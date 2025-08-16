Lobo Medina, lo peor de un partido que enfureció al DT de Argentinos: “Así es el fútbol argentino”

En un partido con más interrupciones que juego, Huracán venció por 1-0 a Argentinos Juniors en la quinta fecha del Torneo Clausura, pero lo deportivo quedó en un segundo plano. La actuación del árbitro Luis Lobo Medina y las fallas del VAR en el segundo tiempo convirtieron al estadio Tomás A. Ducó en escenario de una tarde caótica. Tres futbolistas expulsados en el conjunto visitante encendieron la bronca del equipo de La Paternal, que se retiró del estadio con fuertes cuestionamientos hacia el arbitraje.

El encuentro comenzó con ritmo lento y escasa claridad en los ataques, pero el protagonismo fue ganando otro nombre: el del juez principal. A los 37 minutos del primer tiempo tuvo que recurrir al VAR para corregir su decisión inicial de amarilla y expulsó a Federico Fattori —que llegó a Argentinos justamente de Huracán— por un codazo temerario sobre Leonardo Gil. La decisión fue correcta desde lo reglamentario, aunque encendió los ánimos de un partido que hasta entonces era discreto. El entrenador de la visita, Nicolás Diez, se fue al descanso visiblemente molesto y entre gritos.

Con un jugador menos, Argentinos tuvo incluso sus mejores pasajes del partido. Por su parte, el local solo contaba con Hernán Galíndez en el arco de los titulares habituales, ya que el entrenador, Frank Darío Kudelka, priorizó el próximo compromiso por la Copa Sudamericana frente a Once Caldas el martes.

Pero el verdadero desconcierto llegó en el segundo tiempo. Primero, con una situación insólita: el VAR dejó de funcionar al no recibir señal desde el predio de la AFA en Ezeiza. Y esto complicó al juez principal, que tuvo una mala pasada: Hugo Nervo golpeó a Leandro Lescano, la jugada siguió y enseguida Sebastián Prieto le erró a la pelota y le dio un puntapié a Juan Bisanz. Se ganó la amarilla y, al buscar al autor de la falta anterior, el árbitro amonestó a Facundo Waller, que ya tenía amarilla. La acción desató una ola de protestas hasta que el asistente ayudó al árbitro principal y le marcó que el foul había sido de Nervo, por lo que pudo corregir el error.

Enseguida llegó de todos modos la segunda expulsión al visitante: el arquero suplente del Bicho, Gonzalo Siri Payer, vio la roja por protestar. Ya en el tramo final, a los 81 minutos llegó la tercera expulsión para la visita. Francisco Álvarez arremetió con los dos pies hacia adelante contra el Colo Gil y se llevó otra roja por doble amonestación. En una jugada sin mucho que discutir, que dejó a Argentinos con nueve jugadores.

La diferencia numérica se hizo sentir. En el minuto 87, Agustín Urzi capitalizó un centro pasado de Juan Bisanz y marcó el único gol de la tarde. Huracán, con mayoría de suplentes, se llevó tres puntos valiosos, cerrando tres triunfos al hilo por el torneo, que lo fortalecen en lo anímico antes de su compromiso continental. Para Argentinos, en cambio, quedó la frustración por un partido que consideran marcado por la injusticia y el mal manejo arbitral.

“Vean el partido y saquen sus conclusiones. En un momento hay VAR y en otro no, así es el fútbol argentino”, declaró el entrenador Diez, sobre el arbitraje en la conferencia de prensa postpartido.

En la tabla anual, el Bicho perdió una oportunidad clave en su pelea por la clasificación a las copas del próximo año, donde compite con Boca, River y Rosario Central en las primeras posiciones. Pero más allá de lo deportivo, el foco quedó puesto en el irregular manejo del VAR y la confusión de un arbitraje que terminó condicionando el desarrollo del juego.

