está funcionando mucho mejor y, como bien decís, hoy estamos segundos, a un punto del puntero, en puestos de ascenso, dado que ascienden los dos primeros: el campeón y el subcampeón.

— ¿Cómo les tomó todo este boom de nuevos seguidores?

— Nosotros teníamos 3600 seguidores cuando explotó esto. La verdad es que llevamos un año y medio luchando trabajosamente por la existencia del club, llevando adelante todo con financiación propia. Hemos recibido en esta segunda temporada el patrocinio de un par de empresas argentinas que les ha gustado el proyecto y se han sumado, que están en la camiseta. Facu, nuestro fotógrafo, fue el artífice de todo esto porque fue él quien le comentó a Scarso la existencia de nuestro club. Una vez que el influencer descubrió nuestro proyecto, comenzó la campaña de visibilización del Club Argentino, y la historia de lo que sucedió después ya está en las redes. La verdad es que nos tomó absolutamente por sorpresa. Hay más de 400 pedidos de camisetas y en la utilería del club, además de las que usaban los jugadores, teníamos 10 camisetas más. Ahora tuvimos que mandar a hacer al taller, porque las camisetas están hechas por nosotros y los diseños son propiedad del club, los diseñé yo particularmente.

— ¿Qué objetivos tienen como club para lo que viene?

— Lo que hoy estamos para fortalecer el proyecto es conseguir un espacio físico donde jugar de local. No solo para eso, sino para construir esa esencia de club social y deportivo. Un espacio que nos pertenezca y que podamos utilizar en exclusividad para crear nuestra cantera de jugadores, como tiene cualquier club en la Argentina, para tener nuestro espacio para comer asados, reunirnos en comunidad, venir a alentar al equipo. Estamos buscando desarrollar nuestro proyecto con mucho respeto por las costumbres españolas y por la comunidad española, porque al fin y al cabo somos países hermanos, tenemos lazo de sangre muy importantes. Todos los argentinos, o la mayoría, tenemos algún familiar español, y la verdad es que somos muy bien recibidos acá, pero el objetivo principal institucionalmente es conseguir un espacio físico en el que se pueda desarrollar el proyecto del Club Social y Deportivo Argentino.

