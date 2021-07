Lo que Lionel Scaloni le dijo a Gustavo Alfaro tras el triunfo argentino sobre Ecuador

Tras la victoria de la Argentina sobre Ecuador por 3 a 0, por los cuartos de final de la Copa América, Lionel Scaloni se acercó a Gustavo Alfaro y le habló durante varios segundos. ¿Qué se dijeron?

Unos minutos más tarde, en la conferencia de prensa, el exentrenador de Boca aclaró lo que se conversó en ese momento. Lamentó que su equipo no haya podido aprovechar las oportunidades que tuvo y destacó la jerarquía de la selección nacional.

“Tuvimos las chances como para ponernos arriba. En el final es la sensación amarga porque la distancia en el marcador no fue la que hubo en la cancha”, consideró el director técnico argentino que conduce a Ecuador. Y agregó: “La respuesta que mostró el equipo en la adversidad fue buena, pero esta vez no conseguimos el resultado como en otras ocasiones”.

Gol de De Paul para el 1-0 de Argentina sobre Ecuador

Al respecto, explicó lo que Scaloni le dijo apenas terminado el partido: “Me dijo que no me engañe el resultado. Me dijo ‘Tenés unos chicos que tienen un futuro bárbaro’” .

Gol de Lautaro Martínez para el 2-0 de Argentina sobre Ecuador

Sobre el rendimiento argentino en el partido, valoró: “Ellos tienen jugadores de jerarquía que los errores te los transforman en goles. Nos queda esa sensación amarga por la corta distancia que existió en principio, pero nos llevamos la experiencia porque tenemos un equipo joven. Nosotros sabíamos que era un partido en el que el que acierta gana y el que se equivoca pierde. Nosotros nos sentimos en el partido siempre, aún faltando 5 minutos, pusimos sobre el final a Campana porque estábamos forzando el empate”.

Mravailloso gol de Messi para el 3-0

LA NACION